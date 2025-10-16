İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VAKIF TAŞINMAZLAR KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

1. İşbu şartname eki listede bilgileri ve özellikleri belirtilen vakıf taşınmazlar, karşılarında yazılı aylık muhammen kira bedelleri üzerinden, belirlenen kira süresi ile sınırlı olmak kaydı ile ""Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi"" hükümleri çerçevesinde (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif-tasinmazlarin-kiralama-usul-ve-esaslari-yeni.pdf ) ve kira tip sözleşmesi (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif taşınmazların kiraya verilme tip sözleşmesi ve genel sartnamesi.pdf ) kapsamında ihaleyle kiraya verilecektir. İhale 28.10.2025 Salı günü Saat : 10:00 da, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Cd. No:2, Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta, listenin istediği sırasından ihaleyi başlatmaya, devam ettirmeye ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. İhale Listesinde oluşacak yeni olan bedeller üzerinden 1,9,12,20,25,27-42 arası ve 48 sırasında yer alan taşınmazlar 31.12.2026 tarihine kadar, 2. sırada yer alan taşınmaz 3(ÜÇ)Yıl, diğer sıralarda yer alan taşınmazlar ise, 1(BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Noter onaylı kira sözleşmesi tasdik tarihinden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. İdarenin uygun görmesi halinde ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Ancak kira bedelinin emsal ve rayiçlerinin altında kaldığının tespiti durumunda, yeni kira bedeli emsal ve rayiç bedel baz alınarak güncellenir. İdarenin belirlediği yeni kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarda devam eder. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi gereğince ilgili Mülki Amirlikçe 15 gün içerisinde tahliye edilecektir."

2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılması yasak olan gerçek/tüzel kişilerin, bilerek ya da bilmeyerek ihaleye katıldıklarının tespit edilmesi durumunda, ihale üzerinde kalmış olsa dahi ihale iptal edilir. Bu durumda geçici teminat, sözleşme yapılmış ise kesin teminat ve o güne kadar ödenmiş olan kiralar İdareye gelir kaydedilir."

3.5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar; her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından muaftır. Ancak kiracının taşınmazda yapacağı iş ve mesleğe ilişkin belediye ve/veya diğer kurumlardan alacağı her türlü izin, ruhsat, abonelik (elektrik, su, doğal gaz vb.) işlemleri ile bunlardan doğacak tüm masraf ve giderler kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamamasından İdaremiz sorumlu değildir. İdaremize ait taşınmazlar kira stopajından muaftır.

4.İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER; (ÖNEMLİ : İstenilen Belgelerin en geç; 27.10.2025 Pazartesi günü saat 16:30'a kadar İdaremiz İhale Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.)

a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarası içeren kimlik, e-devletten; Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) ve Nüfus Kayıt Örneğiyle İhale Bürosuna teslim edilmesi zorunludur.

b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri ile Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. Şirket sermayesi ihale edilen vakıf taşınmazın muhammen kira bedelinin yıllık toplamından az ise bu taşınmaz ihalesine giremez.

c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ VAKIF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

d-) VEKALETEN İŞTİRAK; Noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ile Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu alınarak Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu aslı ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elde getirilecektir.)

g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

5.İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Müracaat için istenilen belgeler ile en geç 27.10.2025 günü saat 16:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna şahsen müracaat edilmesi ve bu belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.(27.10.2025 tarih ve saat:16:30 dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

6. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı tüm özellikleri ve mevcut durumuyla görmüş, yerinde incelemiş ve bu hâliyle kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. İstekliler, taşınmazın fiili veya hukuki durumuna (hasar, eksiklik, konum, imar durumu vb.) ilişkin olarak sonradan herhangi bir itirazda veya kira bedelinde indirim dâhil hiçbir hak talebinde bulunamaz. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Taşınmazlar mevcut hâliyle kiraya verilmekte olup, muhammen kira bedelleri taşınmazın mevcut durumuna göre belirlenmiştir. Taşınmazın boya, badanası, tadilat ve tamirat masrafları kiracıya aittir. Özel şartlı ihalelerde belirtilen tadilatlar en geç bir yıl içinde tamamlanarak İdareye yazılı bilgi verilecektir.."

7.Geçici teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası TAKSİM Şubesindeki IBAN: TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir. ihale 2886 sayılı kanun kapsamında olup teminat mektupları SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. (Banka Dekontuna kiralık taşınmazın "Dosya No-İhaleye girecek kişi adı-soyadı/ unvanı/ (TC. Kimlik/Vergi No " açıkça belirtilmelidir.)

