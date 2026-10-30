Çete liderine kanlı pusu: Sokakta vurdular hastanede infaz ettiler
İspanya, 10 Kardeşler suç örgütünün lideri Mekin Büyükdeniz'in uğradığı suikastla sarsıldı. Geçen hafta sokak ortasında ayaklarından vurulan Büyükdeniz, tedavi gördüğü hastane odasında kasklı bir tetikçi tarafından başından vurularak öldürüldü.
İspanya'nın Katalonya bölgesinde çete hesaplaşması kanlı bir suikastla noktalandı.
10 KURŞUNLA AYAKLARINDAN VURULDU
POLİSLE İŞ BİRLİĞİNİ REDDETTİ: KORUMA KARARI KALDIRILDI
Sabah'ta yer alan habere göre; Türk çeteleri arasındaki bir hesaplaşma olduğu değerlendirilen olay sonrası tedavi altına alınan Büyükdeniz, Katalan Polisi (Mossos d'Esquadra) ile iş birliği yapmayı reddetti. Yoğun bakımdan çıkıp normal servise alınan örgüt liderinin koruma kararı dün akşam saatlerinde kaldırıldı.
HASTANE ODASINA KASKLA SIZDI: EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE İNFAZ
Sabah 03:30 sıralarında elektrikli skuter ile hastaneye gelen kasklı saldırgan, soğukkanlılıkla 5. kattaki odaya sızdı. Yatakta yatan Büyükdeniz'e refakatçi eşinin dehşet dolu bakışları arasında yakın mesafeden 3 el ateş eden tetikçi, gecenin karanlığında kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Büyükdeniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ODA DEĞİŞİMİNİ ANLIK TAKİP ETMİŞLER
Saldırıdan önce tekrar vurulmaktan korktuğunu söyleyerek normal odaya geçmek istemediği öğrenilen Büyükdeniz'in, çete üyeleri tarafından anlık olarak takip edildiği anlaşıldı. Katalan Polisi, kaçan kasklı tetikçi ve ona yardım eden suç ortaklarını yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.