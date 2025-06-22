İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

7- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge





8- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan belge





9- İlan tarihinden sonra Üsküdar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.





10- Tebligat için adres beyanı,









C) ORTAK GİRİŞİMLER









Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.









8-Yeterliliğe ilişkin belgeler:









1-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Lisans Belgeleri (İlgili belgenin geçerlilik süresinin ihale ilan tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olması gerekmektedir.)





2-Yüklenici, nüfusu 1.000.000 (birmilyon)’dan az olmayan illerden veya bu illere bağlı ilçelerden en az bir tanesinden ihale ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru 2 (İki) yılı kapsayacak şekilde tekstil atıklarını toplama, taşıma ve ayrıştırma faaliyetine ve/veya bu faaliyeti gerçekleştirmek adına kamusal alan kiraladığına dair 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yoluyla akdedilmiş hali hazırda bir sözleşmesinin olduğuna dair ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır.





3-Tekstil atıklarının geri kazanımı faaliyetleri kapsamında ihale ilan tarihinden önce alınmış olan TÜRKAK onaylı ISO 14001:2015 belgesi gerekmektedir.









9- İhaleye teklif verecekler; teklif dosyalarını ihale şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 02.07.2025 Çarşamba günü saat 16.00’a kadar Üsküdar Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.





10- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.









İLAN OLUNUR.









Pelin KIVRIKOĞLU Nihat DOĞAN





İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Başkan Yardımcısı



