Giriş Tarihi: 28.04.2025 16:27
İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ ( İSTANBUL – KOCAELİ İl/İlçeleri )
İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ ( İSTANBUL – KOCAELİ İl/İlçeleri )
|ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR :
|1. İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde İhale listesindeki sıralamasına göre: 13.05.2025 günü ihale listesinin sıra numarasına göre saat 10:00 da, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi. No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Noter onaylı kira sözleşmesi tasdik tarihinden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak, İdarenin uygun görmesi halinde ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir.
|2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olsun yada olmasın gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşme bozularak kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir.
|3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun muafiyet ve istisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır. Ancak19, 24, 25, 29, 32, 33, 70 ve 71..ihale sıra numarasında kayıtlı taşınmazlar stopaja tabidir.
|4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;
|a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri (İkametgah ve Nüfus Kayıt Örneği ile banka dekontu.) PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
|b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi ile banka dekontu.)PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
|c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ KOOPERATİF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi ile banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
|d-) VEKALETEN İŞTİRAK Ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ve banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
|e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
|f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir,
|g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
|5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Yatırılan geçici teminatın banka dekontu dahil en geç 12.05.2025 günü saat 16:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.
|6. İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.
|7. Geçici teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Bankası Üsküdar Şubesindeki IBAN: TR860021000000104834200004 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir.) ihale 2886 sayılı kanun kapsamında olup teminat mektupları SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir.(Banka Dekontuna kiralık taşınmazın "Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı/ (TC. Kimlik No ile Telefon Numarası " belirtilmelidir.)
|8. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile sözleşmeye davet yazısıyla belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken ödediği GEÇİCİ TEMİNATI bedeli bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.
|9. Sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil istenecektir. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilerek takdir edilecektir. Ancak yıllık kira bedeli peşin, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanması halinde kefil istenmeyecektir.
|10. İhale neticesinde noterden kira kontratı yapılmasına müteakiben tutanakla yer teslimi yapılacak olup kiracı 5 gün içinde yeri teslim almasa da yer teslim edilmiş sayılır. Kira tahakkuku yer teslimi tarihi itibarıyla başlatılacaktır.
11. Kiralanan taşınmazın kıra başlangıcı Sözleşme tarihidir. Ancak üzerinde işgalci bulunması halinde kira başlangıcı taşınmazın kiracıya yer teslimi itibarıyla başlar.
a- Konut ihalesine katılanlar birden fazla konutun ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir.
b- Arsa olarak ihale edilen taşınmazlar üzerine Karavan, demontabıl küçük ev (Tiny House) vb. konulmasının talep edilmesi halinde idaremizce kira bedeli yeniden değerlendirilecektir.
c- İhale listesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 83, 84, 85 ve 86. Sırasındaki taşınmazlar konut ve işyeri nitelikli olup tadilatı tamiratı kiracıya ait olmak şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. Taşınmazların tadilat tamirat işlemleri 1 yıl içerisinde tamamlanıp İdareye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.
ç- İhale listesinin 63. sırasındaki taşınmaz arsa nitelikli olup, imar planı bulunmamaktadır. İmar planının kesinleşmesi ve/veya taşınmazda İdaremizce yatırım gerçekleştirilinceye kadar, gerekli izinlerin ilgili kurumlardan kiracı tarafından alınması ve yapılan imalat ve yatırımların İdaremize terk ve teberru edilmesi şartı ile muvakkat yapıya İdarenin takdiri ile izin verilebilir. Bu maddedeki imar planı ve yatırımla ilgili şartların gerçekleşmesi halinde İdare kira sözleşmesini tek taraflı olarak sonladırabilir.
d-İhale listesinin 10 ve 14. Sırasındaki taşınmaz Mesken (konut) nitelikli taşınmazda işgalci mevcut olup, tahliye edildikten sonra, hali hazır durumuyla ve varsa eksiklikleri kiracı tarafından karşılanması, kiracıya teslim edildikten sonra kirasının başlaması şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır.
|12. Sözleşmeye müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa kiracı yatırarak belgelerin birer nüshasını İdareye sunacaktır. (Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra, 15 gün içerisinde iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.
|13. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verilecektir.
|14. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.
