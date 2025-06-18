Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
KARŞIYAKA 4 AİLE MAHKEMESİNDEN
KARŞIYAKA 4 AİLE MAHKEMESİNDEN
İ L A N
Esas No: 2025/65
Karar No: 2025/271
Davacı , NAZİF YALNIZ ileDavalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Aile Yurdu Şerhinin Terkini davası nedeniyle; karar özetinin TMK.390 maddesi gereğince gazetede ilanına karar verilmekle, buna esas olmak üzere;
Davacı, Fevzi ve Ayşe'den olma 01.03.1971 D.lu, Nazif Yalnız adına kayıtlı bulunan ve dava konusu olanİzmir ili, Karşıyakaİlçesi, ŞemiklerMah. 228 cilt,22497 sayfa,25093 ada, 1 parsel, A Blok, Kat 9, 17 nolu bağımsız bölümtaşınmaz üzerine,Karşıyaka 3. Aile Mahkemesinin 18.07.2018 tarih, 2017/633 esas ve 2018/558 karar sayılı ilamı ile,
konulan AİLE YURDU KURULMASINA İLİŞKİN ŞERHİN KALDIRILMASINA,
Anılan taşınmaz üzerinde alacak, rehin ve diğer haklarının olduğunu iddia eden kişilerin ilanın yayınlanmasından itibaren 2 ay içinde mahkememiz dosyasına itiraz etmeleri ilanen duyurulur. 13.05.2025
Basın No:ILN02243648
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