Giriş Tarihi: 04.03.2026 00:01
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kastamonu kent içi toplu ulaşım hizmetlerini yürütecek olan otobüs hatlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca ve Kastamonu Belediyesi Kent İçi Ulaşım Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, kiraya verilmesi suretiyle çalıştırılması için Belediye Meclisi’nin 03/02/2026 tarihli ve 10 sayılı kararı gereği; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıl süreyle kiraya verilecektir.
Bu iş için, hatların aylık hat kirası bedeli 7.450 (Yedibindörtyüzelli) adet sivil yolcu taşıma bileti yıllık 89.400 (Seksendokuzbindörtyüz) adetten ibaret olup, (sivil yolcu bilet bedeli 15.07.2025 tarihinde sivil 24.00 ₺) yıllık toplam 2.145.600,00 ₺
(İkimilyonyüzkırkbeşbinaltıyüzTürkLirası)’dır. Belediye Meclisinde yapılacak olan tarife değişikliklerinde güncel sivil yolcu biletleri uygulanacaktır.
. İhale 16/03/2026 Pazartesi günü saat 15:00’da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 4‘ üncü katındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Söz konusu iş yerinin aylık muhammen kira bedeli ve geçici teminatı belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale günü saat 12.00’a kadar ihale şartnamesini Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden almak ve geçici teminatını ihale saatine kadar Gelirler Müdürlüğüne veya Kastamonu Belediye Başkanlığının Banka Iban Numaralarına (Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi: TR96 0001 0001 5136 0990 6150 19 Vakıflar Bankası Kastamonu Şubesi:TR02 0001 5001 5800 7287 9710 37 Halk Bankası Kastamonu Şubesi:TR12 0001 2009 4820 0007 0000 08 ) yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 10 yıl süreli veya süresiz + Teyit Yazılı) ihale saatinde ihale komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur.
İhale ile ilgili şartname 10.000,00 ₺ bedel karşılığında Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilecektir.
İhaleye katılacaklarda aranacak şartlar ve belgeler:
İç zarf teklif mektubunu içerecektir.
Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak ve her sayfası istekli tarafından imzalanacaktır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanacak,
Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılacak,
Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.
-Teklifi ihtiva eden kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf,
-Gerçek kişi olması halinde;
T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport” fotokopisi, (Aslının ihale komisyonuna ibrazı zorunludur)
Kanuni ikametgâh sahibi olduğuna dair usulüne uygun olarak temin edilmiş yerleşim yeri belgesi ile irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi,
Gerçek kişiler için imza beyanı (Noter tasdikli)
Vekâleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,
İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair EKAP çıktısı,
İhale dosya bedelini yatırdığına dair makbuz,
Geçici Teminat Mektubu (Teyit yazısı ile birlikte) veya nakit tutarı yatırıldığına ilişkin Gelirler Müdürlüğünden alındı belgesi,
İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanıp son sayfasına şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak),
Kastamonu Belediyesi’ne borcu ( Emlak, ÇTV, Kira vb.) bulunmadığına yahut borcu varsa bunun usulüne uygun olarak yapılandırıldığı ve yapılandırma koşullarının devam ettiğine dair güncel belge.
Kastamonu Belediyesi Kent İçi Ulaşım Hizmetleri Yönetmeliği’ne ve bu Yönetmeliğe göre yapılacak Sözleşme hükümlerine uyacağına, ihale konusu toplu taşıma işinde kullanılacak idare tarafından teknik şartnamede belirtilen araç tipine uygun en az 10 (on) adet aracı en geç sözleşme imzalanması esnasında temin ederek hizmete başlayacağına ve sözleşme hükümlerini yerine getireceğine dair taahhütname.
İhaleye teklif verilebilmesi için ihale konusu iş veya benzer nitelikli yolcu taşımacılığı, toplu taşıma servis işletmeciliği gibi işlere ilişkin iş deneyimini tevsik eden belge.
Mali yeterliği tevsik etmek üzere muhammen bedele (bir yıllık kira bedeli olan 2.145.600,00 ₺) karşılık gelen sermaye, banka teminat mektubu, isteklinin adına kayıtlı taşınır veya taşınmaz malın tapu yahut tescil belgesi gibi mali yeterlik belgeleri.
İhale uhdesinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi nedeniyle idarenin uğrayacağı zararları koşulsuz ödeyeceği kabul ettiğine dair taahhütname.
-Tüzel kişi olması halinde,
-Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi,
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri, nüfus cüzdan fotokopisi, (Aslının ihale komisyonuna ibrazı zorunludur),
-Vekâleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,
İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair EKAP çıktısı,
-Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
-İhale dosya bedelini yatırdığına dair makbuz,
-Geçici Teminat Mektubu (Teyit yazısı ile birlikte) veya nakit tutarı yatırıldığına ilişkin Gelirler Müdürlüğünden alındı belgesi,
İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanıp son sayfasına şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak),
-Kastamonu Belediyesi’ne borcu ( Emlak, ÇTV, Kira vb.) bulunmadığına yahut borcu varsa bunun usulüne uygun olarak yapılandırıldığı ve yapılandırma koşullarının devam ettiğine dair güncel belge.
- Kastamonu Belediyesi Kent İçi Ulaşım Hizmetleri Yönetmeliği’ne ve bu Yönetmeliğe göre yapılacak Sözleşme hükümlerine uyacağına, ihale konusu toplu taşıma işinde kullanılacak idare tarafından teknik şartnamede belirtilen araç tipine uygun en az 10 (on) adet aracı en geç sözleşme imzalanması esnasında temin ederek hizmete başlayacağına ve sözleşme hükümlerini yerine getireceğine dair taahhütname.
-İhaleye teklif verilebilmesi için ihale konusu iş veya benzer nitelikli yolcu taşımacılığı, toplu taşıma servis işletmeciliği gibi işlere ilişkin iş deneyimini tevsik eden belge.
- Mali yeterliği tevsik etmek üzere muhammen bedele (bir yıllık kira bedeli olan 2.145.600,00 ₺) karşılık gelen sermaye, banka teminat mektubu, isteklinin adına kayıtlı taşınır veya taşınmaz malın tapu yahut tescil belgesi gibi mali yeterlik belgeleri.
-İhale uhdesinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi nedeniyle idarenin uğrayacağı zararları koşulsuz ödeyeceği kabul ettiğine dair taahhütname.
- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),
- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
- Kastamonu Belediyesi adına, Kastamonu Belediye Başkanlığının Vakıfbank Kastamonu Şubesinin (TR02 0001 5001 5800 7287 9710 37) Banka Iban Numaralarına (Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi: TR96 0001 0001 5136 0990 6150 19 Halk Bankası Kastamonu Şubesi:TR12 0001 2009 4820 0007 0000 08 ) nolu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış banka dekontu, Gelirler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmış tahsilat makbuzu veya Kastamonu Belediyesi adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu (En az 10 yıl süreli veya süresiz + Teyit Yazılı). İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
Ortak girişim olarak katılım olması halinde tüzel/gerçek kişiler için istenen diğer belgelerle birlikte Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi’ni ibraz etmek zorundadır.
