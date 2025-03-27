KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2022/183 Esas





KARAR NO

:

2024/390





Davacı GÜLSÜM YONCA ALGEDİK ile davalı AHMET ANYİG-TC17708324406 , CHRİSTEL ANNA MAİRA AYYİG-TC17702324624, GÜLBAHAR ANYİG-TC17705324560 ve NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar;





Davalılar

AHMET ANYİG

-TC17708324406 ve

GÜLBAHAR ANYİG

-TC17705324560'ın dava dosyasındaki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar bila ikmal dönmüş olmakla, bu davalılar yönünden karar hüküm metni (04.12.2024 tarihli hüküm) ilanen tebliğine karar verilmekle;





"HÜKÜM :





Gerekçesi yukarıda yazıldığı üzere;





1-Subut bulmayan davacının davasının reddine,





2-Alınması gereken 427,60 TL ilam harcının peşin alınan harçtan mahsubu ile bakiye 383,20 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,





3-Davacının sarf ettiği yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,





4-Gider avansından sarf edilmeyen kısımların karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,



