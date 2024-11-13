LİKİT OKSİJEN TANKI TAŞINMASI VE OKSİJEN SANTRALİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Giriş Tarihi: 13.11.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1523672
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|DEVLET HASTANESİ-MURAT KÖLÜK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|b) Adresi
|:
|Üniversite Mahallesi Yeni Yuva Sokak (Borusan ilköğretim okulu yanı) No:4 Avcılar/İstanbul AVCILAR/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124129000 - 2125092075
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|Likit Oksijen Tankı Taşınması ve Yeni Oksijen Santrali Yapım işi Alımı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
1 Adet Likit Oksijen Tankı Taşınması ve Yeni Oksijen Santrali Yapım işi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|21.11.2024 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Üniversite Mahallesi Yeni Yuva Sk. (Borusan ilköğretim yanı) No:4 Avcılar/İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|C-IV Grup İşler veya B-III Grup İşler Benzer iş olarak kabul edilecektir.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık