Savaş akaryakıt devlerinin kasasına yaradı: Enerji şirketlerinin milyarlarca dolarlık kazancı ortaya çıktı

Savaş akaryakıt şirketlerinin kasasına yaradı

• Shell: Temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte vergi sonrası net kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katından fazla artırarak 12,1 milyar dolara çıkardı. Şirketin toplam gelirleri ise keskin bir ivmeyle 92,8 milyar dolara ulaştı.

• TotalEnergies: Fransız enerji devi, aynı dönemde 8,3 milyar dolarlık net kâr açıklayarak kendi tarihinin yeni rekorunu kırdı.

• Repsol: İspanyol şirketi, yılın ilk dokuz aylık diliminde net kârını tam dört katına çıkararak 5 milyar euro (5,6 milyar dolar) seviyesine ulaştırdı.





Cuma günü bilançolarını açıklaması beklenen İngiliz BP ile ABD'li Chevron ve ExxonMobil'in de benzer bir tablo sunması öngörülüyor.



