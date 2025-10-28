Yeni Şafak
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 28.10.2025 00:01

İLANEN TEBLİĞ
Vergi NoAd SoyadAdresVergi DönemiAna Vergi KodAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoToplam Borç (TL)
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20170820170800712020123166dN900000012020123114dN90000010681.632,68
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20161120161100712020123166dN900000012020123114dN90000022689.193,36
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20170520170500712020123166dN900000012020123114dN90000012696.799,50
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20170220170200712020123166dN900000012020123114dN90000024811.887,48
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20170620170600712020123166dN900000012020123114dN90000014992.264,70
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20161220161200712020123166dN900000012020123114dN900000161.084.833,35
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20160920160900712020123166dN900000012020123114dN900000091.118.261,25
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20170120170100712020123166dN900000012020123114dN900000181.229.505,72
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20170720170700712020123166dN900000012020123114dN900000071.342.084,86
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20160820160800712020123166dN900000012020123114dN900000061.590.368,43
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20161020161000712020123166dN900000012020123114dN900000201.706.946,63
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20180620180600712020123166dN900000012020123114dN900000151.845.215,60
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20171020171000712020123166dN900000012020123114dN900000231.857.815,37
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20180120180100712020123166dN900000012020123114dN900000051.951.773,17
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20171120171100712020123166dN900000012020123114dN900000172.011.650,08
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20170820170800712020123166dN900000012020123114dN900000102.044.898,04
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20161120161100712020123166dN900000012020123114dN900000222.067.580,08
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20180320180300712020123166dN900000012020123114dN900000022.174.274,36
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20170920170900712020123166dN900000012020123114dN900000212.281.195,80
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20171220171200712020123166dN900000012020123114dN900000192.535.326,51
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20180420180400712020123166dN900000012020123114dN900000042.624.823,23
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20180520180500712020123166dN900000012020123114dN900000132.810.354,63
9330084933Timuçin Devrim YalıYeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst20161220161200712020123166dN900000012020123114dN900000163.254.500,05
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20231120231100032025020766dN500000022025020714dN5000003627.500,00
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20240220240200032025020766dN500000022025020714dN5000009227.581,18
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20240120240100032025020766dN500000022025020714dN5000004429.391,49
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20230820230800712025020766dN500000012025020714dN5000001835.805,44
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20240320240300032025020766dN500000022025020714dN5000003839.270,66
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20230720230900332025020766dN500000022025020714dN5000007442.882,69
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20231220231200032025020766dN500000022025020714dN5000006246.442,99
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20240420240400032025020766dN500000022025020714dN5000009146.987,67
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20241120241100032025020766dN500000022025020714dN5000007956.394,76
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20241020241000032025020766dN500000022025020714dN5000010262.661,43
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20240520240500032025020766dN500000022025020714dN5000008262.782,18
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20240920240900032025020766dN500000022025020714dN5000009366.946,30
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20240620240600032025020766dN500000022025020714dN5000006068.373,94
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20240720240700032025020766dN500000022025020714dN5000006472.075,96
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20240820240800032025020766dN500000022025020714dN5000008873.173,08
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20230420230600332025020766dN500000022025020714dN5000007688.895,45
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20230120230300332025020766dN500000022025020714dN50000090102.028,95
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20231120231100032025020766dN500000012025020714dN50000030120.053,26
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20230820230800032025020766dN500000012025020714dN50000022125.823,88
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20230920230900032025020766dN500000012025020714dN50000021139.146,41
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20231020231000032025020766dN500000012025020714dN50000035175.912,77
5120124912Yunus Emre KarahanFatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Kapı:8C Daire:114 Ümraniye İst20220120221200102025020766dN500000012025020714dN50000027744.621,59

Yenikapı Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda ad, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine isitinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur""

Basın No: ILN02319735