KAYSERİ 8. AİLE MAHKEMESİ

KARAR NO

2026/32





DAVACI

Zhıla Marouf Nezhad





DAVALI

MohammadPourıya BAYAT





Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;





Davacı ZHILA MAROUF NEZHAD tarafından davalı MOHAMMADPOURIYA BAYAT aleyhine açılan boşanma davasının kabulü ile;





1-

99*******04 yabancı kimlik numaralı JAFAR ve MİNA kızı, 26/04/1996 MAHABAD doğumlu davacı ZHILA MAROUF NEZHAD ile 99*******32 yabancı kimlik numaralı BAHRAM ve FATTANEH oğlu 17/10/1993 KARAJ doğumlu davalı MOHAMMADPOURIYA BAYAT'ın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince

BOŞANMALARINA,





2-

Tarafların gayri reşit müşterek çocukları olan 99144533154 yabancı kimlik numaralı MOHAMMAD PAURIYA ve ZHILA oğlu, 21/04/2020 Kocasinan doğumlu YUNA BAYAT'ın velayetinin şimdilik tedbiren ve karar kesinleştikten sonra kesin olmak üzere davacı annesine verilmesine ve müşterek çocuk ile davalı babası arasında kişisel ilişki tesisine yer olmadığına,





3-