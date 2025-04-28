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İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ  ( İSTANBUL – KOCAELİ İl/İlçeleri )

Giriş Tarihi: 28.04.2025 16:27

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ  ( İSTANBUL – KOCAELİ İl/İlçeleri )

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ  ( İSTANBUL – KOCAELİ İl/İlçeleri )

 
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR :
1. İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde İhale listesindeki sıralamasına göre: 13.05.2025 günü ihale listesinin sıra numarasına göre saat 10:00 da, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi. No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Noter onaylı kira sözleşmesi tasdik tarihinden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak, İdarenin uygun görmesi halinde ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren  müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir.
2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olsun yada olmasın gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşme bozularak kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir.
3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun muafiyet ve istisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır. Ancak19, 24, 25, 29, 32, 33, 70 ve 71..ihale sıra numarasında kayıtlı taşınmazlar stopaja tabidir.
4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;
a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri (İkametgah ve Nüfus Kayıt Örneği  ile banka dekontu.) PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat  adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi ile banka dekontu.)PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat  adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ KOOPERATİF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi ile banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat  adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
d-) VEKALETEN İŞTİRAK Ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ve banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat  adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat  adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir,
 g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Yatırılan geçici teminatın banka dekontu dahil en geç 12.05.2025 günü saat 16:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.
6. İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.
 7. Geçici teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Bankası Üsküdar Şubesindeki IBAN: TR860021000000104834200004 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir.) ihale 2886 sayılı kanun kapsamında olup teminat mektupları SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir.(Banka Dekontuna kiralık taşınmazın "Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı/ (TC. Kimlik No  ile Telefon Numarası " belirtilmelidir.)
8. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile sözleşmeye davet yazısıyla belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken ödediği GEÇİCİ TEMİNATI  bedeli bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.
9. Sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil istenecektir. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilerek takdir edilecektir. Ancak yıllık kira bedeli peşin, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanması halinde kefil istenmeyecektir.
10. İhale neticesinde noterden kira kontratı yapılmasına müteakiben tutanakla yer teslimi yapılacak olup kiracı 5 gün içinde yeri teslim almasa da yer teslim edilmiş sayılır. Kira tahakkuku yer teslimi tarihi itibarıyla başlatılacaktır.
11. Kiralanan taşınmazın kıra başlangıcı Sözleşme tarihidir. Ancak üzerinde işgalci bulunması halinde kira başlangıcı taşınmazın kiracıya yer teslimi itibarıyla başlar.

a- Konut ihalesine katılanlar birden fazla konutun ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir.

b- Arsa olarak ihale edilen taşınmazlar üzerine Karavan, demontabıl küçük ev (Tiny House) vb. konulmasının talep edilmesi halinde idaremizce kira bedeli yeniden değerlendirilecektir.

c- İhale listesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 83, 84, 85 ve 86. Sırasındaki taşınmazlar konut ve işyeri nitelikli olup tadilatı tamiratı kiracıya ait olmak şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. Taşınmazların tadilat tamirat işlemleri 1 yıl içerisinde tamamlanıp İdareye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

ç- İhale listesinin 63. sırasındaki taşınmaz arsa nitelikli olup, imar planı bulunmamaktadır. İmar planının kesinleşmesi ve/veya taşınmazda İdaremizce yatırım gerçekleştirilinceye kadar, gerekli izinlerin ilgili kurumlardan kiracı tarafından alınması ve yapılan imalat ve yatırımların İdaremize terk ve teberru edilmesi şartı ile muvakkat yapıya İdarenin takdiri ile izin verilebilir. Bu maddedeki imar planı ve yatırımla ilgili şartların gerçekleşmesi halinde İdare kira sözleşmesini tek taraflı olarak sonladırabilir.

d-İhale listesinin 10 ve 14. Sırasındaki taşınmaz Mesken  (konut) nitelikli taşınmazda işgalci mevcut olup, tahliye edildikten sonra, hali hazır durumuyla ve varsa eksiklikleri kiracı tarafından karşılanması, kiracıya teslim edildikten sonra kirasının başlaması şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır.
12. Sözleşmeye müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa kiracı yatırarak belgelerin birer nüshasını İdareye sunacaktır. (Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra, 15 gün içerisinde iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.
13. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verilecektir.
14. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.
15. “Arsa - Açık Depo” vasıflı taşınmazların üzerine İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir, İdarenin izni dışında kalıcı taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. İdaremizden ve ilgili kurumlardan izin alınmak suretiyle yapılacak her türlü prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. bedelsiz ve şartsız olarak, noter taahhütnamesi ile İdaremiz adına terk ve teberru edilir.
16. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır. Ayrıca  www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0216) 695 21 00 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0216) 695 21 30 nolu faks ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.
 
