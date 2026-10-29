Sinan Engin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 40 yıllık dostluğunu anlattı: Beni gördü sarıldı elimi tuttu
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yıllara dayanan tanışıklığını ve aralarındaki samimi diyaloğu anlattı. Erdoğan'ı yaklaşık 35-40 yıldır tanıdığını belirten Engin, bir resepsiyonda yaşadıkları anıyı paylaşarak "Beni gördü, sarıldı, çekti. Çok kalabalıktı. Elimi tuttu" dedi. Erdoğan'a duyduğu sevginin siyasi bir beklentiye dayanmadığını vurgulayan Engin, Cumhurbaşkanı'nın futbola ve sporculara verdiği değere de dikkat çekti.
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin, gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki dostluğa ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana tanıdığını söyleyen Engin, Cumhurbaşkanı ile son karşılaşmasında yaşadığı samimi anları anlattı.
‘BENİ GÖRDÜ, SARILDI, ELİMİ TUTTU’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la futbol üzerine görüşüp görüşmediği sorulan Engin, son katıldığı resepsiyonda yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:
‘İNSAN OLARAK ÇOK SEVERIM, BENDE YERİ AYRIDIR’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışıklıklarının uzun yıllara dayandığını belirten Engin, aralarındaki ilişkinin siyasi bir çıkarla ilgisi olmadığını vurguladı.
‘FUTBOLA VE SPORCUYA DEĞER VERİYOR’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spor dünyasıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Engin, ihtiyaç duyulduğunda kendisine ulaşılabildiğini belirtti.