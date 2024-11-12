İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ

Giriş Tarihi: 12.11.2024 00:01
|Vergi Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|0950600539
|ATAKANLAR PLAS KİMYA İNŞ METAL AMB KOZ SAN TİC LTD ŞTİ
|2023111313Mfu0000010
|202110202112
|KGV
|₺720.012,87
|VZCZ
|₺2.174.000,25
|YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST
|0950600539
|ATAKANLAR PLAS KİMYA İNŞ METAL AMB KOZ SAN TİC LTD ŞTİ
|2023111313Mfu0000011
|202101202112
|KV
|₺954.746,27
|VZCZ
|₺2.878.200,45
|YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST
|2731273844
|DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ
|2024092013Mfw0000008
|202108202108
|KDV
|₺1.252.598,46
|VZCZ
|₺3.812.832,83
|YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST
|2731273844
|DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ
|2024092013Mfw0000002
|202107202109
|KGV
|₺2.238.309,79
|VZCZ
|₺6.769.966,82
|YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST
|2731273844
|DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ
|2024092013Mfw0000005
|202101202112
|KV
|₺2.880.740,09
|VZCZ
|₺8.642.220,27
|YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST
|3332372691
|ELYAFÇILAR TEK İNŞ ELKT OTO CAM SAN TİC LTD ŞTİ
|2024080613Mfx0000045
|202301202303
|KGV
|₺587.203,66
|VZCZ
|₺1.761.610,98
|YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT Skyport Residence 1 151 B DÜZÜ İST
|3332372691
|ELYAFÇILAR TEK İNŞ ELKT OTO CAM SAN TİC LTD ŞTİ
|2024080613Mfx0000038
|202301202312
|KV
|₺734.004,58
|VZCZ
|₺2.202.013,74
|YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT Skyport Residence 1 151 B DÜZÜ İST
|7190523113
|PAKAR DEMİR ÇELİK İNŞ MAL SAN TİC LTD ŞTİ
|2024080713Mg10000008
|202207202209
|KGV
|₺680.348,50
|VZCZ
|₺2.041.045,50
|CUMHURİYET MAH. 1985. SK. SAFIR REZIDANS 7 46 E YURT İST
|7190523113
|PAKAR DEMİR ÇELİK İNŞ MAL SAN TİC LTD ŞTİ
|2024080713Mg10000010
|202201202212
|KV
|₺1.053.721,07
|VZCZ
|₺3.161.163,21
|CUMHURİYET MAH. 1985. SK. SAFIR REZIDANS 7 46 E YURT İST
|8930555891
|URGENT BİLGİSAYAR TEK TİC LTD ŞTİ
|2022061613Mg20000009
|202101202112
|KV
|₺16.875.000,00
|VZCZ
|₺16.875.000,00
|GÜZELYURT MAH. 1955. SK. 2 A E YURT İST
|"Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden Başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale Müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu İlanın neşri Tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.""