SIRA NODOSYA NOİLİİLÇESİMAHALLESİCAD./SK.KAPI NO:KULLANIM ŞEKLİADA PARSEL TAPU  ALANI (m2)HİSSE /MİKTARI
 MUHAMMEN BEDELİ

 AYLIK (TL)
GEÇİCİ  TEMİNAT İHALE TARİHİİHALE SAATI
1341171284002İSTANBULÜSKÜDARSELİMİYE SELİMİYE İSKELE33 KAPI NOLU. 1. KAT 1 NOLU DAİREİŞYERİ3061176,15TAM22.000,0015.840,0013.05.202510:00
2341171284004İSTANBULÜSKÜDARSELİMİYE SELİMİYE İSKELE33 KAPI NOLU.3. KAT 5 NOLU DAİREİŞYERİ3061166,15TAM22.000,0015.840,0013.05.202510:00
3411510079002KOCAELİGEBZEHACIHALİLHÜKÜMET CADDESİNO:42/A KAT:2İŞYERİ253193,00TAM15.100,0010.872,0013.05.202510:00
4411510079003KOCAELİGEBZEHACIHALİLHÜKÜMET CADDESİNO:42/A KAT:3İŞYERİ253193,00TAM15.000,0010.800,0013.05.202510:00
5341010046007İSTANBULADALARBURGAZADAHIZIR REİS3/3-İKAMETGAH VE BAHÇE 111 (Eski 85)4 (Eski 9)8.443,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (8-9-11) Rakamı İle İşaretli 1.504,00 M2 Sahalı KısımTAM37.500,0027.000,0013.05.202510:00
6341010086001İSTANBULADALARBÜYÜKADA MADENORBAYLAR ÇIKMAZI4İKAMETGAH VE BAHÇE 298 (Eski 182)27 (Eski 9)5.475,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (A-B-Z,N) İle İşaretli 409,13 M2 KısımTAM45.000,0032.400,0013.05.202510:00
7341171528000İSTANBULÜSKÜDARÇAMLICA MAHALLESİŞEKAR KAYA 4 DIŞ KAPI NUMARALI A1 BLOK 4G1İKAMETGAH 22957106TAM100.000,0072.000,0013.05.202510:00
8341171439000İSTANBULÜSKÜDARİCADİYEARZU AYAKTAR20 DIŞ KAPI 1. KAT 3 NOLU DAİREİKAMETGAH 6081362,8TAM20.000,0014.400,0013.05.202510:00
9341110336000İSTANBULKADIKÖYFENERYOLUSALDIRAYNO:13 KAT:3 D:6İKAMETGAH 123860134,07TAM45.000,0032.400,0013.05.202510:00
10341110351000İSTANBULKADIKÖYFENERYOLUSALDIRAYNO:10 KAT: 3 D:7İKAMETGAH 310963130,00TAM35.000,0025.200,0013.05.202510:00
11341110274000İSTANBULKADIKÖYKOZYATAĞIKAYA SULTANNO: 72-İ KAT: 6 D:18İKAMETGAH 3170134133,00TAM27.500,0019.800,0013.05.202510:00
12341110289000İSTANBULKADIKÖYKOZYATAĞIKAYA SULTANNO:72-İ KAT: 11 D:33İKAMETGAH 3170134133,00TAM40.000,0028.800,0013.05.202510:00
13341110413000İSTANBULKADIKÖYMERDİVENKÖYFAHRETTİN KERİM GÖKAYNO:193 KAT:2 D:5İKAMETGAH 72411126,00TAM35.000,0025.200,0013.05.202510:00
14341110323000İSTANBULKADIKÖYMERDİVENKÖYFAHRETTİN KERİM GÖKAYNO:199 KAT:2 D:4İKAMETGAH 7248126,00TAM43.500,0031.320,0013.05.202510:00
15341110324000İSTANBULKADIKÖYMERDİVENKÖYFAHRETTİN KERİM GÖKAYNO:199 KAT:2 D:5İKAMETGAH 7248126,00TAM55.000,0039.600,0013.05.202510:00
16341110326000İSTANBULKADIKÖYMERDİVENKÖYFAHRETTİN KERİM GÖKAYNO:199 KAT:3 D:7İKAMETGAH 7248126,00TAM35.000,0025.200,0013.05.202510:00
17341110488000İSTANBULKADIKÖYSAHRAYICEDİTBİLGİNLERNO:10/1 KAT:10 D:21İKAMETGAH 74646112,06TAM65.000,0046.800,0013.05.202510:00
