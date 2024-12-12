Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geliyor. Malmö-Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İsveç ekibi Malmö'ye konuk oluyor. Eleda Stadyumu'nda oynanan müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadelede İngiliz hakem John Brooks düdük çalıyor.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi Malmö'ye karşı forma giyemiyor.
MALMÖ - GALATASARAY 11'LER
Malmö: Persson, Larsen, Rösler, Zatterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim.
Galatasaray: Muslera, Davinson, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Jelert, Batshuayi.
2.dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Erik Botheim, yerden çektiği şutta Fernando Muslera sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.