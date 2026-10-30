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Savaş akaryakıt devlerinin kasasına yaradı: Enerji şirketlerinin milyarlarca dolarlık kazancı ortaya çıktı

Savaş akaryakıt devlerinin kasasına yaradı: Enerji şirketlerinin milyarlarca dolarlık kazancı ortaya çıktı

09:41, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Savaş akaryakıt devlerinin kasasına yaradı: Enerji şirketlerinin milyarlarca dolarlık kazancı ortaya çıktı

İran savaşının küresel enerji arzına vurduğu darbe, dünya genelinde petrol ve doğalgaz fiyatlarını uçururken bu durum akaryakıt şirketlerine yaradı. Tüketiciler artan faturalarla boğuşurken, Shell, TotalEnergies ve Repsol gibi enerji devleri üçüncü çeyrekte kârlarını katlayarak tarihi rekorlara imza attı.

İran savaşının küresel enerji piyasalarında yarattığı arz depremi petrol ve doğalgaz fiyatlarını zirveye taşırken, kriz ortamı enerji devlerinin kasasını doldurdu. Küresel krizlerin ortasında açıklanan bilançolar, enerji sektöründeki kazancın boyutlarını gözler önüne seriyor...

İran savaşının küresel enerji piyasalarında yarattığı arz depremi petrol ve doğalgaz fiyatlarını zirveye taşırken, kriz ortamı enerji devlerinin kasasını doldurdu. Küresel krizlerin ortasında açıklanan bilançolar, enerji sektöründeki kazancın boyutlarını gözler önüne seriyor...

Savaş akaryakıt şirketlerinin kasasına yaradı

• Shell: Temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte vergi sonrası net kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katından fazla artırarak 12,1 milyar dolara çıkardı. Şirketin toplam gelirleri ise keskin bir ivmeyle 92,8 milyar dolara ulaştı.

• TotalEnergies: Fransız enerji devi, aynı dönemde 8,3 milyar dolarlık net kâr açıklayarak kendi tarihinin yeni rekorunu kırdı.

• Repsol: İspanyol şirketi, yılın ilk dokuz aylık diliminde net kârını tam dört katına çıkararak 5 milyar euro (5,6 milyar dolar) seviyesine ulaştırdı.


Cuma günü bilançolarını açıklaması beklenen İngiliz BP ile ABD'li Chevron ve ExxonMobil'in de benzer bir tablo sunması öngörülüyor.


Savaş akaryakıt şirketlerinin kasasına yaradı• Shell: Temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte vergi sonrası net kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katından fazla artırarak 12,1 milyar dolara çıkardı. Şirketin toplam gelirleri ise keskin bir ivmeyle 92,8 milyar dolara ulaştı.• TotalEnergies: Fransız enerji devi, aynı dönemde 8,3 milyar dolarlık net kâr açıklayarak kendi tarihinin yeni rekorunu kırdı.• Repsol: İspanyol şirketi, yılın ilk dokuz aylık diliminde net kârını tam dört katına çıkararak 5 milyar euro (5,6 milyar dolar) seviyesine ulaştırdı.Cuma günü bilançolarını açıklaması beklenen İngiliz BP ile ABD'li Chevron ve ExxonMobil'in de benzer bir tablo sunması öngörülüyor.

Şirket yöneticilerinden 'tarihi dönem' vurgusu

Shell CEO'su Wael Sawan, küresel enerji sisteminde ağır kesintilerin sürdüğü bir çeyrekte böylesine güçlü sonuçlar elde edilmesinden övgüyle bahsetti. TotalEnergies CEO'su Patrick Pouyanne ise tarihi düzeydeki rafineri marjları ve yükselen doğalgaz piyasasının yarattığı yüksek fiyat ortamından büyük fayda sağladıklarını vurguladı.

