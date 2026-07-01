Giriş Tarihi: 01.07.2026 00:01
KÜTAHYA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KÜTAHYA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
KÖYÜ
ADA
PARSEL
DAVALILAR
TAŞINMAZIN M2 Sİ
KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|2026/242
|Bozcahöyük Köyü
|138
|20
|AHMET ARSLAN VE DİĞERLERİ
|6.968,30m2
|Tamamı
|2026/243
|Bozcahöyük Köyü
|108
|325
|FAHRETTİN ALGIN VE DİĞERLERİ
|6,35 m2
|Tamamı
|2026/244
|BozcahöyükKöyü
|108
|266
|EMEL UYAR VE DİĞERLERİ
|4.026,22 m2
|Tamamı
|2026/245
|BozcahöyükKöyü
|108
|229
|HAFİZE İŞLEK
|3.791,87 m2
|Tamamı
|2026/246
|BozcahöyükKöyü
|139
|67
|KAMİL ERDEN
|9.174,428 m2
|Tamamı
|2026/247
|Bozcahöyük Köyü
|139
|44
|AYŞE KABADAYI VEDİĞERLERİ
|2.169,21 m2
|Tamamı
|2026/248
|BozcahöyükKöyü
|138
|52
|ALİ OSMAN KAPLAN VE DİĞERLERİ
|3.532,89 m2
|Tamamı
|2026/249
BozcahöyükKöyü
Bozcahöyük Köyü
108
138
244
16
|AHMET ARSLAN VE DİĞERLERİ
1.601,99 m2
4.312,20 m2
|Tamamı
|2026/250
|BozcahöyükKöyü BozcahöyükKöyü
138
139
42
58
|AHMET KAYAR VE DİĞERLERİ
4.170,09 m2
2.209,57 m2
|Tamamı
|2026/251
|Kınık Köyü
|188
|86
|ALİYE KÜLEN VE DİĞERLERİ
|528,96 m2
|Tamamı
|2026/262
BozcahöyükKöyü
BozcahöyükKöyü
BozcahöyükKöyü
BozcahöyükKöyü
BozcahöyükKöyü
BozcahöyükKöyü
BozcahöyükKöyü
BozcahöyükKöyü
BozcahöyükKöyü
BozcahöyükKöyü
108
108
108
108
108
108
108
108
138
147
126
127
237
249
250
262
263
322
78
34
|KADİR GÜLEK
979,70 m2
4.139,82 m2
595,19 m2
185,87 m2
1.708,92 m2
2.492,66 m2
1.423,47 m2
28,46 m2
7.165,10 m2
1.338,83 m2
|Tamamı
Davacı MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına hazine kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazlarla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, Duruşmanın 17/09/2026 günü saat 10.30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.16/06/2026