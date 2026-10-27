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AK Parti kaynaklarından 'emekli zammı' değerlendirmesi: Refah payı ve ek ödeme gündemde

AK Parti kaynaklarından 'emekli zammı' değerlendirmesi: Refah payı ve ek ödeme gündemde

19:04, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 19:56, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti kaynaklarından 'emekli zammı' değerlendirmesi: Refah payı ve ek ödeme gündemde
Emekli maaşlarına kapsamlı düzenlemeler yolda. (Foto: Arşiv)

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığı için tamamlayıcı düzenleme yapılması değerlendiriliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bir bütçe hazırladık." açıklamasında bulundu.

Çalışmada, öncelikle tüm emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli aylığı alanlara ilave ödemeler yapılması seçenekleri üzerinde duruluyor.

Farklılaştırılmış ödeme seçenekleri

Düzenlemenin, Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçe imkânları gözetilerek ele alınacağı belirtiliyor. Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde, çeşitli kriterlere göre farklılaştırılmış ödeme seçenekleri de değerlendirilebilecek.

Çalışan ile çalışmayan emekliler için çalışma

Emeklilerin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla farklı şehirlerde çalışmalar yürütülürken çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı inceleniyor.

Türkiye'de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan ve 18 milyon emekli bulunuyor.

"2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik"

Öte yandan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da değerlendirmede bulundu.

TBMM'deki Bütçe Komisyonu'nda konuşan Yılmaz, "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bir bütçe hazırladık." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşında sistem tamamen değişiyor: Sadece enflasyon farkı değil refah payı dokunuşu
Ekonomi
Emekli maaşında sistem tamamen değişiyor: Sadece enflasyon farkı değil refah payı dokunuşu

Başlıklar :Emekli ZammıAK PartiRefah Payı
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