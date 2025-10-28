Giriş Tarihi: 28.10.2025 00:01
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN
İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|Ad Soyad
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kod
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Toplam Borç (TL)
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201708201708
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000010
|681.632,68
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201611201611
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000022
|689.193,36
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201705201705
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000012
|696.799,50
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201702201702
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000024
|811.887,48
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201706201706
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000014
|992.264,70
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201612201612
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000016
|1.084.833,35
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201609201609
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000009
|1.118.261,25
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201701201701
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000018
|1.229.505,72
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201707201707
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000007
|1.342.084,86
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201608201608
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000006
|1.590.368,43
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201610201610
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000020
|1.706.946,63
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201806201806
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000015
|1.845.215,60
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201710201710
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000023
|1.857.815,37
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201801201801
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000005
|1.951.773,17
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201711201711
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000017
|2.011.650,08
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201708201708
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000010
|2.044.898,04
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201611201611
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000022
|2.067.580,08
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201803201803
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000002
|2.174.274,36
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201709201709
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000021
|2.281.195,80
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201712201712
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000019
|2.535.326,51
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201804201804
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000004
|2.624.823,23
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201805201805
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000013
|2.810.354,63
|9330084933
|Timuçin Devrim Yalı
|Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst
|201612201612
|0071
|2020123166dN90000001
|2020123114dN90000016
|3.254.500,05
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202311202311
|0003
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000036
|27.500,00
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202402202402
|0003
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000092
|27.581,18
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202401202401
|0003
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000044
|29.391,49
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202308202308
|0071
|2025020766dN50000001
|2025020714dN50000018
|35.805,44
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202403202403
|0003
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000038
|39.270,66
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202307202309
|0033
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000074
|42.882,69
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202312202312
|0003
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000062
|46.442,99
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202404202404
|0003
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000091
|46.987,67
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202411202411
|0003
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000079
|56.394,76
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202410202410
|0003
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000102
|62.661,43
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202405202405
|0003
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000082
|62.782,18
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202409202409
|0003
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000093
|66.946,30
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202406202406
|0003
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000060
|68.373,94
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202407202407
|0003
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000064
|72.075,96
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202408202408
|0003
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000088
|73.173,08
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202304202306
|0033
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000076
|88.895,45
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202301202303
|0033
|2025020766dN50000002
|2025020714dN50000090
|102.028,95
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202311202311
|0003
|2025020766dN50000001
|2025020714dN50000030
|120.053,26
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202308202308
|0003
|2025020766dN50000001
|2025020714dN50000022
|125.823,88
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202309202309
|0003
|2025020766dN50000001
|2025020714dN50000021
|139.146,41
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202310202310
|0003
|2025020766dN50000001
|2025020714dN50000035
|175.912,77
|5120124912
|Yunus Emre Karahan
|Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst
|202201202212
|0010
|2025020766dN50000001
|2025020714dN50000027
|744.621,59
Yenikapı Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda ad, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine isitinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur""