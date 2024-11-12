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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ

Giriş Tarihi: 12.11.2024 00:01

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ

 
Vergi Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
0950600539ATAKANLAR PLAS KİMYA İNŞ METAL AMB KOZ SAN TİC LTD ŞTİ2023111313Mfu0000010202110202112KGV₺720.012,87VZCZ₺2.174.000,25YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST
0950600539ATAKANLAR PLAS KİMYA İNŞ METAL AMB KOZ SAN TİC LTD ŞTİ2023111313Mfu0000011202101202112KV₺954.746,27VZCZ₺2.878.200,45YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST
2731273844DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ2024092013Mfw0000008202108202108KDV₺1.252.598,46VZCZ₺3.812.832,83YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST
2731273844DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ2024092013Mfw0000002202107202109KGV₺2.238.309,79VZCZ₺6.769.966,82YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST
2731273844DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ2024092013Mfw0000005202101202112KV₺2.880.740,09VZCZ₺8.642.220,27YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST
3332372691ELYAFÇILAR TEK İNŞ ELKT OTO CAM SAN TİC LTD ŞTİ2024080613Mfx0000045202301202303KGV₺587.203,66VZCZ₺1.761.610,98YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT Skyport Residence 1 151 B DÜZÜ İST
3332372691ELYAFÇILAR TEK İNŞ ELKT OTO CAM SAN TİC LTD ŞTİ2024080613Mfx0000038202301202312KV₺734.004,58VZCZ₺2.202.013,74YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT Skyport Residence 1 151 B DÜZÜ İST
7190523113PAKAR DEMİR ÇELİK İNŞ MAL SAN TİC LTD ŞTİ2024080713Mg10000008202207202209KGV₺680.348,50VZCZ₺2.041.045,50CUMHURİYET MAH. 1985. SK. SAFIR REZIDANS 7 46 E YURT İST
7190523113PAKAR DEMİR ÇELİK İNŞ MAL SAN TİC LTD ŞTİ2024080713Mg10000010202201202212KV₺1.053.721,07VZCZ₺3.161.163,21CUMHURİYET MAH. 1985. SK. SAFIR REZIDANS 7 46 E YURT İST
8930555891URGENT BİLGİSAYAR TEK TİC LTD ŞTİ2022061613Mg20000009202101202112KV₺16.875.000,00VZCZ₺16.875.000,00GÜZELYURT MAH. 1955. SK. 2 A E YURT İST
"Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden Başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale Müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu İlanın neşri Tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.""
Basın No:ILN02119078
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