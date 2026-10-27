Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan emekliye enflasyon üstü artış mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinden gelen soruları yanıtlarken emeklilere yönelik yeni düzenleme hazırlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedeflediklerini belirten Yılmaz, 2027 yılı bütçesi hazırlanırken emeklilere yönelik imkânların önceliklendirildiğini söyledi.

Emeklilere yönelik çalışmanın yalnızca en düşük emekli aylığı alanları kapsamadığını vurgulayan Yılmaz, "2027 bütçemizde özellikle emeklilerimizi önceliklendirdik. Bütçemizi hazırlarken emeklilerimize enflasyon ve gelecek artışın daha üstünde bir imkân sağlamayı esas alarak bu bütçemizi hazırladık" ifadelerini kullandı. Bütçe imkânlarının emekliler için değerlendirileceğini belirten Yılmaz, "Bütçemiz içindeki bütün imkânları bu çerçevede değerlendireceğimizi ve yapabileceğimizin maksimumunu bu alanda yapmaya gayret edeceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

ALTERNATİFLER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Emeklilere yönelik düzenlemenin henüz netleşmediğini belirten Yılmaz, ilgili kurumların teknik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Yılmaz, "Bu sadece asgari emeklilerle ilgili bir çalışma değil, daha genel anlamda emeklilerimize dönük bir çalışma. Burada alternatifler üzerinde ilgili tüm kurumlarımızla teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz tamamlamış değiliz" diye konuştu.

Düzenlemenin hayata geçirilmesi için yasal adım atılması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, “Biliyorsunuz bu enflasyonla bağlantılı otomatik artışlar dışında mutlaka kanunla bağlanıp düzenlenmesi gerekiyor. O çerçevede alternatiflerimizi dikkatle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN ARDINDAN MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

Düzenlemenin takvimine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, teknik çalışmaların bütçe sürecinin ardından olgunlaştırılacağını belirterek şöyle konuştu: Onlar tamamlandığında muhtemelen bütçe sürecinden sonra zaten Plan ve Bütçe’de bu işin öncelikle ele alınması gerekecek. Buradaki bütçe çalışmaları bittikten sonra teknik çalışmalarımızı olgunlaştırıp grubumuz, ittifakımız çerçevesinde Meclisimizin takdirine bu çalışmaları getireceğiz.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VURGUSU

Emeklilere yönelik düzenlemenin sosyal güvenlik sisteminin bütünü gözetilerek hazırlanacağını ifade eden Yılmaz, çalışmanın ayrıntılarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü alternatifler var. Bu alternatifleri sistemin geneli açısından, uzun vadeli gidişatı açısından çok dikkatli değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü sosyal güvenlik sistemi sıradan bir sistem değil. Tüm toplumu ilgilendiren, bütün milletimizi ilgilendiren bir sistem. Çok titiz bir çalışma sonrasında detaylı bir şekilde zaten Meclisimizin gündemine bu çalışmalar getirilecek."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon tasfiyelerine ilişkin yaptığı açıklamada, 23 Ekim itibarıyla 93 fonda 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi. Olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar ödemelerin cuma günü İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacağını belirten Yılmaz, ödemelerin kasım ortasına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken fon tasfiye sürecine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini ve sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, adli mekanizmaların da etkin şekilde devreye girdiğini ifade etti. Yılmaz, "Ne varsa onlarla ilgili de soruşturma elbette yapılacaktır. O süreç devam ediyor" dedi.

93 FONDA 68 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Fon Koordinasyon Kurulu'nun görevinin kurumlar arasında genel koordinasyonu sağlamak olduğunu vurgulayan Yılmaz, bağımsız düzenleyici kurumların ve yargının kendi yetki alanlarında çalıştığını belirtti. Olağan tasfiye kapsamında üç şirketin tasfiyesinin tamamlandığını, bir şirketin tasfiyesinin ise tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Yılmaz, A1 Capital, Bulls, Kardüs ve Hedef adlı şirketlerin bünyesindeki 93 fonda ödemelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yılmaz, "Toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 23 Ekim itibarıyla 68 milyar TL ödendi" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ÖDEMELER CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak ödemelerin cuma günü başlayacağını açıkladı. Ödemelerin küçük yatırımcılardan başlanarak tutar sırasına göre gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Olağanüstü tasfiye ile ilgili 1 milyon TL'ye kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak. En düşükten başlayıp en yükseğe doğru gidilecek."

Tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunan nakit varlıkların yanı sıra hızla nakde çevrilebilecek kaynakların da değerlendirileceğini kaydeden Yılmaz, "Onları da izleyen bir iki hafta içinde değerlendirerek bu süreci kasım ortalarına kadar tamamlamalarını bekliyoruz. Daha hızlı da yapmaları yönünde her türlü gayreti sarf ediyoruz ama cuma günü önemli oranda bir ödemenin yapılacağını söyleyebilirim" dedi.

GERİYE 125 MİLYAR LİRALIK YATIRIM TUTARI KALDI

Olağan tasfiye kapsamında gerçekleştirilen ödemelerin ardından 1 milyon liraya kadar olan yatırım tutarları bakımından geriye yaklaşık 125 milyar liralık net yatırım tutarı kaldığını belirten Yılmaz, geri ödemelerle bu tutarın karşılanabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

GERİ ÖDEMELER 11 MİLYAR LİRAYI BULDU

Ödemelerin üç temel kaynaktan karşılanacağını belirten Yılmaz, ilk kaynağın fonların kendi varlıkları ve nakitleri olduğunu söyledi. İkinci kaynağın ise haksız kazanç elde edenlerden geri alınan tutarlar olduğunu kaydeden Yılmaz, "Gün itibarıyla 11 milyar lira bir geri ödeme söz konusu. Ama bu hızla yine artacaktır diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TMSF VARLIKLARI NAKDE ÇEVİRECEK

Yılmaz, üçüncü kaynağın ise yargı süreçlerinde tedbir kararı uygulanan kişilerin mal varlıklarından oluştuğunu belirtti. Bu varlıkların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini aktaran Yılmaz, yeni kanunla TMSF'ye söz konusu varlıkları daha hızlı şekilde nakde çevirme yetkisi verildiğini söyledi.

Bu kapsamda elde edilecek kaynakların da yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılacağını ifade eden Yılmaz, "TMSF de üzerine düşeni yapıp oradan da yine bu fonlara, yatırımcılara ödemeleri yapacağız" dedi.

"SERMAYE PİYASALARINI DESTEKLEMEMİZ LAZIM"

Fon tasfiyelerinin ardından sermaye piyasalarına yönelik güvenin korunmasının önemine dikkati çeken Yılmaz, yatırımcıların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesinin yanı sıra piyasaların sağlıklı işleyişinin de gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Değerli arkadaşlarım, lütfen bu hepimizin ortak sorumluluğu. Bu ülkeyi seviyorsanız, bu ülkenin kalkınmasını istiyorsanız sermaye piyasalarımızı desteklememiz lazım. Sağlıklı çalışan, meşru yatırımcıyı desteklememiz lazım" diye konuştu.