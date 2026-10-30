Polonya'da AB'nin desteklediği Tusk'tan Cumhurbaşkanı'na darbe kalkışması

Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki arasındaki siyasi ve kurumsal kriz, bu geceki 'darbe girişimiyle' ayyuka çıktı.

Başkent Varşova'daki Anayasa Mahkemesi çevresinde yoğun polis hareketliliği yaşanırken; Cumhurbaşkanı Nawrocki, Senegal'e gerçekleştirdiği resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı.

Nawrocki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Böyle bir anda Cumhurbaşkanı Polonya'da olmalı. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDE KRİZİN FİTİLİ ATEŞLENDİ

Varşova'daki Anayasa Mahkemesi önünde yaşanan gelişmeler, ülkedeki siyasi gerilimi daha da artırdı. Polonya polisi, mahkeme binasının bulunduğu alanda yasal görevleri kapsamında işlem başlattığını duyurdu.

Polis açıklamasında, Anayasa Mahkemesi hakimi Anna Korwin-Piotrowska'nın, hakimler ve çalışanların can güvenliğine yönelik olası tehditler ile kamu düzeninin bozulması riskine ilişkin bildirimde bulunduğu belirtildi .

Yetkililer, müdahalenin mahkemenin bağımsızlığına yönelik bir girişim olmadığını savundu.

Anayasa Mahkemesi önüne yığılan hükümete bağlı polis güçleri.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI VE YARDIMCISINI GÖREVDEN ALDILAR

Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Mahkeme Başkanı Bogdan Święczkowski ve yardımcısı Bartłomiej Sochański'nin görevlerinin sona erdirildiği duyuruldu.

Bu kararın ardından kurumun yönetimi ve yetkileri konusunda yeni bir tartışma başladı.

Mahkemenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise internet sitesinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği ileri sürülerek yaşananlar darbe girişimi olarak nitelendirildi.

Binaya sokulmayan Anayasa Mahkeme Başkanı Yardımcısı Bartłomiej Sochański, basına açıklamada bulunurken.

TUSK HÜKÜMETİ: HUKUK DEVLETİNİ YENİDEN TESİS EDİYORUZ

Başbakan Donald Tusk hükümeti, yaşananları 'hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi' olarak niteledi.

Tusk, daha önce yaptığı açıklamalarda, 'parlamentonun usulüne uygun seçtiği yeni hakimlerin göreve başlamasının engellendiğini savunmuş ve bu konuda geri adım atmayacaklarını' belirtmişti.

Polonya'daki muhalefet ise polis hareketliliğini ve mahkeme yönetimine ilişkin gelişmeleri sert sözlerle eleştirdi.

Eski Başbakan ve Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) lideri Jarosław Kaczyński, yaşananları "Anayasa Mahkemesine darbe" olarak nitelendirdi ve Cumhurbaşkanı Nawrocki'ye müdahale çağrısı yaptı.

AB SESSİZ

AB'nin Tusk hükümetine verdiği destek nedeniyle Polonya'daki gelişmeler karşısında sessiz kalması tepki çekti.

Brüksel yönetiminin, Anayasa Mahkemesi'ne yönelik operasyon ve darbe girişimi suçlamaları hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

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