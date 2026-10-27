Paymix soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı
12:37, 27/10/2026, Salı
IHA
Arşiv
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Paymix 5" soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 17’si tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin 23 Ekim’de "Paymix 5" adıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 1 şüpheli serbest bırakılırken, 23’ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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