|15. “Arsa - Açık Depo” vasıflı taşınmazların üzerine İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir, İdarenin izni dışında kalıcı taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. İdaremizden ve ilgili kurumlardan izin alınmak suretiyle yapılacak her türlü prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. bedelsiz ve şartsız olarak, noter taahhütnamesi ile İdaremiz adına terk ve teberru edilir.
|16. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0216) 695 21 00 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0216) 695 21 30 nolu faks ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.
|SIRA NO
|DOSYA NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CAD./SK.
|KAPI NO:
|KULLANIM ŞEKLİ
|ADA
|PARSEL
|TAPU ALANI (m2)
|HİSSE /MİKTARI
MUHAMMEN BEDELİ
AYLIK (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATI
|1
|341171284002
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELİMİYE
|SELİMİYE İSKELE
|33 KAPI NOLU. 1. KAT 1 NOLU DAİRE
|İŞYERİ
|306
|11
|76,15
|TAM
|22.000,00
|15.840,00
|13.05.2025
|10:00
|2
|341171284004
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELİMİYE
|SELİMİYE İSKELE
|33 KAPI NOLU.3. KAT 5 NOLU DAİRE
|İŞYERİ
|306
|11
|66,15
|TAM
|22.000,00
|15.840,00
|13.05.2025
|10:00
|3
|411510079002
|KOCAELİ
|GEBZE
|HACIHALİL
|HÜKÜMET CADDESİ
|NO:42/A KAT:2
|İŞYERİ
|25
|31
|93,00
|TAM
|15.100,00
|10.872,00
|13.05.2025
|10:00
|4
|411510079003
|KOCAELİ
|GEBZE
|HACIHALİL
|HÜKÜMET CADDESİ
|NO:42/A KAT:3
|İŞYERİ
|25
|31
|93,00
|TAM
|15.000,00
|10.800,00
|13.05.2025
|10:00
|5
|341010046007
|İSTANBUL
|ADALAR
|BURGAZADA
|HIZIR REİS
|3/3-
|İKAMETGAH VE BAHÇE
|111 (Eski 85)
|4 (Eski 9)
|8.443,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (8-9-11) Rakamı İle İşaretli 1.504,00 M2 Sahalı Kısım
|TAM
|37.500,00
|27.000,00
|13.05.2025
|10:00
|6
|341010086001
|İSTANBUL
|ADALAR
|BÜYÜKADA MADEN
|ORBAYLAR ÇIKMAZI
|4
|İKAMETGAH VE BAHÇE
|298 (Eski 182)
|27 (Eski 9)
|5.475,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (A-B-Z,N) İle İşaretli 409,13 M2 Kısım
|TAM
|45.000,00
|32.400,00
|13.05.2025
|10:00
|7
|341171528000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|ÇAMLICA MAHALLESİ
|ŞEKAR KAYA
|4 DIŞ KAPI NUMARALI A1 BLOK 4G1
|İKAMETGAH
|2295
|7
|106
|TAM
|100.000,00
|72.000,00
|13.05.2025
|10:00
|8
|341171439000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|İCADİYE
|ARZU AYAKTAR
|20 DIŞ KAPI 1. KAT 3 NOLU DAİRE
|İKAMETGAH
|608
|13
|62,8
|TAM
|20.000,00
|14.400,00
|13.05.2025
|10:00
|9
|341110336000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|FENERYOLU
|SALDIRAY
|NO:13 KAT:3 D:6
|İKAMETGAH
|1238
|60
|134,07
|TAM
|45.000,00
|32.400,00
|13.05.2025
|10:00
|10
|341110351000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|FENERYOLU
|SALDIRAY
|NO:10 KAT: 3 D:7
|İKAMETGAH
|3109
|63
|130,00
|TAM
|35.000,00
|25.200,00
|13.05.2025
|10:00
|11
|341110274000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|KOZYATAĞI
|KAYA SULTAN
|NO: 72-İ KAT: 6 D:18
|İKAMETGAH
|3170
|134
