BES'te yeni dönem: Bedelli askerlik ve hac için kısmi ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanlığı 2027 Yılı Programı kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gidiliyor. Bugüne kadar yalnızca konut alımı, evlilik ve afet durumlarında yararlanılabilen sistemden çıkmadan "kısmi ödeme alma" hakkına bedelli askerlik ve hac ibadeti de dahil ediliyor. Toplam fon büyüklüğü 2,5 trilyon lirayı aşan sistemde, katılımcıların birikimlerini daha verimli kullanabilmeleri için kesintilerin azaltılmasından yeni emeklilik ödeme modellerine kadar birçok yenilik yolda.