18341110489000İSTANBULKADIKÖYSAHRAYICEDİTBİLGİNLERNO:10/1 KAT:10 D:22İKAMETGAH 74646112,06TAM65.000,0046.800,0013.05.202510:00
19Mülhak-101/9İSTANBULBEYKOZGÖKSUSÜSLÜ KIZ ÇIKMAZINO:7İKAMETGAH 237883,00m2TAM1.000,00720,0013.05.202510:00
20341171312000İSTANBULÜSKÜDARCUMHURİYETSEDİRÇAM VE KARADERE7 DIŞ KAPI NOLU 1. KAT 3 NUMARALI DAİREİKAMETGAH19018148,88TAM33.500,0024.120,0013.05.202510:00
21341171588000İSTANBULÜSKÜDARMURAT REİSÇAVUŞDERE125 DIŞ KAPI NUMARALI BODRUM KAT, 1 NUMARALI DAİREİKAMETGAH262632693,22TAM18.000,0012.960,0013.05.202510:00
22341171268000İSTANBULÜSKÜDARMURAT REİSERTEKİN 2 KAPI NOLU BODRUM KAT 3 NOLU DAİREİKAMETGAH27851122,90TAM20.000,0014.400,0013.05.202510:00
23341171751000İSTANBULÜSKÜDARSELAMİALİISIRGAN3 DIŞ KAPI NO, ZEMİN KAT 1 NUMARALI  (TERS DUBLEKS İKAMETGAH1518154,00TAM32.000,0023.040,0013.05.202510:00
24MÜLHAK-101-1İSTANBULMALTEPECEVİZLİDRAGOSPOLENEUM DRAGOS SUİTS B BLOK A GİRİŞ 17 NUMARALI DAİREİKAMETGAH165889066,00M2TAM30.500,0021.960,0013.05.202510:00
25MÜLHAK-101-3-İSTANBULBEYKOZGÖKSUGÖKSUNO:16/AİKAMETGAH19799,00M2 (1.kat 48,00m2 ikametgah 51,00 m2 bahçe kısmı)TAM13.000,009.360,0013.05.202510:00
26411510075000KOCAELİGEBZEKİRAZPINARYENİ BAĞDATNO:738 KİRAZPINAR SİTESİ A BLOK KAT:12 D:62İKAMETGAH61301120,00TAM18.000,0012.960,0013.05.202510:00
27341040202000İSTANBULBEYKOZ PAŞABAHÇEŞEHİTLİK CADDESİ25/ADÜKKAN 2212063,71 m2 Sahalı Dükkan 63,71 m2 Sahalı Dükkan (Özel Şartlı) 5.750,004.140,0013.05.202510:00
28341110410000İSTANBULKADIKÖYMERDİVENKÖYFAHRETTİN KERİM GÖKAY193 DIŞ KAPI NO ZEMİN KAT 1 NOLU DÜKKANDÜKKAN72411165,00TAM100.000,0072.000,0013.05.202510:00
29MÜLHAK-101/3-1İSTANBULBEYKOZGÖKSUGÖKSUNO:16DÜKKAN19799,00M2 (Zemin kat 37,00m2 dükkan kısmı)TAM12.000,008.640,0013.05.202510:00
30342040013004İSTANBULBEYKOZYALIKKÖYÇAYIR CADDESİYALIKÖY CAMİ PASAJI NO:1/1DÜKKAN7439429,14 m2 Sahalı Cami Pasajında   Dükkan429,14 m2 Sahalı Cami Pasajında  7 Rakamı ile işaretli 16,00 m2 Dükkan3.250,002.340,0013.05.202510:00
31342110022001İSTANBULKADIKÖYSAHRAYICEDİTŞEMSETTİN GÜNALTAY1CAMİ TUVALETİ438160,00TAM3.170,002.282,4013.05.202510:00
32Yeni Vakıf / 6KOCAELİKARAMÜRSEL4.TEMMUZ.ATATÜRK VE DİKDEMİR1. VAKIF İŞ HANI  DIŞ KAPI:2 1. KAT 6 NOLU BÜRO BÜRO 926818,50m2TAM2.400,001.728,0013.05.202510:00
33Yeni Vakıf /19KOCAELİKARAMÜRSEL4.TEMMUZ.ATATÜRK VE DİKDEMİR1. VAKIF İŞ HANI  DIŞ KAPI:2 4. KAT 18-19 NOLU BÜRO BÜRO 9268158,50m2TAM11.000,007.920,0013.05.202510:00
34Yeni Vakıf /16KOCAELİKARAMÜRSEL4.TEMMUZ.ATATÜRK VE DİKDEMİR1. VAKIF İŞ HANI  DIŞ KAPI:2 3. KAT 16 NOLU BÜRO BÜRO 926891,25M2TAM5.750,004.140,0013.05.202510:00
