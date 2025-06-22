Giriş Tarihi: 22.06.2025 00:01
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde giysi ve tekstil atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması amacı ile muhtelif alanlara (300 adet nokta) yerleştirilecek olan atık kumbaralarının yerlerinin "Tekstil Atık Kumbarası Konulması ve Tekstil Atıklarının Toplanıp, Taşınması ve Geri Dönüştürülmesi İşi" kapsamında 3 (üç) yıllığına kiralanması ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilecektir.
İkametgâh belgesi
Nüfus kayıt örneği
Noter tasdikli imza beyannamesi
Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge
Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”
İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti
Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge
Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”