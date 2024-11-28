hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:





İKN : 2024/1450767





1-İdarenin





a) Adı : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -4





b) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Satınalma Birimi 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak Ana Bina 3.Kat Şişli/İSTANBUL





c) Telefon ve faks numarası :2123812937 - 212 381 29 45





ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/





2-İhale konusu hizmet alımın





a) Adı : KHHB-4 VE KHHB-5'E BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN 2025 YILI İHTİYACI İÇİN 2 KISIM METROLOJİ HİZMET ALIMI İHALESİ





b) Niteliği, türü ve miktarı :1. KISIM 2025 YILI BİYOMEDİKAL METROLOJİ HİZMET ALIMI 2. KISIM 2025 YILI DİAGNOSTİK RADYOLOJİ VE NÜKLEER TIP CİHAZLARI METROLOJİ HİZMET ALIMI





Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.





c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Arnavutköy Devlet Hastanesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi, EyüpSultan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, EyüpSultan Devlet Hastanesi, İstanbul İstinye Devlet Hastanesi, Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, İstanbul Topçular Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları EAH, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi EAH, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi, Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi





ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır





d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.





3-İhalenin





a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.12.2024 - 10:00





b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi. Etfal Sokak. Başkanlık Ana Bina Kat:3 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Konferans Salonu





4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:





4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.





4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;





4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.





4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.





4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.





4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.





4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,





4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.





4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:





Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.





4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:





Eğitim Belgesi





Eğitim Belgesi 1





TS EN ISO 17020





TS EN-ISO/IEC 17025





4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:





4.4.1.





Bu ihalede benzer iş olarak Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan tıbbi cihaz ve kalibrasyon hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.





5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.





6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.





7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.





8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.





9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.





11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.





12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.





13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.





14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.





15. Diğer hususlar:





İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71



