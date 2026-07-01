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KÜTAHYA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 01.07.2026 00:01

KÜTAHYA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KÜTAHYA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi
ESAS NO
KÖYÜ
ADA
PARSEL
DAVALILAR
TAŞINMAZIN M2 Sİ
KAMULAŞTIRILACAK ALAN
2026/242Bozcahöyük Köyü13820AHMET ARSLAN VE DİĞERLERİ6.968,30m2Tamamı
2026/243Bozcahöyük Köyü108325FAHRETTİN ALGIN VE DİĞERLERİ6,35 m2Tamamı
2026/244BozcahöyükKöyü108266EMEL UYAR VE DİĞERLERİ4.026,22 m2Tamamı
2026/245BozcahöyükKöyü108229HAFİZE İŞLEK3.791,87 m2Tamamı
2026/246BozcahöyükKöyü13967KAMİL ERDEN9.174,428 m2Tamamı
2026/247Bozcahöyük Köyü13944AYŞE KABADAYI VEDİĞERLERİ2.169,21 m2Tamamı
2026/248BozcahöyükKöyü13852ALİ OSMAN KAPLAN VE DİĞERLERİ3.532,89 m2Tamamı
2026/249
BozcahöyükKöyü

Bozcahöyük Köyü
108

138
244

16
AHMET ARSLAN VE DİĞERLERİ
1.601,99 m2

4.312,20 m2
Tamamı
2026/250BozcahöyükKöyü BozcahöyükKöyü
138

139
42

58
AHMET KAYAR VE DİĞERLERİ
4.170,09 m2

2.209,57 m2
Tamamı
2026/251Kınık Köyü18886ALİYE KÜLEN VE DİĞERLERİ528,96 m2Tamamı
2026/262
BozcahöyükKöyü

BozcahöyükKöyü

BozcahöyükKöyü

BozcahöyükKöyü

BozcahöyükKöyü

BozcahöyükKöyü

BozcahöyükKöyü

BozcahöyükKöyü

BozcahöyükKöyü

BozcahöyükKöyü
108

108

108

108

108

108

108

108

138

147
126

127

237

249

250

262

263

322

78

34
KADİR GÜLEK
979,70 m2

4.139,82 m2

595,19 m2

185,87 m2

1.708,92 m2

2.492,66 m2

1.423,47 m2

28,46 m2

7.165,10 m2

1.338,83 m2
Tamamı

Davacı MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına hazine kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazlarla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, Duruşmanın 17/09/2026 günü saat 10.30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.16/06/2026

ilangovtr
Basın No: ILN02500033