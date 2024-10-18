MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Giriş Tarihi: 18.10.2024 00:01
c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.
d. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e. Diğer belgeler;
i. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair ihale tarihinden önceki son 6 ay içinde alınmış adli sicil kaydı;
Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin ortakları ve şirket müdürüne ait,
ii. İsteklilerin bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve S.G.K.’den ihalenin yapıldığı ay itibarıyla borcu olmadığına dair belge,
iii. Nüfus Kayıt Örneği Belgesi;
1. Gerçek kişi olması halinde kendisine ait,
2. Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin ortakları ve şirket müdürüne ait.
vii. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesinde yazılı şekil şartlara uygun teklif mektubu.
5. İhaleye ilişkin şartname Üniversitemiz Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası – Kadıköy-İSTANBUL) adresinde görülebilir veya aynı adresten Üniversitemizin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kuyubaşı Şubesi nezdinde bulunan TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 IBAN'lı hesabına yatırılan 1.000,00-TL (BinTL) dekontunu ibraz etmek suretiyle satın alınabilir.
6. Posta ile yapılacak başvurularda tekliflerin 30.10.2024 Çarşamba Günü ihale saatine kadar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy-İSTANBUL) adresine ulaşması gerekmektedir.
7. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8. Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
|İşin Adı
Yıllık Tahmini Bedel
(KDV Hariç)
Geçici Teminat
Tutarı
İhale Gün
ve Saati
|Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi dâhilinde bulunan toplam 48 m²'lik (3 m² x 16) alanın, 16 adet otomat cihazı (8 adet sıcak içecek, 8 adet yiyecek içecek) kurulması amacıyla sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kiralanması.
|357.500,00 TL
|10.725,00 TL
30.10.2024 Çarşamba Günü
Saat 14:30