Şirket yöneticilerinden 'tarihi dönem' vurgusuShell CEO'su Wael Sawan, küresel enerji sisteminde ağır kesintilerin sürdüğü bir çeyrekte böylesine güçlü sonuçlar elde edilmesinden övgüyle bahsetti. TotalEnergies CEO'su Patrick Pouyanne ise tarihi düzeydeki rafineri marjları ve yükselen doğalgaz piyasasının yarattığı yüksek fiyat ortamından büyük fayda sağladıklarını vurguladı.



AJ Bell Yatırım Direktörü Russ Mould ise durumu 2022'deki enerji şokuyla kıyaslayarak, "Mevcut son derece elverişli piyasa koşulları sonsuza dek sürmeyebilir ancak Shell bu kazancı hissedarlarıyla paylaşma yoluna gitti" değerlendirmesini yaptı.


AJ Bell Yatırım Direktörü Russ Mould ise durumu 2022'deki enerji şokuyla kıyaslayarak, "Mevcut son derece elverişli piyasa koşulları sonsuza dek sürmeyebilir ancak Shell bu kazancı hissedarlarıyla paylaşma yoluna gitti" değerlendirmesini yaptı.

Petrol piyasasında 'arz' depremi: Brent 115 doları aştı

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve kritik enerji tesislerine yönelik saldırı iddiaları, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini zirveye taşıdı. Suudi Arabistan'daki petrol sahalarına yönelik tehditler ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik açıkları fiyatların hızla tırmanmasına neden olurken, Brent petrol 115 dolar barajını, WTI ise 102 dolar seviyesini geride bıraktı. Üst üste dördüncü ayını kazançla kapatmaya hazırlanan piyasalar, yönünü 1 Kasım'da gerçekleştirilecek kritik OPEC+ toplantısına çevirdi.

Petrol piyasasında 'arz' depremi: Brent 115 doları aştıOrta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve kritik enerji tesislerine yönelik saldırı iddiaları, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini zirveye taşıdı. Suudi Arabistan'daki petrol sahalarına yönelik tehditler ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik açıkları fiyatların hızla tırmanmasına neden olurken, Brent petrol 115 dolar barajını, WTI ise 102 dolar seviyesini geride bıraktı. Üst üste dördüncü ayını kazançla kapatmaya hazırlanan piyasalar, yönünü 1 Kasım'da gerçekleştirilecek kritik OPEC+ toplantısına çevirdi.

Rakamlarla petrol piyasasındaki son durum

Küresel arz güvenliğine dair artan endişeler, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi hızlandırıyor:

• Brent petrol: 30 Ekim Cuma günü (TSİ 04.22) aralık vadeli kontratı yüzde 0,75 oranında değer kazanarak 115,74 dolar seviyesine ulaştı. Ekim ayını yaklaşık yüzde 14'lük bir artışla kapatması bekleniyor.

• WTI ham petrol: ABD tipi ham petrol ise aynı saatlerde yüzde 0,71'lik yükselişle 102,72 dolardan işlem gördü. WTI'ın ekim ayı genelindeki değer kazancının yüzde 15'i bulması öngörülüyor.

Her iki petrol türü de bu veriler ışığında art arda dördüncü ayını da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.


Rakamlarla petrol piyasasındaki son durumKüresel arz güvenliğine dair artan endişeler, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi hızlandırıyor:• Brent petrol: 30 Ekim Cuma günü (TSİ 04.22) aralık vadeli kontratı yüzde 0,75 oranında değer kazanarak 115,74 dolar seviyesine ulaştı. Ekim ayını yaklaşık yüzde 14'lük bir artışla kapatması bekleniyor.• WTI ham petrol: ABD tipi ham petrol ise aynı saatlerde yüzde 0,71'lik yükselişle 102,72 dolardan işlem gördü. WTI'ın ekim ayı genelindeki değer kazancının yüzde 15'i bulması öngörülüyor.Her iki petrol türü de bu veriler ışığında art arda dördüncü ayını da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.
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