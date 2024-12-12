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Malmö - Galatasaray || Canlı izle - Canlı sonuç

Malmö - Galatasaray || Canlı izle - Canlı sonuç

20:4512/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Malmö - Galatasaray
Malmö - Galatasaray

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geliyor. Malmö-Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İsveç ekibi Malmö'ye konuk oluyor. Eleda Stadyumu'nda oynanan müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadelede İngiliz hakem John Brooks düdük çalıyor.


Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi Malmö'ye karşı forma giyemiyor.


MALMÖ - GALATASARAY 11'LER

Malmö: Persson, Larsen, Rösler, Zatterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim.

Galatasaray: Muslera, Davinson, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Jelert, Batshuayi.


Maçın önemli dakikalar

2.dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Erik Botheim, yerden çektiği şutta Fernando Muslera sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.




MALMÖ - GALATASARAY CANLI SKOR


MALMÖ - GALATASARAY CANLI İZLE

Malmö - Galatasaray maçını canlı izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Malmö
#UEFA Avrupa Ligi

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