35341170258000İSTANBULÜSKÜDARALTUNİZADETOPHANELİOĞLU30/A (1.KAT)BÜRO1013100,00TAM62.500,0045.000,0013.05.202510:00
36341171750000İSTANBULÜSKÜDAR BEYLERBEYİESKİ ÇINAR SOKAK ARSA68117126,2TAM9.000,006.480,0013.05.202510:00
37341171051000İSTANBULÜSKÜDAR KUZGUNCUKSİMİTÇİ TAHİR ARSA54522111,42 M² TAM1.000,00720,0013.05.202510:00
38341171720000İSTANBULÜSKÜDAR MİMAR SİNAN HATMİ SOKAK ARSA2366634,00 M2 34,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) İŞARETLİ 21,00 M2 KISMI350,00252,0013.05.202510:00
39342170133000İSTANBULÜSKÜDAR VALİDE-İ ATİKMİROĞLU SOKAK ARSA1971766,00 m² 66,00 m² Sahalı Taşınmazın Krokisinde (C ) Harfi İle İşaretli 53,16 m² Lik Kısmı.650,00468,0013.05.202510:00
40341171476000İSTANBULÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİLŞAİR ZATİ SOKAK ARSA265366,05 M² 66,05 M² SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 64,52 M² LİK KISMI.700,00504,0013.05.202510:00
41341171153004İSTANBULÜSKÜDARBURHANİYEENVERİYE ARSA73658333,00 M2 ARSANIN KRO(E) İŞR.120,67 M2 SİTAM1.200,00864,0013.05.202510:00
42341171134000İSTANBULÜSKÜDARÇENGELKÖYBOĞAZİÇİ CADDESİ ARSA1151322.921,00TAM105.000,0075.600,0013.05.202510:00
43341170759000İSTANBULÜSKÜDARİCADİYETÜRKKIZI ARSA6311265,25TAM650,00468,0013.05.202510:00
44341170216000İSTANBULÜSKÜDARİCADİYEKURT ÇELEBİ ARSA60523115,75TAM2.500,001.800,0013.05.202510:00
45341170185000İSTANBULÜSKÜDARKISIKLIHANIMSETİ ARSA47842.900,00M2 (İdaremiz hissesine düşen krokide (C) ile işaretli 120,83m2 kısım)3/72 HİSSE1.000,00720,0013.05.202510:00
46341171615000İSTANBULÜSKÜDARKUZGUNCUKTOMRUKAĞASI ARSA54741133,00 M2 SAHALI  TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 44,68 M2 LİK KISMI  900,00648,0013.05.202510:00
47341170023000İSTANBULÜSKÜDARKUZGUNCUKGÜMÜŞYOLU ARSA133020593,00TAM11.000,007.920,0013.05.202510:00
48341171889000İSTANBULÜSKÜDARMİMAR SİNANHATMİ ARSA236183167,62173/2400 (151,75 M²)1.500,001.080,0013.05.202510:00
49341171766000İSTANBULÜSKÜDARMİMAR SİNANŞAİR RUHİ SOKAK43ARSA24966134 M2TAM1.340,00964,8013.05.202510:00
50341171822000İSTANBULÜSKÜDARMİMAR SİNANGÜMÜS ARAYICI SOKAK ARSA4537130,15 M2TAM1.300,00936,0013.05.202510:00
51341171794000İSTANBULÜSKÜDARMİMAR SİNANKAMER ARSA940129.880,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN 531/29880 HİSSESİ OLAN 531,00 M2 LİK KISMI29.880,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN 531/29880 HİSSESİ OLAN 531,00 M2 LİK KISMI7.500,005.400,0013.05.202510:00
52341171540000İSTANBULÜSKÜDARMİMARSİNANSELAMİ EFENDİ ARSA4542587,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN ½ HİSSESİ 43,50 M2  LİK KISMI 1.000,00720,0013.05.202510:00
