Giriş Tarihi: 31.05.2025 00:01
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana V.K.
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Toplam Borç
|2270442116
|Kadir Çalışkan
|Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST.
|201810201810
|15
|2024080166F1K0000005
|2024080114F230000035
|33.410,94
|2270442116
|Kadir Çalışkan
|Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST.
|201903201903
|15
|2024080166F1K0000005
|2024080114F230000047
|31.307,32
|2270442116
|Kadir Çalışkan
|Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST.
|201808201808
|15
|2024080166F1K0000005
|2024080114F230000046
|29.600,55
|2270442116
|Kadir Çalışkan
|Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST.
|201808201808
|15
|2024080166F1K0000005
|2024080114F230000046
|29.278,49
|2270442116
|Kadir Çalışkan
|Merkez M. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A D: No: Eyüpsultan /İST.
|201903201903
|15
|2024080166F1K0000005
|2024080114F230000047
|27.268,68
|2451724414
|Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.Şti
|Caferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.
|202101202112
|10
|2024120966F1K0000001
|2024120914F230000008
|344.185,44
|2451724414
|Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.Şti
|Caferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.
|202104202106
|33
|2024120966F1K0000001
|2024120914F230000010
|200.392,59
|2451724414
|Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.Şti
|Caferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.
|202101202112
|10
|2024120966F1K0000001
|2024120914F230000008
|114.654,74
|2451724414
|Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.Şti
|Caferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.
|202107202109
|33
|2024120966F1K0000001
|2024120914F230000011
|104.298,99
|2451724414
|Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.Şti
|Caferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.
|202101202112
|10
|2024120966F1K0000001
|2024120914F230000008
|85.761,75
|2451724414
|Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.Şti
|Caferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.
|202106202106
|15
|2024120966F1K0000001
|2024120914F230000004
|71.383,83
|2451724414
|Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.Şti
|Caferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.
|202105202105
|15
|2024120966F1K0000001
|2024120914F230000003
|45.528,48
|2451724414
|Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.Şti
|Caferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.
|202107202107
|15
|2024120966F1K0000001
|2024120914F230000005
|44.941,86
|2451724414
|Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.Şti
|Caferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.
|202101202103
|33
|2024120966F1K0000001
|2024120914F230000009
|39.493,86
|2451724414
|Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.Şti
|Caferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.
|202103202103
|15
|2024120966F1K0000001
|2024120914F230000001
|28.435,56
|2451724414
|Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.Şti
|Caferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.
|202108202108
|15
|2024120966F1K0000001
|2024120914F230000006
|27.432,60
|2451724414
|Çetindağ Emlak Finanas. D. Rek.Ltd.Şti
|Caferağa M. General Asım Gündüz Cad. No:62 D: No:41 Kadıköy /İST.
|202104202104
|15
|2024120966F1K0000001
|2024120914F230000002
|27.370,35
|2690964324
|Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.Şti
|Acıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.
|202211202211
|15
|2024121266F1K0000945
|2024121014F230002808
|1.283.447,85
|2690964324
|Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.Şti
|Acıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.
|202212202212
|15
|2024121266F1K0000945
|2024121014F230002690
|1.115.786,67
|2690964324
|Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.Şti
|Acıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.
|202201202212
|10
|2024121266F1K0000945
|2024121014F230002798
|1.021.900,78
|2690964324
|Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.Şti
|Acıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.
|202201202212
|10
|2024121266F1K0000945
|2024121014F230002798
|485.402,87
|2690964324
|Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.Şti
|Acıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.
|202211202211
|15
|2024121266F1K0000945
|2024121014F230002808
|427.815,95
|2690964324
|Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.Şti
|Acıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.
|202212202212
|15
|2024121266F1K0000945
|2024121014F230002690
|371.928,89
|2690964324
|Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.Şti
|Acıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.
|202211202211
|15
|2024121266F1K0000945
|2024121014F230002808
|245.994,17
|2690964324
|Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.Şti
|Acıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST.
