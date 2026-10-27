Macron ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye reform mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’nin belirlenme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, yeni Genel Sekreterin çok taraflılığı yeniden BM’nin merkezine taşıyabilecek ve gerekli reformları hayata geçirebilecek vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.
"Yeni Genel Sekreter gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek donanıma sahip olmalı"
Birleşmiş Milletler’in (BM) yeni Genel Sekreteri’ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM’yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek bir vizyona sahip olması gerektiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, yeni Genel Sekreterin gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek tecrübe ve donanıma sahip olması gerektiğini vurguladı.
Macron'a Türkiye daveti
Erdoğan, görüşmede Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti. Macron ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.