53341170662000İSTANBULÜSKÜDARMURATREİSTOPAL ARSA263814092,66 M2 ( KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 79,66 M2 LİK KISMI)TAM500,00360,0013.05.202510:00
54341171820000İSTANBULÜSKÜDARSELAMİALİMUMHANE ARSA135560,60 M2 650,00468,0013.05.202510:00
55341171821000İSTANBULÜSKÜDARSELAMİALİETHEMAĞA ARSA134270,00 M2 950,00684,0013.05.202510:00
56341170501000İSTANBULÜSKÜDARSELAMİALİBABACAN ARSA104546,25 M2 ( KROKİSİNDE (A) HARFİ İLE İŞARETLİ 38,94 M2 LİK KISMI)TAM400,00288,0013.05.202510:00
57341170325000İSTANBULÜSKÜDARSELAMİALİSELANİKLİLER ARSA1381068,25 M2 ( KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 53,25 M2 LİK KISMI)TAM1.000,00720,0013.05.202510:00
58341170663000İSTANBULÜSKÜDARSELAMİALİKUŞAKÇI ARSA140155,90TAM800,00576,0013.05.202510:00
59341170102000İSTANBULÜSKÜDARSELAMİALİGÜNER ARSA140339,90TAM300,00216,0013.05.202510:00
60341170645000İSTANBULÜSKÜDARSULTANTEPEKUYULU ARSA5192462,00TAM750,00540,0013.05.202510:00
61341171748000İSTANBULÜSKÜDARVALİDE-İ ATİKÇİNİLİ KÜLHAN SOKAK ARSA18116163,5TAM2.500,001.800,0013.05.202510:00
62341170137000İSTANBULÜSKÜDARVALİDE-İ ATİKÇİNİLİ KÜLHAN  ARSA1819135,95 M2 SAHALI TAŞINMAZIN 1/2 HİSSESİ OLAN 67,98 M2 KISMI1/2 HİSSE1.000,00720,0013.05.202510:00
63341490001000İSTANBULSANCAKTEPEABDURRAHMAN GAZİGEMİCİ VE NİHAVENT ARSA6245132.439,18TAM16.500,0011.880,0013.05.202510:00
64341380012000İSTANBULPENDİKBATIARŞIN ARSA86374697,55 (KROKİSİNDE A İLE İŞARETLİ 53,00 M² LİK KISMI)TAM500,00360,0013.05.202510:00
65341370063000İSTANBULMALTEPEFEYZULLAHYENİ ARSA16861259,16 (KROKİSİNDE B İLE İŞARETLİ 49,16 M² LİK KISMI)TAM 750,00540,0013.05.202510:00
66341120038000İSTANBULKARTALYUKARIÇIRÇIR CD. ARSA1129820245TAM2.000,001.440,0013.05.202510:00
67341120039000İSTANBULKARTALYUKARIÇIRÇIR CD. ARSA1129819115TAM1.150,00828,0013.05.202510:00
68341040317000İSTANBULBEYKOZ ANADOLU HİSARIPAZAR CADDESİ ARSA86441Tam1.250,00900,0013.05.202510:00
69341040357001İSTANBULBEYKOZAKBABA KİRİŞÇİ ÇIKMAZI  SOKAK ARSA25461525.614,98 m2 11/24 Hisseli 5.614,98 m2 11/24 Hisseli Arsanın Krokisinde (B) İle İşaretli 4.690,98 m2 Lik Kısımda İdare Payına Düşen 2.150,00  m2 Kısmı4.000,002.880,0013.05.202510:00
70Mülhak-101/5İSTANBULBEYKOZGÖKSUBASAMAKLI ÇIKMAZI ARSA1921192.00(KROKİDE B İLE İŞARETLİ 176,00 M2)TAM1.500,001.080,0013.05.202510:00
71Mülhak-101/7İSTANBULBEYKOZGÖKSUBASAMAKLI ÇIKMAZI ARSA1917109,00M2 TAM1.000,00720,0013.05.202510:00
72341040229000İSTANBULBEYKOZORTAÇEŞME4. BERK SOKAK ARSA5135331,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (A+B) İşaretli 279,00 m2 Kısmı331,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (A+B) İşaretli 279,00 m2 Kısmı350,00252,0013.05.202510:00
