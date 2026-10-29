Kıraç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakarak söyledi: ‘Endamın Yeter’

Sinan Engin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 40 yıllık dostluğunu anlattı: Beni gördü sarıldı elimi tuttu

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yıllara dayanan tanışıklığını ve aralarındaki samimi diyaloğu anlattı. Erdoğan'ı yaklaşık 35-40 yıldır tanıdığını belirten Engin, bir resepsiyonda yaşadıkları anıyı paylaşarak "Beni gördü, sarıldı, çekti. Çok kalabalıktı. Elimi tuttu" dedi. Erdoğan'a duyduğu sevginin siyasi bir beklentiye dayanmadığını vurgulayan Engin, Cumhurbaşkanı'nın futbola ve sporculara verdiği değere de dikkat çekti.