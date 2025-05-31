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İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 31.05.2025 00:01

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

 

Vergi NoMÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANIAdresVergi DönemiAna V.K.Ana Takip Dosya NoTakip Dosya NoToplam Borç
2270442116Kadir ÇalışkanMerkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST.201810201810152024080166F1K00000052024080114F23000003533.410,94
2270442116Kadir ÇalışkanMerkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST.201903201903152024080166F1K00000052024080114F23000004731.307,32
2270442116Kadir ÇalışkanMerkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST.201808201808152024080166F1K00000052024080114F23000004629.600,55
2270442116Kadir ÇalışkanMerkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST.201808201808152024080166F1K00000052024080114F23000004629.278,49
2270442116Kadir ÇalışkanMerkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST.201903201903152024080166F1K00000052024080114F23000004727.268,68
2451724414Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.ŞtiCaferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.202101202112102024120966F1K00000012024120914F230000008344.185,44
2451724414Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.ŞtiCaferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.202104202106332024120966F1K00000012024120914F230000010200.392,59
2451724414Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.ŞtiCaferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.202101202112102024120966F1K00000012024120914F230000008114.654,74
2451724414Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.ŞtiCaferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.202107202109332024120966F1K00000012024120914F230000011104.298,99
2451724414Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.ŞtiCaferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.202101202112102024120966F1K00000012024120914F23000000885.761,75
2451724414Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.ŞtiCaferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.202106202106152024120966F1K00000012024120914F23000000471.383,83
2451724414Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.ŞtiCaferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.202105202105152024120966F1K00000012024120914F23000000345.528,48
2451724414Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.ŞtiCaferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.202107202107152024120966F1K00000012024120914F23000000544.941,86
2451724414Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.ŞtiCaferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.202101202103332024120966F1K00000012024120914F23000000939.493,86
2451724414Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.ŞtiCaferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.202103202103152024120966F1K00000012024120914F23000000128.435,56
2451724414Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.ŞtiCaferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.202108202108152024120966F1K00000012024120914F23000000627.432,60
2451724414Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.ŞtiCaferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.202104202104152024120966F1K00000012024120914F23000000227.370,35
2690964324Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.ŞtiAcıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.202211202211152024121266F1K00009452024121014F2300028081.283.447,85
2690964324Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.ŞtiAcıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.202212202212152024121266F1K00009452024121014F2300026901.115.786,67
2690964324Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.ŞtiAcıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.202201202212102024121266F1K00009452024121014F2300027981.021.900,78
2690964324Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.ŞtiAcıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.202201202212102024121266F1K00009452024121014F230002798485.402,87
2690964324Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.ŞtiAcıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.202211202211152024121266F1K00009452024121014F230002808427.815,95
2690964324Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.ŞtiAcıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.202212202212152024121266F1K00009452024121014F230002690371.928,89
2690964324Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.ŞtiAcıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.202211202211152024121266F1K00009452024121014F230002808245.994,17
2690964324Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.ŞtiAcıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.202212202212152024121266F1K00009452024121014F230002690204.560,89
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202012202012152024010266F1K00000022024010214F23000001355.119,62
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202001202012102024010266F1K00000042024010214F2300000501.789.778,34
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202010202012332024010266F1K00000042024010214F2300000461.621.877,22
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202012202012152024010266F1K00000042024010214F230000047997.741,92
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202001202012102024010266F1K00000042024010214F230000050596.592,78
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202101202112102024010266F1K00000042024010214F230000044411.279,27
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202012202012152024010266F1K00000042024010214F230000047332.580,64
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202001202012102024010266F1K00000042024010214F230000050292.330,46
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202011202011152024010266F1K00000042024010214F230000049230.220,06
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202101202103332024010266F1K00000042024010214F230000048225.870,93
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202104202106332024010266F1K00000042024010214F230000054184.635,06
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202012202012152024010266F1K00000042024010214F230000047178.928,38
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202007202009332024010266F1K00000042024010214F230000045167.901,12
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202009202009152024010266F1K00000042024010214F230000057137.373,66
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202101202112102024010266F1K00000042024010214F230000044136.835,34
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202102202102152024010266F1K00000042024010214F230000053118.469,49
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202010202010152024010266F1K00000042024010214F23000005599.028,47
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202011202011152024010266F1K00000042024010214F23000004976.740,02
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202106202106152024010266F1K00000042024010214F23000005654.942,90
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202105202105152024010266F1K00000042024010214F23000005846.085,91
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202009202009152024010266F1K00000042024010214F23000005745.791,22
