Apple Türkiye’de iPad fiyatlarını güncelledi: En ucuz model 32 bin TL’yi aştı
Apple, yeni iPad mini modelini duyurmasının ardından Türkiye’deki iPad fiyatlarında değişikliğe gitti. iPad, iPad Air ve iPad Pro serilerindeki birçok modelin satış fiyatı yükselirken, bazı cihazlarda artış yüzde 10’u geçti. Güncellenen listeyle birlikte Apple’ın en uygun fiyatlı iPad modelinin etiketi de 31 bin 999 TL’ye çıktı.
Teknoloji devi Apple’ın Türkiye’de satışa sunduğu tablet modellerinin fiyatları yeniden değişti. Ekim 2026 itibarıyla güncellenen fiyat listesinde giriş seviyesindeki iPad’den üst segmentteki iPad Pro modellerine kadar farklı seçeneklerde artış görüldü.
Yeni fiyatlar, tablet satın almayı planlayan kullanıcıların bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden olacak. Özellikle iPad Pro serisindeki modellerde dikkat çeken yükselişler yaşanırken, iPad Air modellerinin fiyatları da yukarı yönlü güncellendi.
Giriş seviyesi iPad’in fiyatı 31 bin 999 TL oldu
Apple’ın Türkiye’deki tablet ailesinin daha erişilebilir seçenekleri arasında yer alan 11 inç iPad (A16) modelinin 128 GB depolama alanına sahip versiyonu, zam öncesinde 29 bin 999 TL’den satılıyordu.
Yeni fiyat listesiyle birlikte cihazın satış fiyatı 31 bin 999 TL’ye yükseldi. Böylece Apple’ın Türkiye’deki iPad ailesine giriş yapmak isteyen kullanıcıların ödemesi gereken tutar da artmış oldu.
iPad Air M4’te 4 bin 500 TL’lik artış
Fiyat güncellemesi, performans ve taşınabilirliği bir arada sunan iPad Air serisini de etkiledi. 11 inç ekranlı, M4 işlemcili ve 128 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 47 bin 999 TL’den 52 bin 499 TL’ye çıktı.
Böylece söz konusu modelin fiyatında 4 bin 500 TL’lik artış gerçekleşti.
iPad Pro modellerinde fiyat farkı büyüdü
Apple’ın üst segment tablet ailesi iPad Pro’da da yeni fiyatlar dikkat çekti. Özellikle büyük ekranlı modeldeki artış, serinin güncel etiketlerini yeniden gündeme taşıdı.
Güncellenen fiyatlara göre:
11 inç iPad Pro (M5) 256 GB: 77.999 TL’den 85.999 TL’ye yükseldi.
13 inç iPad Pro (M5) 256 GB: 92.999 TL’den 107.999 TL’ye çıktı.
13 inçlik modeldeki 15 bin TL’lik artış, fiyat güncellemesinin en dikkat çekici kalemlerinden biri oldu.
Yeni iPad mini’nin Türkiye fiyatı da açıklandı
Apple’ın yeni tanıttığı iPad mini modeli de güncel fiyat listesinde yer aldı. 8,5 inç ekranlı ve A20 Pro işlemcili olarak belirtilen 128 GB kapasiteli modelin Türkiye satış fiyatı 48 bin 999 TL olarak açıklandı.
Kompakt tasarımıyla öne çıkan iPad mini’nin yeni fiyatı, cihazı tercih etmeyi düşünen kullanıcıların değerlendirmesi gereken bir diğer seçenek oldu.
Güncel iPad fiyatları ne kadar?
Ekim 2026 itibarıyla paylaşılan fiyat listesinde öne çıkan modellerin eski ve yeni satış fiyatları şöyle:
Apple’ın fiyat güncellemesiyle birlikte özellikle iPad Pro modellerinde daha yüksek bir bütçe ayırmak gerekiyor. Yeni iPad mini ise açıklanan fiyatıyla ürün ailesindeki alternatifler arasına katılıyor.