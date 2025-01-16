Giriş Tarihi: 16.01.2025 00:01
KARTON BARDAK, TUTACAK VE PİPET SATIN ALINACAKTIR
KARTON BARDAK, TUTACAK VE PİPET SATIN ALINACAKTIR
BAĞCILAR BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2025 Yılı 1 Dönem için Karton Bardak, Tutacak ve Pipet Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2025/48818
|1-İdarenin
|a) Adresi
|:
|GÜNESLI MAH. MAHMUTBEY CAD. NO:97 BAĞCILAR/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|2124440092 - 2124100775
|c) Elektronik Posta Adresi
|:
|omernasuhi.yazici@bagcilar.bel.tr
|ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
|a) Niteliği, türü ve miktarı
|:
Toplam 10 Kalemden oluşan sıcak ve soğuk içecekler için karton bardak alımı ile pipet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|b) Teslim Yeri
|:
|180 takvim günü (Partiler halinde teslim edilecektir.) 1. Parti (ihale sözleşmesinin imzalandığı günü takip eden 15 takvim günü içinde 1., 8., 9. ve 10. iş kaleminin tamamı, 3. 6. ve 7. iş kaleminin yarısı) 2. Parti (İlk teslimatın yapıldığı (idarece kabul edildiği) günü takip eden 90. gün ile 100. gün arasında 2. 3., 4., 5., 6. ve 7. iş kaleminin 1/3 ü) 3. Parti (2. Teslimatın yapıldığı (idarece kabul edildiği) günü takip eden 60. gün ile 75. gün arasında kalan malzemelerin tamamı) idarece belirlenecek ilçemiz sınırları içinde bulunan 8 farklı tesise yine idarece belirlenecek miktarlarda teslimatı yapacaktır.
|c) Teslim tarihi
|:
|180 takvim günü (Partiler halinde teslim edilecektir.) 1. Parti (ihale sözleşmesinin imzalandığı günü takip eden 15 takvim günü içinde 1.,8.,9. ve 10. iş kaleminin tamamı, 3. 6. ve 7. iş kaleminin yarısı) 2. Parti (İlk teslimatın yapıldığı (idarece kabul edildiği) günü takip eden 90. gün ile 100. gün arasında 2. 3.,4.,5.,6. ve 7. iş kaleminin 1/3 ü) 3. Parti (2. Teslimatın yapıldığı (idarece kabul edildiği) günü takip eden 60. gün ile 75. gün arasında kalan malzemelerin tamamı) idarece belirlenecek ilçemiz sınırları içinde bulunan 8 farklı tesise yine idarece belirlenecek miktarlarda teslimatı yapacaktır.
3- Yeterlik değerlendirilmesinin
|a) Yapılacağı yer
|:
|idareyle aynı adreste bulunan ihale odası
|b) Tarihi ve saati
|:
|06.02.2025 - 10:00
4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar idareyle aynı adreste bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No:ILN02155376
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