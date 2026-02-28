Giriş Tarihi: 28.02.2026 00:01
KAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2016/16 Esas
KARAR NO
:
2017/114
Davacı KAMU HUKUKU aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davanın
KABULÜ
ile,
1-Kırşehir İli, Merkez İlçesi,Kuşdili Mahallesi. Cilt No:13, Hane No:141'de nüfusa kayıtlı, Hasan ve Makbule kızı, 30/08/1927 doğumlu, 59785046666 T.C Kimlik Numaralı Emine BERKYÜREK tarafından Kırşehir 1. Noterliği tarafından düzenlenen 22/03/2013 tarih ve 001987 yevmiye numaralı vasiyetnamenin
AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,
mirasçı Bergen BERKYÜREK' e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/02/2026
