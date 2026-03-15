İHALE İPTAL İLANI

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi,

İhaleye istekli sıfatıyla katılan firmaların İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde istenilen belgeler ve/veya yeterlik kriterlerini tam ve istenilen niteliklere uygun olarak olarak sunmadıkları görüldüğünden ihalenin iptaline karar verilmiştir.

iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/274640 1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : ZUHURATBABA MAH. DR. REMZİ KAZ BAKIRKÖY/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02125880035 2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 18.02.2026 - 5558 2.2. Gazetenin ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : Bizim Anadolu Gazetesi ve www.yenisafak.com - 19.02.2026 3- İhale İptal Tarihi : 12.03.2026