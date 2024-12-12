Davinson Sanchez, bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol atıp 1 asist kaydetti.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İsveç'te Malmö'ye konuk olan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımın savunmadaki yıldızı Davinson Sanchez, 30. dakikada yerde kaldı. Mücadeleye devam edemeyen Kolombiyalı futbolcu 32. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.
Maça üç stoperle çıkan teknik direktör Okan Buruk, Davinson'un sakatlığı sonrası 4-5-1'e döndü.
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