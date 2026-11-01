2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu projesinin tamamlanmasıyla 2,5 saatlik seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini açıkladı. Yüzde 35 fiziki ilerleme sağlanan proje sayesinde yıllık 23,9 milyar lira tasarruf hedefleniyor.
Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımı hızlı ve konforlu hale getirecek dev altyapı projesinde çalışmalar sürüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölge turizmi ve ekonomisi için kritik öneme sahip otoyol projesindeki son durumu paylaştı.
TOPLAM 122 KİLOMETRELİK OTOYOL PROJESİ
Serik Kavşağı’ndan başlayıp Alanya Batı Kavşağı’nda sona eren proje; 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda tasarlandı.
Ana gövde 3'er şeritli, bağlantı yolları ise toplam 4 şeritli olarak inşa ediliyor. Güzergahta 7 kavşak, 5 tünel ve 16 viyadük yer alıyor.
PROJEDE YÜZDE 35 FİZİKİ İLERLEME SAĞLANDI
Çalışmalardaki son durumu aktaran Bakan Uraloğlu, projede yüzde 35 fiziki ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
3 tünelde kazı destekleme işlerinin bittiğini ve nihai beton imalatına geçildiğini belirten Uraloğlu, 16 viyadüğün 15’inde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
SEYAHAT SÜRESİ 2,5 SAATTEN 36 DAKİKAYA DÜŞECEK
Otoyolun hizmete girmesiyle birlikte turizm sezonunda yaşanan trafik yoğunluğunun hafifletilmesi hedefleniyor.
Mevcut durumda 2,5 saat (150 dakika) süren Antalya-Alanya arası seyahat süresi, otoyol sayesinde 114 dakika azalarak 36 dakikaya inmiş olacak.
YILLIK 23,9 MİLYAR LİRA EKONOMİK TASARRUF
Otoyol projesinin sağlayacağı ekonomik kazanımları açıklayan Uraloğlu, zamandan 23 milyar lira, akaryakıttan ise 900 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 23,9 milyar lira tasarruf edileceğini vurguladı.
Ayrıca proşeyle yıllık karbon salınımı 47 bin ton azaltılacak.