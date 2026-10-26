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Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Maç Özeti (VİDEO)

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Maç Özeti (VİDEO)

23:24, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 23:43, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Maç Özeti (VİDEO)
Victor Osimhen'in gol sonrası yaşadığı sevinç.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (2) kaydederken, sarı-lacivertlilerin tek golü İrfan Can Kahveci’den geldi. Bu sonuçla puanını 22’ye yükselten Aslan, yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Derbinin özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Galatasaray'a zaferi getiren golleri Victor Osimhen kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi.

Osimhen ilk yarıda sahneye çıktı

Derbiye etkili başlayan Galatasaray, taraftarının desteğini arkasına alarak rakip kalede tehlikeler oluşturdu. Sarı-kırmızılı ekibin aradığı gol, 29. dakikada Victor Osimhen'den geldi. Nijeryalı yıldız, attığı golle takımını öne geçirirken RAMS Park'ta büyük sevinç yaşandı.

İlk golün ardından baskısını sürdüren Galatasaray, devre arasına girmeden farkı ikiye çıkarmayı başardı. Osimhen, 44. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, derbinin kontrolünü eline aldı.

Fenerbahçe umutlandı ancak yetmedi

İkinci yarıda skoru değiştirmek isteyen Fenerbahçe, hücumda daha etkili olmaya çalıştı. Sarı-lacivertlilerin aradığı gol, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Bu golle farkı bire indiren Fenerbahçe, karşılaşmanın kalan bölümünde beraberlik için baskısını artırdı.

Ancak Galatasaray, rakibinin geri dönüş çabasına izin vermedi. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korumayı başaran sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrılarak derbinin kazananı oldu.

Galatasaray yeniden liderlik koltuğunda

Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle hanesine üç puan yazdıran Galatasaray, puanını 22'ye yükseltti ve yeniden Süper Lig'in zirvesine yerleşti.

Derbiden puansız ayrılan Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada tamamladı. Bu sonuçla iki takım arasındaki puan farkı da 6'ya çıktı.

Derbi zaferiyle moral depolayan Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelede de kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefleyecek.

Fenerbahçe ise gelecek hafta sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, derbi mağlubiyetini unutturmak ve zirve yarışında yeniden çıkış yakalamak için üç puan mücadelesi verecek.


GALATASARAY - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
Fenerbahçe:
 Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Kante, Guendouzi, Oğuz, İrfan Can, Greenwood, Lukaku.

MAÇTAN DAKİKALAR

17' Mario Lemina'nın pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın hızla ceza alanına girerek yaptığı vuruşta Ederson topa hakim olmayı başardı.

29' Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile maçta öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ederson'un solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

38' Alexey Batrakov'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Ederson topu kornere çelmeyi başardı.

44' Sanchez'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda, yerden seken topu iyi takip eden Victor Osimhen, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ederson'un sağından ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu: 2-0.

İKİNCİ YARI

55' Galatasaray gole yaklaşıyor! Roland Sallai'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Ismail Jakobs'un arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşunda top direkten geri geldi.

62' Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golü ile maçta farkı bire indiriyor. Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin, altıpas önünden yaptığı şık röveşata vuruşta Uğurcan Çakır'ın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak sağından ağlarla buluşturdu: 2-1.


GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
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Başlıklar :GalatasarayFenerbahçeSüper Lig
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