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Sinan Engin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 40 yıllık dostluğunu anlattı: Beni gördü sarıldı elimi tuttu
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20:54, 29/10/2026, Perşembe

Sinan Engin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 40 yıllık dostluğunu anlattı: Beni gördü sarıldı elimi tuttu

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yıllara dayanan tanışıklığını ve aralarındaki samimi diyaloğu anlattı. Erdoğan'ı yaklaşık 35-40 yıldır tanıdığını belirten Engin, bir resepsiyonda yaşadıkları anıyı paylaşarak "Beni gördü, sarıldı, çekti. Çok kalabalıktı. Elimi tuttu" dedi. Erdoğan'a duyduğu sevginin siyasi bir beklentiye dayanmadığını vurgulayan Engin, Cumhurbaşkanı'nın futbola ve sporculara verdiği değere de dikkat çekti.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin, gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki dostluğa ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana tanıdığını söyleyen Engin, Cumhurbaşkanı ile son karşılaşmasında yaşadığı samimi anları anlattı.

‘BENİ GÖRDÜ, SARILDI, ELİMİ TUTTU’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la futbol üzerine görüşüp görüşmediği sorulan Engin, son katıldığı resepsiyonda yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"En son bir resepsiyona gitmiştim. Beni gördü, sarıldı, çekti. Çok kalabalıktı. Elimi tuttu. El ele durduk, bıraktık. Ondan sonra baktım herkes konuşmak istiyor, herkes yanına gelmek istiyor. Ben de 'Sayın Cumhurbaşkanım bir selfie yapayım, ben gideyim' dedim."

‘İNSAN OLARAK ÇOK SEVERIM, BENDE YERİ AYRIDIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışıklıklarının uzun yıllara dayandığını belirten Engin, aralarındaki ilişkinin siyasi bir çıkarla ilgisi olmadığını vurguladı.

‘FUTBOLA VE SPORCUYA DEĞER VERİYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spor dünyasıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Engin, ihtiyaç duyulduğunda kendisine ulaşılabildiğini belirtti.

"Ben Tayyip Erdoğan eski bir futbolcu olduğu için ve futbola değer verdiği için, sporcuya değer verdiği için bugün Tayyip Erdoğan telefonları, müsait olduğu zaman sana hemen dönebilir. Futbolla ilgili bir derdin varsa, tesisle ilgili birtakım şeylerle ilgili varsa..."

‘35-40 SENEDİR BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçmişe dayanan ilişkisine dikkat çeken Engin,
"Yaklaşık 35-40 senedir birbirimizi tanıyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızla. O bizi tanıyor, biliyor bizim ne olduğumuzu, nasıl adam olduğumuzu, nasıl insan olduğumuzu. Herkesi biliyor, kimin ne olduğunu biliyor"
 dedi.

Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanSinan EnginAdem Metan
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