İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ  ( İSTANBUL – KOCAELİ İl/İlçeleri )

11. Kiralanan taşınmazın kıra başlangıcı Sözleşme tarihidir. Ancak üzerinde işgalci bulunması halinde kira başlangıcı taşınmazın kiracıya yer teslimi itibarıyla başlar.





a- Konut ihalesine katılanlar birden fazla konutun ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir.





b- Arsa olarak ihale edilen taşınmazlar üzerine Karavan, demontabıl küçük ev (Tiny House) vb. konulmasının talep edilmesi halinde idaremizce kira bedeli yeniden değerlendirilecektir.





c- İhale listesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 83, 84, 85 ve 86. Sırasındaki taşınmazlar konut ve işyeri nitelikli olup tadilatı tamiratı kiracıya ait olmak şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. Taşınmazların tadilat tamirat işlemleri 1 yıl içerisinde tamamlanıp İdareye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.





ç- İhale listesinin 63. sırasındaki taşınmaz arsa nitelikli olup, imar planı bulunmamaktadır. İmar planının kesinleşmesi ve/veya taşınmazda İdaremizce yatırım gerçekleştirilinceye kadar, gerekli izinlerin ilgili kurumlardan kiracı tarafından alınması ve yapılan imalat ve yatırımların İdaremize terk ve teberru edilmesi şartı ile muvakkat yapıya İdarenin takdiri ile izin verilebilir. Bu maddedeki imar planı ve yatırımla ilgili şartların gerçekleşmesi halinde İdare kira sözleşmesini tek taraflı olarak sonladırabilir.



