KAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2016/16 Esas





KARAR NO

:

2017/114









Davacı KAMU HUKUKU aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :





Davanın

KABULÜ

ile,





1-Kırşehir İli, Merkez İlçesi,Kuşdili Mahallesi. Cilt No:13, Hane No:141'de nüfusa kayıtlı, Hasan ve Makbule kızı, 30/08/1927 doğumlu, 59785046666 T.C Kimlik Numaralı Emine BERKYÜREK tarafından Kırşehir 1. Noterliği tarafından düzenlenen 22/03/2013 tarih ve 001987 yevmiye numaralı vasiyetnamenin

AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,