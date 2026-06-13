Giriş Tarihi: 13.06.2026 00:01
İSTANBUL ANADOLU 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İSTANBUL ANADOLU 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2025/12 Ter.
TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN
MÜTEVEFFA
: OĞUZHAN ERZURUM-15551522062
Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olmakla tasfiye işlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği,bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilan olunur. 04/06/2026
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Basın No: ILN02487068