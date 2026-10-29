Sinan Engin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 40 yıllık dostluğunu anlattı: Beni gördü sarıldı elimi tuttu

"Ben Tayyip Erdoğan eski bir futbolcu olduğu için ve futbola değer verdiği için, sporcuya değer verdiği için bugün Tayyip Erdoğan telefonları, müsait olduğu zaman sana hemen dönebilir. Futbolla ilgili bir derdin varsa, tesisle ilgili birtakım şeylerle ilgili varsa..."