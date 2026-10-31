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Akaryakıtta yeni tarife belli oldu: Benzin ve motorinde fiyatlar güncelleniyor

Akaryakıtta yeni tarife belli oldu: Benzin ve motorinde fiyatlar güncelleniyor

14:16, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 15:02, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Akaryakıtta yeni tarife belli oldu: Benzin ve motorinde fiyatlar güncelleniyor

ABD-İran savaşı sonrasında küresel petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların iç piyasaya etkisini hafifletmek amacıyla uygulanan "eşel mobil" sisteminden kademeli çıkılması kararı alınmıştı. Alınan yeni kararla birlikte 1 Kasım Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde ÖTV güncellemesine gidilecek. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak, bu durum ceplere nasıl yansıyacak? İşte detaylar.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sisteminden kademeli çıkış adımları kapsamında pompa fiyatlarında yeni bir güncellemeye gidiliyor. Alınan kararla birlikte 1 Kasım itibarıyla geçerli olmak üzere benzin ve motorindeki ÖTV tutarları yeniden düzenlendi. Uygulamaya alınacak bu fiyat güncellemesinin ardından benzinin litre fiyatı 80 lirayı, motorinin ise 100 lirayı aşacak.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sisteminden kademeli çıkış adımları kapsamında pompa fiyatlarında yeni bir güncellemeye gidiliyor. Alınan kararla birlikte 1 Kasım itibarıyla geçerli olmak üzere benzin ve motorindeki ÖTV tutarları yeniden düzenlendi. Uygulamaya alınacak bu fiyat güncellemesinin ardından benzinin litre fiyatı 80 lirayı, motorinin ise 100 lirayı aşacak.

Eşel Mobil sisteminde yeni aşama

Küresel krizlerin akaryakıt üzerindeki baskısını kırmak için devreye alınan eşel mobil sistemi, fiyat artışlarının bir kısmını ÖTV'den karşılayarak vatandaşa yansımasını engelledi. Uygulamadan kademeli çıkış kararı doğrultusunda, vergi düzenlemesinde yeni bir döneme girildi. Bu kapsamda 1 Kasım itibarıyla pompaya yansıyacak şekilde ÖTV tutarları güncellendi.


Eşel Mobil sisteminde yeni aşamaKüresel krizlerin akaryakıt üzerindeki baskısını kırmak için devreye alınan eşel mobil sistemi, fiyat artışlarının bir kısmını ÖTV'den karşılayarak vatandaşa yansımasını engelledi. Uygulamadan kademeli çıkış kararı doğrultusunda, vergi düzenlemesinde yeni bir döneme girildi. Bu kapsamda 1 Kasım itibarıyla pompaya yansıyacak şekilde ÖTV tutarları güncellendi.

Zam oranları ve pompaya yansıması 

Yüzde 20'lik KDV'nin de eklenmesiyle birlikte pompaya yansıyacak net zam miktarları şu şekilde netleşti:

• Benzin: ÖTV tutarında 3 lira 46 kuruş artış yapıldı. KDV dahil edildiğinde litre fiyatına toplam 4 lira 15 kuruş zam yansıması bekleniyor.


Zam oranları ve pompaya yansıması&nbsp;Yüzde 20'lik KDV'nin de eklenmesiyle birlikte pompaya yansıyacak net zam miktarları şu şekilde netleşti:• Benzin: ÖTV tutarında 3 lira 46 kuruş artış yapıldı. KDV dahil edildiğinde litre fiyatına toplam 4 lira 15 kuruş zam yansıması bekleniyor.

• Motorin: ÖTV tutarında 3 lira artış yapıldı. KDV dahil edildiğinde litre fiyatına toplam 3 lira 60 kuruş zam yansıması bekleniyor.

• Motorin: ÖTV tutarında 3 lira artış yapıldı. KDV dahil edildiğinde litre fiyatına toplam 3 lira 60 kuruş zam yansıması bekleniyor.

50 litrelik depoda maliyet ne kadar artacak? 

Gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıyacak olan bu tarihi zamlar, araç sahiplerinin depo dolum maliyetlerini de ciddi şekilde artıracak. Yapılan hesaplamalara göre ortalama 50 litrelik bir deponun tam dolum maliyetinde;

• Benzinli araçlar için: 207 lira 50 kuruş,

• Motorinli (Dizel) araçlar için: Yaklaşık 180 lira ek masraf oluşacak.


50 litrelik depoda maliyet ne kadar artacak?&nbsp;Gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıyacak olan bu tarihi zamlar, araç sahiplerinin depo dolum maliyetlerini de ciddi şekilde artıracak. Yapılan hesaplamalara göre ortalama 50 litrelik bir deponun tam dolum maliyetinde;• Benzinli araçlar için: 207 lira 50 kuruş,• Motorinli (Dizel) araçlar için: Yaklaşık 180 lira ek masraf oluşacak.

31 Ekim Güncel Akaryakıt Tablosu 

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları ise şu şekilde:

• İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 76.30 TL | Motorin 96.90 TL | Otogaz 41.20 TL

• İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 76.20 TL | Motorin 96.70 TL | Otogaz 40.60 TL

• Ankara: Benzin 77.30 TL | Motorin 98.00 TL | Otogaz 41.29 TL

• İzmir: Benzin 77.60 TL | Motorin 98.30 TL | Otogaz 41.20 TL

31 Ekim Güncel Akaryakıt Tablosu&nbsp;İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları ise şu şekilde:• İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 76.30 TL | Motorin 96.90 TL | Otogaz 41.20 TL• İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 76.20 TL | Motorin 96.70 TL | Otogaz 40.60 TL• Ankara: Benzin 77.30 TL | Motorin 98.00 TL | Otogaz 41.29 TL• İzmir: Benzin 77.60 TL | Motorin 98.30 TL | Otogaz 41.20 TL
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