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202103202103152024010266F1K00000042024010214F23000005244.157,60
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202011202011152024010266F1K00000042024010214F23000004942.513,97
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202101202112102024010266F1K00000042024010214F23000004440.776,93
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202102202102152024010266F1K00000042024010214F23000005339.489,83
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202010202010152024010266F1K00000042024010214F23000005533.009,49
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202104202104152024010266F1K00000042024010214F23000005131.908,45
2990297661Kemal DinçerVezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir202009202009152024010266F1K00000042024010214F23000005726.833,65
3131055235Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.ŞtiOsmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.201901201912102025031766F1L00003172025031414F240000516143.379,18
3131055235Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.ŞtiOsmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.201901201912102025031766F1L00003172025031414F24000051664.090,49
3131055235Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.ŞtiOsmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.201901201912102025031766F1L00003172025031414F24000051647.793,06
3131055235Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.ŞtiOsmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.201907201907152025031766F1L00003172025031414F24000051531.995,09
3131055235Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.ŞtiOsmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.201908201908152025031766F1L00003172025031414F24000051927.987,75
3131055235Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.ŞtiOsmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.201909201909152025031766F1L00003172025031414F24000052326.947,83
3131055235Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.ŞtiOsmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.201907201909332025041466F1L00001552025041414F240000228106.248,57
3200174034Sebahattin DutKozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.201901201912102024073166F1L00000562024073114F240000526355.569,21
3200174034Sebahattin DutKozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.201904201906332024073166F1L00000562024073114F240000521166.014,57
3200174034Sebahattin DutKozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.201901201912102024073166F1L00000562024073114F240000526116.126,91
3200174034Sebahattin DutKozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.201901201912102024073166F1L00000562024073114F24000052654.115,14
3200174034Sebahattin DutKozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.201801201812102024073166F1L00000562024073114F24000052252.811,13
3200174034Sebahattin DutKozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.201812201812152024073166F1L00000562024073114F24000052825.838,82
3200174034Sebahattin DutKozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.201904201904152024073166F1L00000562024073114F24000052324.898,23
3852085077Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.ŞtiKoşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.202412202412152025022066F1L00010362025021814F24000195727.421,75
3852085077Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.ŞtiKoşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.20250120250132025031766F1L00001322025031414F24000025388.092,70
3852085077Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.ŞtiKoşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.20250120250132025031766F1L00001322025031414F24000028937.364,86
3852085077Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.ŞtiKoşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.202501202501152025031766F1L00001322025031414F24000160830.211,79
3852085077Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.ŞtiKoşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.20250220250232025041466F1L00007942025041414F240000167140.641,53
3852085077Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.ŞtiKoşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.20250220250232025041466F1L00007942025041414F24000033136.302,90
3852085077Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.ŞtiKoşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.202502202502152025041466F1L00007942025041414F24000100635.287,66
4510318994Tasf.Hal.Güventaş Mühend. Elek.Ltd.ŞtiRasimpaşa M. İzzettin Sk. Uras No:1 D: No:5 Kadıköy /İST.201804201804152022022466F1M00004592022021714F25000159334.512,30
4510318994Tasf.Hal.Güventaş Mühend. Elek.Ltd.ŞtiRasimpaşa M. İzzettin Sk. Uras No:1 D: No:5 Kadıköy /İST.201812201812152024031466F1M00002972024031414F25000002888.070,70
4510318994Tasf.Hal.Güventaş Mühend. Elek.Ltd.ŞtiRasimpaşa M. İzzettin Sk. Uras No:1 D: No:5 Kadıköy /İST.201812201812152024031466F1M00002972024031414F25000002875.274,10
4860249305Güven KadıoğluCaferağa M. Cemal Süreya Sk. No:18 D: No:6 Kadıköy /İST.20220120221212025031766F1M00003292025031414F25000055139.343,01
4860249305Güven KadıoğluCaferağa M. Cemal Süreya Sk. No:18 D: No:6 Kadıköy /İST.20220120221212025031766F1M00003292025031414F25000055139.343,01
4860249305Güven KadıoğluCaferağa M. Cemal Süreya Sk. No:18 D: No:6 Kadıköy /İST.20220120221212025031766F1M00003292025031414F25000055126.556,53
4860249305Güven KadıoğluCaferağa M. Cemal Süreya Sk. No:18 D: No:6 Kadıköy /İST.20220120221230742025031766F1M00003292025031414F25000054825.618,68
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201708201708152024121066F1N00000032024121014F260000022422.118,54
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201706201706152024121066F1N00000032024121014F260000024358.995,02
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201710201710152024121066F1N00000032024121014F260000020331.978,50
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201703201703152024121066F1N00000032024121014F260000019325.239,30
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201707201707152024121066F1N00000032024121014F260000023292.524,21
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201709201709152024121066F1N00000032024121014F260000021191.108,88
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201704201704152024121066F1N00000032024121014F260000018145.699,44
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201705201705152024121066F1N00000032024121014F260000017110.637,93
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201703201703152024121066F1N00000032024121014F260000019108.413,10
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201708201708152024121066F1N00000032024121014F26000002293.804,12
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201703201703152024121066F1N00000032024121014F26000001986.405,24
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201706201706152024121066F1N00000032024121014F26000002479.776,67
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201710201710152024121066F1N00000032024121014F26000002073.773,00
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201708201708152024121066F1N00000032024121014F26000002268.195,60
5130286186Hayri KarakaşSinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.201707201707152024121066F1N00000032024121014F26000002365.005,38
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No:ILN02233061
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