|133,00
|TAM
|27.500,00
|19.800,00
|13.05.2025
|10:00
|12
|341110289000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|KOZYATAĞI
|KAYA SULTAN
|NO:72-İ KAT: 11 D:33
|İKAMETGAH
|3170
|134
|133,00
|TAM
|40.000,00
|28.800,00
|13.05.2025
|10:00
|13
|341110413000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|MERDİVENKÖY
|FAHRETTİN KERİM GÖKAY
|NO:193 KAT:2 D:5
|İKAMETGAH
|724
|11
|126,00
|TAM
|35.000,00
|25.200,00
|13.05.2025
|10:00
|14
|341110323000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|MERDİVENKÖY
|FAHRETTİN KERİM GÖKAY
|NO:199 KAT:2 D:4
|İKAMETGAH
|724
|8
|126,00
|TAM
|43.500,00
|31.320,00
|13.05.2025
|10:00
|15
|341110324000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|MERDİVENKÖY
|FAHRETTİN KERİM GÖKAY
|NO:199 KAT:2 D:5
|İKAMETGAH
|724
|8
|126,00
|TAM
|55.000,00
|39.600,00
|13.05.2025
|10:00
|16
|341110326000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|MERDİVENKÖY
|FAHRETTİN KERİM GÖKAY
|NO:199 KAT:3 D:7
|İKAMETGAH
|724
|8
|126,00
|TAM
|35.000,00
|25.200,00
|13.05.2025
|10:00
|17
|341110488000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|SAHRAYICEDİT
|BİLGİNLER
|NO:10/1 KAT:10 D:21
|İKAMETGAH
|746
|46
|112,06
|TAM
|65.000,00
|46.800,00
|13.05.2025
|10:00
|18
|341110489000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|SAHRAYICEDİT
|BİLGİNLER
|NO:10/1 KAT:10 D:22
|İKAMETGAH
|746
|46
|112,06
|TAM
|65.000,00
|46.800,00
|13.05.2025
|10:00
|19
|Mülhak-101/9
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|GÖKSU
|SÜSLÜ KIZ ÇIKMAZI
|NO:7
|İKAMETGAH
|23
|78
|83,00m2
|TAM
|1.000,00
|720,00
|13.05.2025
|10:00
|20
|341171312000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|CUMHURİYET
|SEDİRÇAM VE KARADERE
|7 DIŞ KAPI NOLU 1. KAT 3 NUMARALI DAİRE
|İKAMETGAH
|1901
|8
|148,88
|TAM
|33.500,00
|24.120,00
|13.05.2025
|10:00
|21
|341171588000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MURAT REİS
|ÇAVUŞDERE
|125 DIŞ KAPI NUMARALI BODRUM KAT, 1 NUMARALI DAİRE
|İKAMETGAH
|2626
|326
|93,22
|TAM
|18.000,00
|12.960,00
|13.05.2025
|10:00
|22
|341171268000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MURAT REİS
|ERTEKİN
|2 KAPI NOLU BODRUM KAT 3 NOLU DAİRE
|İKAMETGAH
|278
|51
|122,90
|TAM
|20.000,00
|14.400,00
|13.05.2025
|10:00
|23
|341171751000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|ISIRGAN
|3 DIŞ KAPI NO, ZEMİN KAT 1 NUMARALI (TERS DUBLEKS
|İKAMETGAH
|151
|8
|154,00
|TAM
|32.000,00
|23.040,00
|13.05.2025
|10:00
|24
|MÜLHAK-101-1
|İSTANBUL
|MALTEPE
|CEVİZLİ
|DRAGOS
|POLENEUM DRAGOS SUİTS B BLOK A GİRİŞ 17 NUMARALI DAİRE
|İKAMETGAH
|16588
|90
|66,00M2
|TAM
|30.500,00
|21.960,00
|13.05.2025
|10:00
|25
|MÜLHAK-101-3-
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|GÖKSU
|GÖKSU
|NO:16/A
|İKAMETGAH
|19
|7
|99,00M2 (1.kat 48,00m2 ikametgah 51,00 m2 bahçe kısmı)
|TAM
|13.000,00
|9.360,00
|13.05.2025
|10:00
|26
|411510075000
|KOCAELİ
|GEBZE
|KİRAZPINAR
|YENİ BAĞDAT
|NO:738 KİRAZPINAR SİTESİ A BLOK KAT:12 D:62
|İKAMETGAH
|6130
|1
|120,00
|TAM
|18.000,00
|12.960,00
