Yeter ki Netanyahu gitsin

27 Ekim'de İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yusuf Cabirin liderliğindeki Ortak Liste ve Mansur Abbas'ın Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplamda 19 milletvekili elde ederek İsrail Meclisi'nde kilit konuma yerleşti. Arap partilerinin bu denli yüksek sandalye sayısına ulaşmasının ardından 53 milletvekili çıkaran Binyamin Netanyahu'nun iktidar bloku ile 48 sandalyede kalan Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun tek başına hükümet kurma ihtimali bulunmuyor.

MEŞRU MÜDAFAA EYLEMİ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrail vatandaşı Filistinli milletvekili Tıybi, hükümetin bir parçası olmayacaklarını belirterek “Bakanlık görevi istemiyorum. Kabinede yer almak istemiyorum. Ancak Arap partileri olmadan değişim gerçekleşmez" ifadelerini kullandı. Tıybi, Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetini "berbat" ifadesiyle niteleyen ve yerine yeni bir hükümet kurmak isteyen herkese yardım etmek istediklerini vurguladı. İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçime rekor düzeyde katılım göstermeleri ve Arap partilerinin tarihi temsil düzeyine erişmesinin Netanyahu'nun hükümet kurmasını imkânsız kıldığını belirten Tıybi, Filistinlilerin sandıklara gitmesinin aşırı sağcı koalisyona karşı "meşru müdafaa eylemi" olduğunu dile getirdi.

ACI REÇETELERE RAZIYIZ

Milletvekili Tıybi, Ortak Liste'nin, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a hükümet kurma görevini Netanyahu karşıtı muhalefet bloğundan bir adaya, "muhtemelen Gadi Eisenkot'a" vermesi yönünde görüş bildireceğini söyledi. Muhalefetin mevcut İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın görevden alınması ve 7 Ekim'e ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulması için yapılması beklenen oylamayı destekleyeceklerini belirten Tıybi, "Likud'un sunacağı hiçbir gensoru önergesini desteklemeyeceğiz ve Knesset'in feshedilmesi sürecini başlatmayacağız. Acı reçetelere razıyız çünkü Arap partileri olmadan değişim mümkün değil. Eisenkot'a sesleniyorum: Gantz gibi değil, Rabin gibi ol" diye konuştu.

Eisenkot, 10 Kasım'da açılacak meclisteki öncelikli gündemlerinin 7 Ekim'e ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulması olacağını duyurmuştu.

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