|202212202212
|15
|2024121266F1K0000945
|2024121014F230002690
|204.560,89
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202012202012
|15
|2024010266F1K0000002
|2024010214F230000013
|55.119,62
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202001202012
|10
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000050
|1.789.778,34
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202010202012
|33
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000046
|1.621.877,22
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202012202012
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000047
|997.741,92
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202001202012
|10
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000050
|596.592,78
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202101202112
|10
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000044
|411.279,27
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202012202012
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000047
|332.580,64
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202001202012
|10
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000050
|292.330,46
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202011202011
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000049
|230.220,06
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202101202103
|33
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000048
|225.870,93
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202104202106
|33
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000054
|184.635,06
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202012202012
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000047
|178.928,38
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202007202009
|33
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000045
|167.901,12
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202009202009
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000057
|137.373,66
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202101202112
|10
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000044
|136.835,34
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202102202102
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000053
|118.469,49
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202010202010
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000055
|99.028,47
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202011202011
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000049
|76.740,02
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202106202106
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000056
|54.942,90
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202105202105
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000058
|46.085,91
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202009202009
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000057
|45.791,22
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202103202103
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000052
|44.157,60
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202011202011
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000049
|42.513,97
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202101202112
|10
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000044
|40.776,93
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202102202102
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000053
|39.489,83
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202010202010
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000055
|33.009,49
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202104202104
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000051
|31.908,45
|2990297661
|Kemal Dinçer
|Vezirağa M. 2251 Sk. No:23 D: No:1 Konak İzmir
|202009202009
|15
|2024010266F1K0000004
|2024010214F230000057
|26.833,65
|3131055235
|Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.Şti
|Osmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.
|201901201912
|10
|2025031766F1L0000317
|2025031414F240000516
|143.379,18
|3131055235
|Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.Şti
|Osmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.
|201901201912
|10
|2025031766F1L0000317
|2025031414F240000516
|64.090,49
|3131055235
|Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.Şti
|Osmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.
|201901201912
|10
|2025031766F1L0000317
|2025031414F240000516
|47.793,06
|3131055235
|Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.Şti
|Osmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.
|201907201907
|15
|2025031766F1L0000317
|2025031414F240000515
|31.995,09
|3131055235
|Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.Şti
|Osmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.
|201908201908
|15
|2025031766F1L0000317
|2025031414F240000519
|27.987,75
|3131055235
|Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.Şti
|Osmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.
|201909201909
|15
|2025031766F1L0000317
|2025031414F240000523
|26.947,83
|3131055235
|Dörtler Org. Araş.Rek.Danş.Ltd.Şti
|Osmanağa M. Pazar Yolu Sk. No:2 D: No:34 Kadıköy /İST.
|201907201909
|33
|2025041466F1L0000155
|2025041414F240000228
|106.248,57
|3200174034
|Sebahattin Dut
|Kozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.
|201901201912
|10
|2024073166F1L0000056
|2024073114F240000526
|355.569,21
|3200174034
|Sebahattin Dut
|Kozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.
|201904201906
|33
|2024073166F1L0000056
|2024073114F240000521
|166.014,57
|3200174034
|Sebahattin Dut
|Kozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.
|201901201912
|10
|2024073166F1L0000056
|2024073114F240000526
|116.126,91
|3200174034
|Sebahattin Dut
|Kozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.
|201901201912
|10
|2024073166F1L0000056
|2024073114F240000526
|54.115,14
|3200174034
|Sebahattin Dut
|Kozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.
|201801201812
|10
|2024073166F1L0000056
|2024073114F240000522
|52.811,13
|3200174034
|Sebahattin Dut
|Kozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.
|201812201812
|15
|2024073166F1L0000056
|2024073114F240000528
|25.838,82
|3200174034
|Sebahattin Dut
|Kozyatağı M. Ş.Günaltay C. No:44 D: No:1 Kadıköy /İST.
|201904201904
|15
|2024073166F1L0000056
|2024073114F240000523
|24.898,23
|3852085077
|Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.Şti
|Koşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.
