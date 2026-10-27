Apple Türkiye’de iPad fiyatlarını güncelledi: En ucuz model 32 bin TL’yi aştı

1,5 milyon vatandaşın 4 milyar liralık borcu siliniyor: GSS prim borcu olanlar için yeni yasa müjdesi

Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için kapsamlı bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. AK Parti tarafından hazırlıkları süren ve yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen taslağa göre, 10 milyon civarında vatandaşın 100 milyar lirayı aşan borcu ertelenecek. Düzenlemenin en çok dikkat çeken adımı ise, ödeme gücü bulunmayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın 2016 yılına ait toplam 4 milyar liralık borcunun tamamen silinmesi olacak.