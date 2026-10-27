Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi
, SalıG: Güncelleme: 15:53, 27/10/2026, Salı15:49, 27/10/2026
Yeni Şafak
Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşüldü
Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
Ayrıntılar gelecek...
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