73341040339002İSTANBULBEYKOZPAŞABAHÇEÇALILI ÇIKMAZI SOKAK ARSA21521.499,95 m2 1.499,95 m2 Arsanın Krokisinde (C) İle İşaretli 45,00 m2 Kısmı3.100,002.232,0013.05.202510:00
74341040196002İSTANBULBEYKOZPAŞABAHÇESAİP MOLLA CADDESİ ARSA2157915,00  m2 Arsanın Krokisinde (F) İle İşaretli  126,00   m2 KısmıTam1.250,00900,0013.05.202510:00
75341040048000İSTANBULBEYKOZYALIKÖYGÜMÜŞ SOKAK ARSA(Eski 492) Yeni- 2718(Eskı-11) Yeni- 9419,31 m2 419,31 m2 Arsanın 415,74 m2 Kısmı1.750,001.260,0013.05.202510:00
76341040321000İSTANBULBEYKOZYALIKÖYMEDİNELİ HACI OSMAN AKFIRAT SOKAK ARSA45023176,20 m2 Tam400,00288,0013.05.202510:00
77341010068002İSTANBULADALARBÜYÜKADA NİZAMYAHYA KEMAL BEYATLI ARSA1625114,31 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) İLE İŞARETLİ 30,2 M2 LİK KISIMTAM1.250,00900,0013.05.202510:00
78341010120000İSTANBULADALARHEYBELİADAÇİÇEKLİDAĞ ARSA206 (ESKİ 87)3 (ESKİ 9)36,53 M2 SAHALI TAŞINMAZIN İDAREMİZ HİSSESİNE DÜŞEN 7,31 M2 LİK KISMI. 1/5500,00360,0013.05.202510:00
79341010055000İSTANBULADALARHEYBELİADAZEYBEK SOKAK ARSA118 (ESKİ 96)46 (ESKİ 90)591,06 M2TAM14.000,0010.080,0013.05.202510:00
80341010017000İSTANBULADALARKINALIADAKORKUT ARSA222 (ESKİ 49)13 (ESKİ 4)773,79 M²TAM6.000,004.320,0013.05.202510:00
81341010045000İSTANBULADALARKINALIADAKORKUT ARSA248 (ESKİ 39)5 (ESKİ 1)1.143,00 M²TAM7.000,005.040,0013.05.202510:00
82341010113000İSTANBULADALARKINALIADAŞÜKRÜ GÜLESİN ARSA204 (ESKİ 57)2 (ESKİ 9)265,89TAM4.500,003.240,0013.05.202510:00
83341170223000İSTANBULÜSKÜDARİCADİYESÜBYECİ VE KAYIKÇI ŞÜKRÜ36İKAMETGAH61814134,00m2(krokide (A) ile işaretli 61,50m2 kısım)TAM15.000,0010.800,0013.05.202510:00
84341170223001İSTANBULÜSKÜDARİCADİYESÜBYECİ VE KAYIKÇI ŞÜKRÜ19İKAMETGAH61814134,00m2(krokide (B) ile işaretli 72,50m2- Bodrum kat kısmı)TAM3.250,002.340,0013.05.202510:00
85341170223002İSTANBULÜSKÜDARİCADİYESÜBYECİ VE KAYIKÇI ŞÜKRÜ19İKAMETGAH61814134,00m2(krokide (B) ile işaretli 72,50m2- Zemin kat kısmı)TAM4.250,003.060,0013.05.202510:00
86341170410000İSTANBULÜSKÜDARVALİDE-İ ATİKTAŞÇI MAHMUT11İKAMETGAH VE BAHÇE1971294,00m2 (krokide (B) ile işaretli 82,00m2 kısmı)TAM11.500,008.280,0013.05.202510:00
87341170026000İSTANBULÜSKÜDARAZİZ MAHMUD HÜDAYİGELİN ALAYI ARSA39477505,47TAM20.000,0014.400,0013.05.202510:00
88341170534002İSTANBULÜSKÜDARVALİDE-İ ATİKKARAMANOĞLU ARSA1961194,25TAM2.250,001.620,0013.05.202510:00
89341170465000İSTANBULÜSKÜDARVALİDE-İ ATİKMİROĞLU ARSA19713114,00TAM8.000,005.760,0013.05.202510:00
90341170626000İSTANBULÜSKÜDARMİMARSİNANSELAMİALİ EFENDİ ARSA2481466,11TAM1.000,00720,0013.05.202510:00
Basın No:ILN02213309
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