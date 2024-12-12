Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İsveç ekibi Malmö'ye konuk oldu. Eleda Stadyumu'nda oynanan müsabakada İngiliz hakem John Brooks düdük çaldı.





Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi ile UEFA listesinde olmayan Sallai karşılaşmada forma giyemedi.





Teknik direktör Okan Buruk; maça Muslera, Davinson, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Berkan, Yunus, Mertens ve Batshuayi 11'iyle çıktı. Karşılaşmaya üç stoperle çıkan Buruk, Sanchez'in 32. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası Kerem Demirbay'ı oyuna alarak 4-5-1'e döndü.





Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip, 24. dakikada Botheim ile öne geçti. Galatasaray bu gole, 43. dakikada Jelert ve 56. dakikada Yunus Akgün ile karşılık verdi. Malmö, 90+2. dakikada bulduğu golle 1 puanı Galatasaray'dan kurtardı.





Sarı-kırmızılı temsilcimiz bu beraberliğin ardından puanını 12'ye yükseltti ve Avrupa Ligi'ndeki namağlup serisini sürdürdü. Malmö de puanını 4'e yükseltti.













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Maçın önemli dakikaları





2. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Erik Botheim, yerden çektiği şutta Fernando Muslera sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

12.dakikada Otto Rosengren'in havadan pası ile penaltı noktasının sağ tarafında topla buluşan Anders Christiansen, bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.

23.dakikada Gabriel Sara'nın uzun pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Michy Batshuayi, dönerek yaptığı vuruşta top doğrudan kaleci Joakim Persson'un üzerine gitti.

24.dakikada Malmö, Erik Botheim ile öne geçti. sağ çaprazda topla buluşan Jens Larsen ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenerek yükselen Erik Botheim kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak filelere gitti. 1-0





Malmö, Botheim ile öne geçti. pic.twitter.com/y1HiruA2mq — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024

43.dakikada sol kanattan gelişen atakta Kerem Demirbay ortasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Elias Jelert yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. 1-1





Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.





50.dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, yerden vuruşunu yaptı ancak bu meşin yuvarlak doğrudan kaleci Joakim Persson'un üzerine gitti.

56.dakikada topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Yunus Akgün, takım arkadaşı Dries Mertens ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi. Genç oyuncu ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunu yaptı ve kalecinin müdahalesine rağmen top filelere gitti. 1-2





⚽GOOOLLL! Yunus Akgün!!! Mertens'le al veri yaptı golünü attı! Galatasaray 1-0'dan döndü! pic.twitter.com/uWjBBTVR2L — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024





90+2.dakikada Malmö, Sergio Pena ile uzatmalarda beraberliği yakaladı. 2-2





Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.





Malmö, Pena ile beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/pxtsM74XCX — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024





MALMÖ - GALATASARAY MAÇ SONUCU





UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU



