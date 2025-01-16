KARTON BARDAK, TUTACAK VE PİPET SATIN ALINACAKTIR

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.





6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.





7. İhale dokümanının görülmesi:





7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.





7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.





8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar idareyle aynı adreste bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.





9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.





10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.





11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



