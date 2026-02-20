Giriş Tarihi: 20.02.2026 00:01
MARDİN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
İLAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ
SIRA NO
İL
İLÇE
MAHALLE
ADA NO
PARSEL NO
YÜZÖLÇÜMÜ (M²)
HAZİNE HİSSESİ
CİNSİ
İMAR DURUMU
TAHMİN EDİLEN BEDEL (₺)
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (₺)
İHALE TARİHİ VE SAATİ
1
|Mardin
|Artuklu
|Savurkapı
|276
|5
|499,84
|Tam
|Altı Katlı Kargir Bina
|Konut Alanı
5.500.000,00
550.000,00
|03/03/2026-10:30
1)-
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihaleleri, belirtilen tarih, saat ve tahmini bedeller üzerinden 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı odasında (giriş kat Z-09 oda numarası) toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2)-
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)
Geçici teminatın yatırıldığına dair belge; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur.
b)
Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
c)
Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
ç)
İşin gereğine göre Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce (Milli Emlak Müdürlüğü ) tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
d)
Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
e)
Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
3)-
İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4)-
Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
5)-
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6)-
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7)-
İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr , www.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.
8)-
Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
9)-
Taşınmazın peşin ödemede %20 indirim hakkı bulunmaktadır.
