İZMİR 11. AİLE MAHKEMESİ

T.C.





ESAS NO :

2022/830





KARAR NO:

2025/93





İ L A N





Davacı Kayyım Seyhan ATINIZ ile Davalılar GÖKHAN ATINIZ, NAĞAM (DURU) ALAN arasında mahkememizde görülmekte olan babalık davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





Davalı NAĞAM (DURU) ALAN (MARIA CUMA MUSTAFA) 04/02/2025 tarihli GEREKÇELİ KARARINve İSTİNAF DİLEKÇESİNİNilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;





Suriye uyruklu Davalı NAĞAM (DURU) ALAN (MARIA CUMA MUSTAFA) YKN: 99********38 ile Davalı Gökhan ALTINIZarasında görülmekte olan

babalık davasının reddine

karar verilmiş olup, Kayyım Seyhan ATINIZ vekili tarafından karar istinaf edilmekle işbu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı

NAĞAM (DURU) ALAN (MARIA CUMA MUSTAFA)'ya

tebliğ yerine kaim olmak üzere, kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içindeİzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde

İSTİNAF

yolu açık olduğu