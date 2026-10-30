Polonya'da AB'nin desteklediği Tusk'tan Cumhurbaşkanı'na darbe kalkışması
Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti, gece yarısı düzenlediği polis operasyonuyla Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye darbe girişiminde bulundu. Nawrocki'nin Senegal ziyaretini fırsat bilen hükümet, Anayasa Mahkemesi'ni kuşattı; Mahkeme Başkanı ile yardımcısını görevden alıkoydu ve mahkemeye girişlerine izin vermedi. Gelişmeler üzerine Nawrocki ülkesine dönmek için uçağını geri çevirdi. Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'daki krize, Brüksel yönetiminin sessiz kalması da dikkat çekti.
Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki arasındaki siyasi ve kurumsal kriz, bu geceki 'darbe girişimiyle' ayyuka çıktı.
Başkent Varşova'daki Anayasa Mahkemesi çevresinde yoğun polis hareketliliği yaşanırken; Cumhurbaşkanı Nawrocki, Senegal'e gerçekleştirdiği resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı.
ANAYASA MAHKEMESİ'NDE KRİZİN FİTİLİ ATEŞLENDİ
Yetkililer, müdahalenin mahkemenin bağımsızlığına yönelik bir girişim olmadığını savundu.
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI VE YARDIMCISINI GÖREVDEN ALDILAR
Bu kararın ardından kurumun yönetimi ve yetkileri konusunda yeni bir tartışma başladı.
TUSK HÜKÜMETİ: HUKUK DEVLETİNİ YENİDEN TESİS EDİYORUZ
Başbakan Donald Tusk hükümeti, yaşananları 'hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi' olarak niteledi.
Polonya'daki muhalefet ise polis hareketliliğini ve mahkeme yönetimine ilişkin gelişmeleri sert sözlerle eleştirdi.
Eski Başbakan ve Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) lideri Jarosław Kaczyński, yaşananları "Anayasa Mahkemesine darbe" olarak nitelendirdi ve Cumhurbaşkanı Nawrocki'ye müdahale çağrısı yaptı.
AB SESSİZ
AB'nin Tusk hükümetine verdiği destek nedeniyle Polonya'daki gelişmeler karşısında sessiz kalması tepki çekti.
Brüksel yönetiminin, Anayasa Mahkemesi'ne yönelik operasyon ve darbe girişimi suçlamaları hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.