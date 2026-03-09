Giriş Tarihi: 09.03.2026 00:01
KAYSERİ 8. AİLE MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO
:
2024/319
KARAR NO
:
2026/32
DAVACI
:
Zhıla Marouf Nezhad
DAVALI
:
MohammadPourıya BAYAT
Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Davacı ZHILA MAROUF NEZHAD tarafından davalı MOHAMMADPOURIYA BAYAT aleyhine açılan boşanma davasının kabulü ile;
1-
99*******04 yabancı kimlik numaralı JAFAR ve MİNA kızı, 26/04/1996 MAHABAD doğumlu davacı ZHILA MAROUF NEZHAD ile 99*******32 yabancı kimlik numaralı BAHRAM ve FATTANEH oğlu 17/10/1993 KARAJ doğumlu davalı MOHAMMADPOURIYA BAYAT'ın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince
BOŞANMALARINA,
2-
Tarafların gayri reşit müşterek çocukları olan 99144533154 yabancı kimlik numaralı MOHAMMAD PAURIYA ve ZHILA oğlu, 21/04/2020 Kocasinan doğumlu YUNA BAYAT'ın velayetinin şimdilik tedbiren ve karar kesinleştikten sonra kesin olmak üzere davacı annesine verilmesine ve müşterek çocuk ile davalı babası arasında kişisel ilişki tesisine yer olmadığına,
3-
Müşterek çocuklar için TMK. 353 ve velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün4. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde varsa çocuğa ait mal varlığının dökümünü gösterir bir defterin mahkememize ibraz edilmesi, yoksa her hangi bir mal varlığının bulunup bulunmadığını, mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri de, aynı süre içinde Mahkememize bildirmesi çocuğun velayet hakkının tarafına verilen süresi içinde cevap verilmemesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde Tüzüğün 4/2ve Türk MedeniKanununun 360 ve 361. maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının ihtarına, karar verilmiş olmakla 99*******32 kimlik numaralı Mohammadpourıya BAYAT'a ye ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02417646