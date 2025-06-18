Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
İZMİR 11. AİLE MAHKEMESİ
İZMİR 11. AİLE MAHKEMESİ
T.C.
ESAS NO :
2022/830
KARAR NO:
2025/93
İ L A N
Davacı Kayyım Seyhan ATINIZ ile Davalılar GÖKHAN ATINIZ, NAĞAM (DURU) ALAN arasında mahkememizde görülmekte olan babalık davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalı NAĞAM (DURU) ALAN (MARIA CUMA MUSTAFA) 04/02/2025 tarihli GEREKÇELİ KARARINve İSTİNAF DİLEKÇESİNİNilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Suriye uyruklu Davalı NAĞAM (DURU) ALAN (MARIA CUMA MUSTAFA) YKN: 99********38 ile Davalı Gökhan ALTINIZarasında görülmekte olan
babalık davasının reddine
karar verilmiş olup, Kayyım Seyhan ATINIZ vekili tarafından karar istinaf edilmekle işbu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı
NAĞAM (DURU) ALAN (MARIA CUMA MUSTAFA)'ya
tebliğ yerine kaim olmak üzere, kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içindeİzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde
İSTİNAF
yolu açık olduğu
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın No:ILN02243430
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