|13.05.2025
|10:00
|27
|341040202000
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|PAŞABAHÇE
|ŞEHİTLİK CADDESİ
|25/A
|DÜKKAN
|221
|20
|63,71 m2 Sahalı Dükkan
|63,71 m2 Sahalı Dükkan (Özel Şartlı)
|5.750,00
|4.140,00
|13.05.2025
|10:00
|28
|341110410000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|MERDİVENKÖY
|FAHRETTİN KERİM GÖKAY
|193 DIŞ KAPI NO ZEMİN KAT 1 NOLU DÜKKAN
|DÜKKAN
|724
|11
|165,00
|TAM
|100.000,00
|72.000,00
|13.05.2025
|10:00
|29
|MÜLHAK-101/3-1
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|GÖKSU
|GÖKSU
|NO:16
|DÜKKAN
|19
|7
|99,00M2 (Zemin kat 37,00m2 dükkan kısmı)
|TAM
|12.000,00
|8.640,00
|13.05.2025
|10:00
|30
|342040013004
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|YALIKKÖY
|ÇAYIR CADDESİ
|YALIKÖY CAMİ PASAJI NO:1/1
|DÜKKAN
|743
|9
|429,14 m2 Sahalı Cami Pasajında Dükkan
|429,14 m2 Sahalı Cami Pasajında 7 Rakamı ile işaretli 16,00 m2 Dükkan
|3.250,00
|2.340,00
|13.05.2025
|10:00
|31
|342110022001
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|SAHRAYICEDİT
|ŞEMSETTİN GÜNALTAY
|1
|CAMİ TUVALETİ
|438
|1
|60,00
|TAM
|3.170,00
|2.282,40
|13.05.2025
|10:00
|32
|Yeni Vakıf / 6
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4.TEMMUZ.
|ATATÜRK VE DİKDEMİR
|1. VAKIF İŞ HANI DIŞ KAPI:2 1. KAT 6 NOLU BÜRO
|BÜRO
|92
|68
|18,50m2
|TAM
|2.400,00
|1.728,00
|13.05.2025
|10:00
|33
|Yeni Vakıf /19
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4.TEMMUZ.
|ATATÜRK VE DİKDEMİR
|1. VAKIF İŞ HANI DIŞ KAPI:2 4. KAT 18-19 NOLU BÜRO
|BÜRO
|92
|68
|158,50m2
|TAM
|11.000,00
|7.920,00
|13.05.2025
|10:00
|34
|Yeni Vakıf /16
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4.TEMMUZ.
|ATATÜRK VE DİKDEMİR
|1. VAKIF İŞ HANI DIŞ KAPI:2 3. KAT 16 NOLU BÜRO
|BÜRO
|92
|68
|91,25M2
|TAM
|5.750,00
|4.140,00
|13.05.2025
|10:00
|35
|341170258000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|ALTUNİZADE
|TOPHANELİOĞLU
|30/A (1.KAT)
|BÜRO
|10
|13
|100,00
|TAM
|62.500,00
|45.000,00
|13.05.2025
|10:00
|36
|341171750000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|BEYLERBEYİ
|ESKİ ÇINAR SOKAK
|ARSA
|681
|17
|126,2
|TAM
|9.000,00
|6.480,00
|13.05.2025
|10:00
|37
|341171051000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|KUZGUNCUK
|SİMİTÇİ TAHİR
|ARSA
|545
|22
|111,42 M²
|TAM
|1.000,00
|720,00
|13.05.2025
|10:00
|38
|341171720000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMAR SİNAN
|HATMİ SOKAK
|ARSA
|236
|66
|34,00 M2
|34,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) İŞARETLİ 21,00 M2 KISMI
|350,00
|252,00
|13.05.2025
|10:00
|39
|342170133000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|VALİDE-İ ATİK
|MİROĞLU SOKAK
|ARSA
|197
|17
|66,00 m²
|66,00 m² Sahalı Taşınmazın Krokisinde (C ) Harfi İle İşaretli 53,16 m² Lik Kısmı.
|650,00
|468,00
|13.05.2025
|10:00
|40
|341171476000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|ZEYNEP KAMİL
|ŞAİR ZATİ SOKAK
|ARSA
|265
|3
|66,05 M²
|66,05 M² SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 64,52 M² LİK KISMI.
