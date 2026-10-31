Öğrenciler ezber bozdu: Yıllardır yenen o yöresel yemek kolonyaya dönüştürüldü

En düşük emekli aylığında dört formül

En düşük emekli aylığının altı ayda bir enflasyon oranına göre artırılması uygulamasının yerine daha sürdürülebilir bir model üzerinde duruluyor. Bu kapsamda asgari ücretin baz alınması, gelir tamamlama desteği, kök aylıkların yeniden düzenlenmesi ve bütçe olanaklarına göre artış yapılması seçenekleri değerlendiriliyor.