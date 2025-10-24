KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI





Not 1: Tablo 1’ deki taşınmaz Özel Proje Alanı (kamu veya özel kullanıma ait ofis binaları, ticaret, (büro, iş hanı, lokanta, kafe, çarşı, çok katlı mağaza, banka vb.) turistik tesisler, (otel, rekreasyon alanı vb.) sergi, servis ve satış tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, eğlence tesisleri (sinema, tiyatro, konser ve oyun salonu, düğün ve balo salonu vb.) basın ve yayın tesisleri, özel veya resmi eğitim ve sağlık vb. tesisler yapılabilir. Konut kullanımı yer alamaz.), Yençok 8 Kat., Kaks (Emsal)’ sı 2’ dir.









3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)









4 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 40. Maddesine, 5577 Sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan arttırma ihalelerinde geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesi için geçerlidir.)