8.İhale onaylandıktan sonra, ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalaması için tebligat yapılır. Tebligatta belirtilen yasal süre içinde sözleşmenin imzalanmaması durumunda, geçici teminat İdareye gelir kaydedilir ve ilgili istekli, 2886 sayılı Kanun'un 84. maddesi uyarınca bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerinden yasaklanır."

9.Noter Sözleşmesi yapılırken Kiranın mali tutarına uygun olacak şekilde Onaylı Gelir Belgesi olan en az İki Kefil istenecektir.(her bir kefilin geliri en az aylık kira bedelini karşılayabilecek mali güce sahip olması gerekmektedir.) Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilecektir. Ancak yıllık kira bedelinin peşin ödenmesi, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanılması halinde kefil istenmeyecektir.( Limited Şirketlerin kefilliği kabul edilmeyecektir.)

10. Kira sözleşmesi Noterden yapılacaktır. Aylık Kira peşin tahsil edilir. (müteakip Kira ödemeleri her ayın 1. ve 5. günleri arasındadır.) sözleşmeye müteakiben taşınmaz tutanakla kiracıya teslim edilir. Kiracı en geç 10(on) gün içinde yeri teslim almasa dahi yer teslimi yapılmış sayılır ve kira bedeli, yer teslim tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilir. Taşınmaz üzerinde işgalci bulunması hâlinde ise kira başlangıç tarihi, taşınmazın tutanakla kiracıya fiilen teslim edildiği tarihtir.

11. Kiracı, sözleşmeyi takiben en geç bir ay içinde elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini kendi adına almak ve ilgili abonelik belgelerini İdareye sunmakla yükümlüdür. Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Eski kiracıdan kalan abonelik veya Çevre Temizlik Vergisi gibi borçlardan İdaremiz sorumlu değildir ve yeni kiracı bu konuda İdareden hiçbir hak talep edemez."

12. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin yazılı olarak alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verecektir."

13. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup, vakıf taşınmaz İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir."

14. "Arsa" vasıflı taşınmazların talep edilmesi halinde İdarenin yazılı izniyle etrafı tel çitle kapatılabilir. İdarenin yazılı izni olmaksızın tel çit, taşınmaz üzerine kalıcı veya seyyar (prefabrik yapı, konteyner, bekçi kulübesi vb.) hiçbir yapı yapılamaz. Yazılı izinle yapılacak bu tür yapılar, noter onaylı taahhütname ile bedelsiz ve şartsız olarak İdare adına terk ve teberru edilir. İdare, taşınmazların reklama elverişli alanlarını ayrıca kiraya verebilir ve kiracı bu durumda gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

15.Kiracı, kiralanan taşınmazı ihale dokümanında ve sözleşmede belirtilen kullanım amacı (konut, iş yeri, arsa vb.) dışında başka bir amaçla kullanamaz. Kiracının yazılı talebi üzerine kullanım amacının değiştirilmesi İdarenin yazılı iznine ve kira bedelinin yeniden tespit edilmesine tabidir. Amaca aykırı kullanım, sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebidir."

16.İdare veya yetkilendireceği temsilciler, kiralanan taşınmazın sözleşme şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek amacıyla, taşınmazı her zaman kontrol etme hakkına sahiptir. Kiracı, bu denetim için gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

17.İstekliler, ihale sürecine katılarak kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması amacıyla İdare tarafından işlenmesini, kaydedilmesini ve saklanmasını kabul etmiş sayılırlar.

18.Konut ihalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılanlar birden fazla konuta teklif verebilir, ancak yalnızca bir konut kiralayabilir.

19."Arsa" vasıflı taşınmazlar üzerine eklenti yapılması talebi İdaremize yazılı olarak iletilmesine mütekip İdaremizce talep uygun görülmesi halinde kira bedeli yeniden değerlendirilir ve ilgili kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra yapılacak eklenti için noterden "terk ve teberru" (bedelsiz devir) ile yeni sözleşme düzenlenir.

20.Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartlar mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası Zemin Kat İhale Bürosu panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0212) 251 88 10 Dahili (7426) - (7400) numaralarından Kiralama - İhale biriminden telefonla öğrenilebilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. İlanen duyurulur.