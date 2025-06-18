KARŞIYAKA 4 AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2025/65





Karar No: 2025/271





Davacı , NAZİF YALNIZ ileDavalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Aile Yurdu Şerhinin Terkini davası nedeniyle; karar özetinin TMK.390 maddesi gereğince gazetede ilanına karar verilmekle, buna esas olmak üzere;





Davacı, Fevzi ve Ayşe'den olma 01.03.1971 D.lu, Nazif Yalnız adına kayıtlı bulunan ve dava konusu olanİzmir ili, Karşıyakaİlçesi, ŞemiklerMah. 228 cilt,22497 sayfa,25093 ada, 1 parsel, A Blok, Kat 9, 17 nolu bağımsız bölümtaşınmaz üzerine,Karşıyaka 3. Aile Mahkemesinin 18.07.2018 tarih, 2017/633 esas ve 2018/558 karar sayılı ilamı ile,

konulan AİLE YURDU KURULMASINA İLİŞKİN ŞERHİN KALDIRILMASINA,