|700,00
|504,00
|13.05.2025
|10:00
|41
|341171153004
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|BURHANİYE
|ENVERİYE
|ARSA
|736
|58
|333,00 M2 ARSANIN KRO(E) İŞR.120,67 M2 Sİ
|TAM
|1.200,00
|864,00
|13.05.2025
|10:00
|42
|341171134000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|ÇENGELKÖY
|BOĞAZİÇİ CADDESİ
|ARSA
|1151
|32
|2.921,00
|TAM
|105.000,00
|75.600,00
|13.05.2025
|10:00
|43
|341170759000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|İCADİYE
|TÜRKKIZI
|ARSA
|631
|12
|65,25
|TAM
|650,00
|468,00
|13.05.2025
|10:00
|44
|341170216000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|İCADİYE
|KURT ÇELEBİ
|ARSA
|605
|23
|115,75
|TAM
|2.500,00
|1.800,00
|13.05.2025
|10:00
|45
|341170185000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|KISIKLI
|HANIMSETİ
|ARSA
|478
|4
|2.900,00M2 (İdaremiz hissesine düşen krokide (C) ile işaretli 120,83m2 kısım)
|3/72 HİSSE
|1.000,00
|720,00
|13.05.2025
|10:00
|46
|341171615000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|KUZGUNCUK
|TOMRUKAĞASI
|ARSA
|547
|41
|133,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 44,68 M2 LİK KISMI
|900,00
|648,00
|13.05.2025
|10:00
|47
|341170023000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|KUZGUNCUK
|GÜMÜŞYOLU
|ARSA
|1330
|20
|593,00
|TAM
|11.000,00
|7.920,00
|13.05.2025
|10:00
|48
|341171889000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMAR SİNAN
|HATMİ
|ARSA
|236
|183
|167,6
|2173/2400 (151,75 M²)
|1.500,00
|1.080,00
|13.05.2025
|10:00
|49
|341171766000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMAR SİNAN
|ŞAİR RUHİ SOKAK
|43
|ARSA
|249
|66
|134 M2
|TAM
|1.340,00
|964,80
|13.05.2025
|10:00
|50
|341171822000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMAR SİNAN
|GÜMÜS ARAYICI SOKAK
|ARSA
|453
|7
|130,15 M2
|TAM
|1.300,00
|936,00
|13.05.2025
|10:00
|51
|341171794000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMAR SİNAN
|KAMER
|ARSA
|940
|1
|29.880,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN 531/29880 HİSSESİ OLAN 531,00 M2 LİK KISMI
|29.880,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN 531/29880 HİSSESİ OLAN 531,00 M2 LİK KISMI
|7.500,00
|5.400,00
|13.05.2025
|10:00
|52
|341171540000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMARSİNAN
|SELAMİ EFENDİ
|ARSA
|454
|25
|87,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN ½ HİSSESİ 43,50 M2 LİK KISMI
|1.000,00
|720,00
|13.05.2025
|10:00
|53
|341170662000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MURATREİS
|TOPAL
|ARSA
|2638
|140
|92,66 M2 ( KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 79,66 M2 LİK KISMI)
|TAM
|500,00
|360,00
|13.05.2025
|10:00
|54
|341171820000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|MUMHANE
|ARSA
|135
|5
|60,60 M2
|650,00
|468,00
|13.05.2025
|10:00
|55
|341171821000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|ETHEMAĞA
|ARSA
|134
|2
|70,00 M2
|950,00
|684,00
|13.05.2025
|10:00
|56
|341170501000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|BABACAN
|ARSA
|104
|5
|46,25 M2 ( KROKİSİNDE (A) HARFİ İLE İŞARETLİ 38,94 M2 LİK KISMI)
|TAM
|400,00
|288,00
|13.05.2025
|10:00
|57
|341170325000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|SELANİKLİLER
|ARSA
|138
|10
|68,25 M2 ( KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 53,25 M2 LİK KISMI)
|TAM
|1.000,00
|720,00
|13.05.2025
|10:00
|58
|341170663000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|KUŞAKÇI
|ARSA
|140
|1
|55,90
|TAM
|800,00
|576,00
|13.05.2025
|10:00
|59
|341170102000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|GÜNER
|ARSA
|140
|3
|39,90
|TAM
|300,00
|216,00
|13.05.2025
|10:00
|60
