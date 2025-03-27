Giriş Tarihi: 27.03.2025 00:01
KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2022/183 Esas
KARAR NO
:
2024/390
Davacı GÜLSÜM YONCA ALGEDİK ile davalı AHMET ANYİG-TC17708324406 , CHRİSTEL ANNA MAİRA AYYİG-TC17702324624, GÜLBAHAR ANYİG-TC17705324560 ve NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar;
Davalılar
AHMET ANYİG
-TC17708324406 ve
GÜLBAHAR ANYİG
-TC17705324560'ın dava dosyasındaki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar bila ikmal dönmüş olmakla, bu davalılar yönünden karar hüküm metni (04.12.2024 tarihli hüküm) ilanen tebliğine karar verilmekle;
"HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda yazıldığı üzere;
1-Subut bulmayan davacının davasının reddine,
2-Alınması gereken 427,60 TL ilam harcının peşin alınan harçtan mahsubu ile bakiye 383,20 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
3-Davacının sarf ettiği yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4-Gider avansından sarf edilmeyen kısımların karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair, verilen karar davacı vekilinin ve nüfus müdürlüğü temsilcisinin yüzüne karşı, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere açıkça okundu, usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiş, gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/02/2025
Basın No:ILN02196578
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