Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne Türk bayrağı asıldı

Derbi saatinde acil servisler boşaldı: 'Gerçekten acil olsalar maçı beklemezlerdi'

Bir acil servis doktoru, dev derbi sırasında hastanenin "yeşil alanının" bomboş kaldığı anları paylaşarak acillerdeki gereksiz yoğunluğa tepki gösterdi. Türkiye'de sağlık sisteminin en büyük sorunlarından biri olan acil servislerdeki "gereksiz yoğunluk", bir doktorun derbi saatinde çektiği video ile bir kez daha gözler önüne serildi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı anlarda acil servisin "yeşil alan" (hafif vakalar) bölümünün tamamen boşaldığını gösteren Dr. Bilal Entelektüeloğlu, duruma isyan etti. Normal günlerde aynı alanın tıklım tıklım olduğunu ve "doktor yok" şikayetlerinin yükseldiğini belirten hekim, "Eğer gerçekten acil olsaydı, hastalar derbi günü de gelirlerdi. Zaten buraya gelenler acil olsaydı böyle bomboş olmazdı" ifadelerini kullandı. Bu tablonun Ramazan ayında iftar saatlerinden önce de yaşandığını hatırlatan doktor, hastanelere sadece gerçekten acil durumu olanların gelmesi gerektiği çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından acillerde yaşanan şiddet olaylarının da temelinde bu gereksiz yoğunluğun yattığına dikkat çeken hekim, "Sorunun çözümü daha fazla doktor ya da hastane değil; bilinçli hasta ve doğru başvuru" diyerek kamuoyuna önemli bir mesaj verdi.