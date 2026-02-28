4 Kalem Sınai Gaz mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:









İKN : 2026/348505





1- İdarenin





1.1. Adı :

İSTANBUL BÖLGE KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





1.2. Adresi :

Atakent Mahallesi 3. Cadde No:6 34091 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL





1.3. Telefon ve faks numarası :

2126931500 - 2126931517





1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/





2- İhalenin





2.1. İhale tarih ve saati :

12.03.2026 - 11:00





2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres :

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Toplantı Salonu





3- İhale konusu mal alımının





3.1. Adı :

4 Kalem Sınai Gaz





3.2. Niteliği, türü ve miktarı :

Azot Gazı 250 m3 Helyum Gazı 920 m3 Argon Gazı 135 m3 Kuru Hava Gazı 190 m3





Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.





3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer :

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğündeki mevcut tüp odası





3.4. Süresi/teslim tarihi :

01.04.2026-31.12.2026 tarihleri arasında, İdarenin uygun gördüğü tarihlerde ihtiyaç kadar parça parça alım yapılacaktır





3.5. İşe başlama tarihi :

01.04.2026





4- Katılım ve yeterlik kriterleri :





4.1.

Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:





4.1.1.

Teklif mektubu.





4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgi ve belgeler:





4.1.2.1.

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.





4.1.2.2.

Vekaleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.





4.1.3.

Geçici teminat.





4.1.4.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.





4.1.5.

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi.





4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:





Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.





4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:





Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.





5-

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.





6-

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.





7-

İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.





8-

Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.





9-

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10-

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.





11-

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.





12-

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.





13-

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.





14-

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.





15- Diğer hususlar:



