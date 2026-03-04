KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10-

Kastamonu Belediyesi Kent İçi Ulaşım Hizmetleri Yönetmeliği’ne ve bu Yönetmeliğe göre yapılacak Sözleşme hükümlerine uyacağına, ihale konusu toplu taşıma işinde kullanılacak idare tarafından teknik şartnamede belirtilen araç tipine uygun en az 10 (on) adet aracı en geç sözleşme imzalanması esnasında temin ederek hizmete başlayacağına ve sözleşme hükümlerini yerine getireceğine dair taahhütname.