Öğrenciler Vucic iktidarına son verdi

“Öğrenci Listesi” adıyla seçime katılan öğrenci hareketi, uzun süredir devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından zaferini ilan etti. Sırbistan'daki Özgür Seçimler ve Demokrasi Merkezi (CeSID), resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 98'inin sayıldığını açıkladı. Öğrenci Listesi, oyların yüzde 53'ünü, Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" Listesi ise yüzde 38,8'ini aldı. Sırbistan'daki 250 sandalyeli mecliste Öğrenci Listesinin 141 milletvekili, Vucic'in listesinin ise 103 milletvekili çıkardığı, 4 partinin daha parlamentoya girdiği belirtildi. Hareket adına zafer konuşması yapan akademisyen Radomir Saicic, seçmenlere teşekkür ederek ülkenin geleceğini inşa etmeye başlayacaklarını söyledi.

İsrail'in dostuydu

Vucic, seçim öncesinde başbakan adayı olmak için cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmişti. Yenilginin ardından seçim sonucunun dış destekli bir sürecin ürünü olduğunu öne süren Vucic, muhalefette mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. Vucic, İsrail’le yakın siyasi ve askeri ilişkileriyle de biliniyordu. Sırbistan’ın İsrail’le ortaklaşa savaş dronları üreteceğini açıklayan Vucic, İsrail yapımı insansız hava araçlarına yönelik bir montaj fabrikasının açılışını da gerçekleştirmişti. Sırp lider, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan “Dostum” diye söz etmişti. Öğrenci hareketinin yükselişinde, 1 Kasım 2024’te Novi Sad kentindeki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi ve 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan facia belirleyici oldu. Olayın ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı.

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