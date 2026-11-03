Trump 'Savaş yakında bitecek' dedi: İran'ın güneyinde büyük patlama sesleri duyuldu

İran Haber Ajansının aktardığına göre, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm Adası'nda duyulan 5 patlama sesinin şiddeti, saldırıların ada içerisindeki noktaları hedef almış olabileceğine işaret etti.

El Cezire Arapça'da yer alan habere göre; adada yaşayan bazı kişiler de iki uçağın ada üzerinde uçtuğunu gözlemlediklerini bildirdi.

İran: ABD'ye ait İHA'ları düşürdük

Aynı dakikalarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Keşm Adası'nın güneyinde ABD'ye ait iki MQM-170 tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, İHA'ların gelişmiş elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirildiği ve şimdiye kadar toplam dört MQM-170 tipi İHA'nın ele geçirildiği ileri sürüldü.

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD yapımı bir MQ-9 tipi İHA'nın daha düşürüldüğünü iddia etti. Açıklamada, söz konusu aracın hangi ülkeye ait olduğu belirtilmezken, şimdiye kadar toplam 55 MQ-9 ve 14 MQ-1 tipi İHA'nın düşürüldüğü öne sürüldü.

Trump: İran'la savaşı kolaylıkla kazanıyoruz

İran'ın güneyinde patlama seslerinin duyulduğu sırada açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, savaşın yakında sona ereceğini savundu.

Benzin fiyatlarının hızla düşeceğini belirten Trump, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonların başarılı olduğunu ileri sürdü.

Trump, "İran'la savaşı kolaylıkla kazanıyoruz." diyerek Tahran yönetiminin elinde askeri kapasite kalmadığını ve ülkenin ekonomik durumunun çok kötü olduğunu iddia etti.

İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına hiçbir zaman izin vermeyeceklerini yineleyen Trump, Tahran yönetiminin de bu mesajı anladığını öne sürdü.

Trump, "İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz ve onlar da bunun farkındalar. Bunu anladılar ve hatta yakın zamanda bunu dile getirdiler." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah edinmesinin küresel dengeleri değiştireceğini savunan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermiş olsaydık, bu ülke asla bugünkü gibi işleyemezdi. Bütün dünya bambaşka bir yer olurdu. Bu yüzden bunu engelledik."

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