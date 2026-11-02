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İran: Hürmüz Boğazı’nda 9 günde 11 petrol tankeri alev aldı

İran: Hürmüz Boğazı’nda 9 günde 11 petrol tankeri alev aldı

17:50, 02/11/2026, Pazartesi
AA
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İran: Hürmüz Boğazı’nda 9 günde 11 petrol tankeri alev aldı
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "yasaklı bölgede" bir petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığını bildirdi.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tankerin seyir ve tanımlama sistemlerini kapattığı ve ardından deniz mayınına çarparak alev aldığı ifade edildi.

Petrol tankeri sahiplerine uyarıda bulunulan açıklamada, tanımlama sistemlerini kapatarak yasaklı bölgelerden geçmeye çalışan gemilerin deniz mayınlarına çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekleri kaydedildi.

"9 günde 11 petrol tankeri alev aldı"

Öte yandan, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'ın Hürmüz Boğazı'na ziyaretinden bu yana 11 petrol tankerinin alev aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın 25 Ekim'de Hürmüz Boğazı'na gerçekleştirdiği ziyaretten bugüne 9 günde Boğaz'da 11 petrol tankeri alev aldı. Bu tankerlerden bazıları denizin derinliklerine battı" ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.


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Başlıklar :İranhürmüz boğazıpetrol tankeri
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