|202412202412
|15
|2025022066F1L0001036
|2025021814F240001957
|27.421,75
|3852085077
|Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.Şti
|Koşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.
|202501202501
|3
|2025031766F1L0000132
|2025031414F240000253
|88.092,70
|3852085077
|Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.Şti
|Koşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.
|202501202501
|3
|2025031766F1L0000132
|2025031414F240000289
|37.364,86
|3852085077
|Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.Şti
|Koşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.
|202501202501
|15
|2025031766F1L0000132
|2025031414F240001608
|30.211,79
|3852085077
|Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.Şti
|Koşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.
|202502202502
|3
|2025041466F1L0000794
|2025041414F240000167
|140.641,53
|3852085077
|Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.Şti
|Koşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.
|202502202502
|3
|2025041466F1L0000794
|2025041414F240000331
|36.302,90
|3852085077
|Faktotek İnşaat Malz. Elek. Ltd.Şti
|Koşuyolu M. Cenap Şahabettin Sk. No:98 D: No:3 Kadıköy /İST.
|202502202502
|15
|2025041466F1L0000794
|2025041414F240001006
|35.287,66
|4510318994
|Tasf.Hal.Güventaş Mühend. Elek.Ltd.Şti
|Rasimpaşa M. İzzettin Sk. Uras No:1 D: No:5 Kadıköy /İST.
|201804201804
|15
|2022022466F1M0000459
|2022021714F250001593
|34.512,30
|4510318994
|Tasf.Hal.Güventaş Mühend. Elek.Ltd.Şti
|Rasimpaşa M. İzzettin Sk. Uras No:1 D: No:5 Kadıköy /İST.
|201812201812
|15
|2024031466F1M0000297
|2024031414F250000028
|88.070,70
|4510318994
|Tasf.Hal.Güventaş Mühend. Elek.Ltd.Şti
|Rasimpaşa M. İzzettin Sk. Uras No:1 D: No:5 Kadıköy /İST.
|201812201812
|15
|2024031466F1M0000297
|2024031414F250000028
|75.274,10
|4860249305
|Güven Kadıoğlu
|Caferağa M. Cemal Süreya Sk. No:18 D: No:6 Kadıköy /İST.
|202201202212
|1
|2025031766F1M0000329
|2025031414F250000551
|39.343,01
|4860249305
|Güven Kadıoğlu
|Caferağa M. Cemal Süreya Sk. No:18 D: No:6 Kadıköy /İST.
|202201202212
|1
|2025031766F1M0000329
|2025031414F250000551
|39.343,01
|4860249305
|Güven Kadıoğlu
|Caferağa M. Cemal Süreya Sk. No:18 D: No:6 Kadıköy /İST.
|202201202212
|1
|2025031766F1M0000329
|2025031414F250000551
|26.556,53
|4860249305
|Güven Kadıoğlu
|Caferağa M. Cemal Süreya Sk. No:18 D: No:6 Kadıköy /İST.
|202201202212
|3074
|2025031766F1M0000329
|2025031414F250000548
|25.618,68
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201708201708
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000022
|422.118,54
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201706201706
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000024
|358.995,02
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201710201710
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000020
|331.978,50
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201703201703
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000019
|325.239,30
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201707201707
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000023
|292.524,21
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201709201709
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000021
|191.108,88
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201704201704
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000018
|145.699,44
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201705201705
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000017
|110.637,93
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201703201703
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000019
|108.413,10
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201708201708
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000022
|93.804,12
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201703201703
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000019
|86.405,24
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201706201706
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000024
|79.776,67
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201710201710
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000020
|73.773,00
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201708201708
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000022
|68.195,60
|5130286186
|Hayri Karakaş
|Sinanoba M. İbrahimzade Cad. No:5 E D: No:6 Büyükçekmece /İST.
|201707201707
|15
|2024121066F1N0000003
|2024121014F260000023
|65.005,38
|Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No:ILN02233061
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