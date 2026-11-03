Trump 'Savaş yakında bitecek' dedi: İran'ın güneyinde büyük patlama sesleri duyuldu
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini ve benzin fiyatlarının hızla düşeceğini savunurken, bu açıklamadan kısa bir süre sonra İran'ın güneyindeki Keşm Adası'nda 5 patlama sesi duyulduğu bildirildi. Aynı dakikalarda İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.
İran: ABD'ye ait İHA'ları düşürdük
Aynı dakikalarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Keşm Adası'nın güneyinde ABD'ye ait iki MQM-170 tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada, İHA'ların gelişmiş elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirildiği ve şimdiye kadar toplam dört MQM-170 tipi İHA'nın ele geçirildiği ileri sürüldü.
Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD yapımı bir MQ-9 tipi İHA'nın daha düşürüldüğünü iddia etti. Açıklamada, söz konusu aracın hangi ülkeye ait olduğu belirtilmezken, şimdiye kadar toplam 55 MQ-9 ve 14 MQ-1 tipi İHA'nın düşürüldüğü öne sürüldü.
Trump: İran'la savaşı kolaylıkla kazanıyoruz
İran'ın güneyinde patlama seslerinin duyulduğu sırada açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, savaşın yakında sona ereceğini savundu.
Benzin fiyatlarının hızla düşeceğini belirten Trump, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonların başarılı olduğunu ileri sürdü.
İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz
İran'ın nükleer silaha sahip olmasına hiçbir zaman izin vermeyeceklerini yineleyen Trump, Tahran yönetiminin de bu mesajı anladığını öne sürdü.
Trump, "İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz ve onlar da bunun farkındalar. Bunu anladılar ve hatta yakın zamanda bunu dile getirdiler." ifadelerini kullandı.
İran'ın nükleer silah edinmesinin küresel dengeleri değiştireceğini savunan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermiş olsaydık, bu ülke asla bugünkü gibi işleyemezdi. Bütün dünya bambaşka bir yer olurdu. Bu yüzden bunu engelledik."