İSTANBUL ANADOLU 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2024/423 Esas





KARAR NO

:

2026/360





Davacı ZEYNEB MUHAMMED tarafından davalı CEMAL ŞİBLİ aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle;





KARAR:

Gerekçesi açıklandığı üzere;





1-

Davacı tarafça açılanDavanın

KABULÜ

ile;





SURİYE uyruklu, Halep doğum yerli, YAHYA ve FATMA'den olma, Yabancı KİMLİK NO : 99602230168, 04/09/1972 doğumlu davacı

ZEYNEB MUHAMMED

ile aynı hanede nüfusa kayıtlıSuriye uyruklu, AHMAD ve AIOUSH'dan olma, 05/10/1971 doğumlu, davalı

CEMAL ŞİBLİ

'nın TMK 166/1. maddesi uyarınca

BOŞANMALARINA,





2-

Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden harçlar Kanununa göre alınması gereken 732,00 TL başvurma harcı ve 732,00 TL peşin harcın davalıdan tahsili ile hazineye

İRAT KAYDINA,





3-

Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden 40.532,60 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye

İRAT KAYDINA,





4-

Davacı vekil ile temsil olunduğundan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacı tarafa

ÖDENMESİNE,





Dair, davacı asilin ve vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftaiçinde HMK'nun 345 maddesi gereği istinaf'a itiraz yoluaçık olmak üzere verilen karar verilmiş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı CEMAL ŞİBLİ'nin adresi tespit edilemediğinden, karar davalı CEMAL ŞİBLİ'ye ilanen tebliğ olunur.



