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Türk müteahhitler iki ülkede 39.5 milyar dolarlık iş yaptı

Türk müteahhitler iki ülkede 39.5 milyar dolarlık iş yaptı

04:00, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Türk müteahhitler iki ülkede 39.5 milyar dolarlık iş yaptı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkiları XIII. Zirvesi kapsamında Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının Özbekistan ve Kazakistan’ın kalkınma süreçlerine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Bolat, “Müteahhitlerimiz bugüne kadar Kazakistan’da toplam değeri 30 milyar doları aşan 550 proje, Özbekistan’da ise 9,5 milyar doları aşan 333 proje üstlenmiştir” dedi.

Türk müteahhitlik sektörü, küresel çaptaki projelerini özellikle Orta Asya ülkelerinde yoğun şekilde sürdürüyor. Türk cumhuriyetlerindeki konut, ulaşım, otoyol gibi onlarca proje Türk müteahhitlerden soruluyor. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'ni değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının Özbekistan ve Kazakistan'ın kalkınma süreçlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Bolat, "Müteahhitlerimiz Kazakistan'da toplam değeri 30 milyar doları aşan 550 proje, Özbekistan'da ise toplam değeri 9,5 milyar doları aşan 333 proje üstlenmiştir. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmaları ve Özbekistan ile yeni kurduğumuz 'İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey' aracılığıyla ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra yatırımlar alanındaki ilişkilerimizi derinleştireğiz" ifadelerini kullandı.

ORTAK YATIRIM HAMLESİ GÜNDEMDE

Kazakistan ve Özbekistan'da gerçekleştirilen büyük altyapı ve üstyapı projelerinde Türk müteahhitlik firmalarının yer almaya devam ettiklerini hatırlatan Bolat, Kazakistan ile imzalanan "KEK Eylem Planı" kapsamında Kazakistan'a bir müteahhitlik heyeti düzenlemeyi planladıklarını, hafif sanayi dahil olmak üzere ortak yatırım projelerini hayata geçirme imkanlarını değerlendirmek amacıyla çalışmalar yürütüleceğini bildirdi. Bolat, Özbekistan ile imzalanan "KEK Eylem Planı" kapsamında da özel sektörün çatı kuruluşlarınca yatırım iş birliklerini geliştirmek üzere karşılıklı heyet ziyaretleri düzenleneceğini dile getirerek, "Ortak fayda temelinde özel sektörümüzün bu fırsatı da değerlendireceğine inanıyorum" dedi.

İKİ ÜLKEYLE TİCARET HEDEFİ 25 MİLYAR DOLAR

Ömer Bolat ekonomik bütünleşme, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun geliştirilmesi, Türk Yatırım Fonu'nun daha etkin kullanılması, dijital ticaret ve üye ülkeler arasındaki ticaretin önündeki engellerin azaltılmasının zirvede öne çıkan başlıklar olduğunu dile getirdi. Bolat, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlarımız, ayrıca, 'İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konseyin Kurulması'na ilişkin anlaşmayı imzaladı. Bu belgeler, ülkemiz ile Özbekistan arasında 2025 yılında 3,1 milyar dolar olan ikili ticaretin cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 10 milyar dolarlık hedefe ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz görüşmeler kapsamında Kazakistan'a yönelik belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de en kısa sürede ulaşılmasının ortak önceliğimiz olduğunu vurguladık."

ORTA KORİDOR İLE

EKONOMİK BÜTÜNLEŞME

  • Orta Koridor'un stratejik önemine değinen Bakan Bolat, şunları kaydetti: "Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru, Asya ile Avrupa arasında Kuzey Koridoru'na kıyasla daha kısa ve daha güvenli bir ticaret yolu sunuyor. Vizyonumuz, demir yolları, limanlar, kara yolu bağlantıları ve gümrük sistemlerinin birbirini tamamlayacak şekilde geliştirilmesiyle koridoru bütünleşik bir ekonomik sisteme dönüştürmektir. Bu yapının temel ortakları arasında yer almaktadır. Koridor üzerindeki ülkelerle taşıma tarifelerinin uyumlaştırılması ve sınır geçişlerinin hızlandırılması yönündeki iş birliğini, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan üçlü mekanizmasını ve Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu gibi söz konusu koridora yeni yük akışı kazandırabilecek projeleri bu çerçevede önemsiyoruz."

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Başlıklar :Ticaret BakanlığıEkonomiÖmer Bolat
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