00:33, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Partili Kadıköy Belediyesi CHP'lileri tuvaletin yanına attı
CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın talimatıyla CHP Meclis Grubu'na tuvaletlerin bitişiğinde, penceresi ve havalandırması bulunmayan bir oda ayrıldığı belirtildi. CHP'li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen yapılan oda tahsisi tartışma yarattı. Söz konusu odanın görüntüleri de ortaya çıktı.
Yeni Parti yönetimine geçen Kadıköy Belediyesi'nde CHP'li meclis üyelerine yönelik oda tahsisi tartışma konusu oldu. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın talimatıyla CHP Meclis Grubu için belirlenen odanın fiziki koşulları tepki çekti.
TUVALETLERİN BİTİŞİĞİNDE PENCERESİZ VE HAVALANDIRMASIZ ODA
CHP Meclis Grubu'na tahsis edilen odanın tuvaletlerin hemen bitişiğinde bulunduğu, penceresi ve havalandırmasının olmadığı belirtildi.
CHP'li meclis üyelerinin söz konusu odanın çalışma koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle itiraz ettiği, ancak itirazlara rağmen tahsis kararının değiştirilmediği aktarıldı.