|341170645000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SULTANTEPE
|KUYULU
|ARSA
|519
|24
|62,00
|TAM
|750,00
|540,00
|13.05.2025
|10:00
|61
|341171748000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|VALİDE-İ ATİK
|ÇİNİLİ KÜLHAN SOKAK
|ARSA
|181
|16
|163,5
|TAM
|2.500,00
|1.800,00
|13.05.2025
|10:00
|62
|341170137000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|VALİDE-İ ATİK
|ÇİNİLİ KÜLHAN
|ARSA
|181
|9
|135,95 M2 SAHALI TAŞINMAZIN 1/2 HİSSESİ OLAN 67,98 M2 KISMI
|1/2 HİSSE
|1.000,00
|720,00
|13.05.2025
|10:00
|63
|341490001000
|İSTANBUL
|SANCAKTEPE
|ABDURRAHMAN GAZİ
|GEMİCİ VE NİHAVENT
|ARSA
|6245
|13
|2.439,18
|TAM
|16.500,00
|11.880,00
|13.05.2025
|10:00
|64
|341380012000
|İSTANBUL
|PENDİK
|BATI
|ARŞIN
|ARSA
|8637
|4
|697,55 (KROKİSİNDE A İLE İŞARETLİ 53,00 M² LİK KISMI)
|TAM
|500,00
|360,00
|13.05.2025
|10:00
|65
|341370063000
|İSTANBUL
|MALTEPE
|FEYZULLAH
|YENİ
|ARSA
|16861
|2
|59,16 (KROKİSİNDE B İLE İŞARETLİ 49,16 M² LİK KISMI)
|TAM
|750,00
|540,00
|13.05.2025
|10:00
|66
|341120038000
|İSTANBUL
|KARTAL
|YUKARI
|ÇIRÇIR CD.
|ARSA
|11298
|20
|245
|TAM
|2.000,00
|1.440,00
|13.05.2025
|10:00
|67
|341120039000
|İSTANBUL
|KARTAL
|YUKARI
|ÇIRÇIR CD.
|ARSA
|11298
|19
|115
|TAM
|1.150,00
|828,00
|13.05.2025
|10:00
|68
|341040317000
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|ANADOLU HİSARI
|PAZAR CADDESİ
|ARSA
|86
|4
|41
|Tam
|1.250,00
|900,00
|13.05.2025
|10:00
|69
|341040357001
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|AKBABA
|KİRİŞÇİ ÇIKMAZI SOKAK
|ARSA
|2546
|152
|5.614,98 m2 11/24 Hisseli
|5.614,98 m2 11/24 Hisseli Arsanın Krokisinde (B) İle İşaretli 4.690,98 m2 Lik Kısımda İdare Payına Düşen 2.150,00 m2 Kısmı
|4.000,00
|2.880,00
|13.05.2025
|10:00
|70
|Mülhak-101/5
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|GÖKSU
|BASAMAKLI ÇIKMAZI
|ARSA
|19
|21
|192.00(KROKİDE B İLE İŞARETLİ 176,00 M2)
|TAM
|1.500,00
|1.080,00
|13.05.2025
|10:00
|71
|Mülhak-101/7
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|GÖKSU
|BASAMAKLI ÇIKMAZI
|ARSA
|19
|17
|109,00M2
|TAM
|1.000,00
|720,00
|13.05.2025
|10:00
|72
|341040229000
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|ORTAÇEŞME
|4. BERK SOKAK
|ARSA
|513
|5
|331,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (A+B) İşaretli 279,00 m2 Kısmı
|331,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (A+B) İşaretli 279,00 m2 Kısmı
|350,00
|252,00
|13.05.2025
|10:00
|73
|341040339002
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|PAŞABAHÇE
|ÇALILI ÇIKMAZI SOKAK
|ARSA
|215
|2
|1.499,95 m2
|1.499,95 m2 Arsanın Krokisinde (C) İle İşaretli 45,00 m2 Kısmı
|3.100,00
|2.232,00
|13.05.2025
|10:00
|74
|341040196002
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|PAŞABAHÇE
|SAİP MOLLA CADDESİ
|ARSA
|215
|7
|915,00 m2 Arsanın Krokisinde (F) İle İşaretli 126,00 m2 Kısmı
|Tam
|1.250,00
|900,00
|13.05.2025
|10:00
|75
|341040048000
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|YALIKÖY
|GÜMÜŞ SOKAK
|ARSA
|(Eski 492) Yeni- 2718
|(Eskı-11) Yeni- 9
|419,31 m2
|419,31 m2 Arsanın 415,74 m2 Kısmı
|1.750,00
|1.260,00
|13.05.2025
|10:00
|76
|341040321000
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|YALIKÖY
|MEDİNELİ HACI OSMAN AKFIRAT SOKAK
|ARSA
|450
|23
|176,20 m2
|Tam
|400,00
|288,00
|13.05.2025
|10:00
|77
|341010068002
|İSTANBUL
|ADALAR
|BÜYÜKADA NİZAM
|YAHYA KEMAL BEYATLI
|ARSA
|162
|5
|114,31 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) İLE İŞARETLİ 30,2 M2 LİK KISIM
|TAM
|1.250,00
|900,00
|13.05.2025
|10:00
|78
|341010120000
|İSTANBUL
|ADALAR
|HEYBELİADA
|ÇİÇEKLİDAĞ
|ARSA
|206 (ESKİ 87)
|3 (ESKİ 9)
|36,53 M2 SAHALI TAŞINMAZIN İDAREMİZ HİSSESİNE DÜŞEN 7,31 M2 LİK KISMI.
|1/5
|500,00
|360,00
|13.05.2025
|10:00
|79
|341010055000
|İSTANBUL
|ADALAR
|HEYBELİADA
|ZEYBEK SOKAK
|ARSA
|118 (ESKİ 96)
|46 (ESKİ 90)
|591,06 M2
|TAM
|14.000,00
|10.080,00
|13.05.2025
|10:00
|80
|341010017000
|İSTANBUL
|ADALAR
|KINALIADA
|KORKUT
|ARSA
|222 (ESKİ 49)
|13 (ESKİ 4)
|773,79 M²
|TAM
|6.000,00
|4.320,00
|13.05.2025
|10:00
|81
|341010045000
|İSTANBUL
|ADALAR
|KINALIADA
|KORKUT
|ARSA
|248 (ESKİ 39)
|5 (ESKİ 1)
|1.143,00 M²
|TAM
|7.000,00
|5.040,00
|13.05.2025
|10:00
|82
|341010113000
|İSTANBUL
|ADALAR
|KINALIADA
|ŞÜKRÜ GÜLESİN
|ARSA
|204 (ESKİ 57)
|2 (ESKİ 9)
|265,89
|TAM
|4.500,00
|3.240,00
|13.05.2025
|10:00
|83
|341170223000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|İCADİYE
|SÜBYECİ VE KAYIKÇI ŞÜKRÜ
|36
|İKAMETGAH
|618
|14
|134,00m2(krokide (A) ile işaretli 61,50m2 kısım)
|TAM
|15.000,00
|10.800,00
|13.05.2025
|10:00
|84
|341170223001
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|İCADİYE
|SÜBYECİ VE KAYIKÇI ŞÜKRÜ
|19
|İKAMETGAH
|618
|14
|134,00m2(krokide (B) ile işaretli 72,50m2- Bodrum kat kısmı)
|TAM
|3.250,00
|2.340,00
|13.05.2025
|10:00
|85
|341170223002
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|İCADİYE
|SÜBYECİ VE KAYIKÇI ŞÜKRÜ
|19
|İKAMETGAH
|618
|14
|134,00m2(krokide (B) ile işaretli 72,50m2- Zemin kat kısmı)
|TAM
|4.250,00
|3.060,00
|13.05.2025
|10:00
|86
|341170410000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|VALİDE-İ ATİK
|TAŞÇI MAHMUT
|11
|İKAMETGAH VE BAHÇE
|197
|12
|94,00m2 (krokide (B) ile işaretli 82,00m2 kısmı)
|TAM
|11.500,00
|8.280,00
|13.05.2025
|10:00
|87
|341170026000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|AZİZ MAHMUD HÜDAYİ
|GELİN ALAYI
|ARSA
|394
|77
|505,47
|TAM
|20.000,00
|14.400,00
|13.05.2025
|10:00
|88
|341170534002
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|VALİDE-İ ATİK
|KARAMANOĞLU
|ARSA
|196
|1
|194,25
|TAM
|2.250,00
|1.620,00
|13.05.2025
|10:00
|89
|341170465000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|VALİDE-İ ATİK
|MİROĞLU
|ARSA
|197
|13
|114,00
|TAM
|8.000,00
|5.760,00
|13.05.2025
|10:00
|90
|341170626000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMARSİNAN
|SELAMİALİ EFENDİ
|ARSA
|248
|14
|66,11
|TAM
|1.000,00
|720,00
|13.05.2025
|10:00
Basın No:ILN02213309
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