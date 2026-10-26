SPK'dan flaş karar: Tera ve Pusula'nın faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Kurul ayrıca, iki şirketin daha önce tasfiye kapsamına alınanlar dışındaki yatırım fonlarının da tasfiye edilmesine hükmetti.

Karara göre, iki şirketin kurucusu olduğu ve 17 Eylül 2026 tarihli SPK kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlar haricindeki yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları da tasfiye edilecek.

Tasfiye işlemleri için iki banka görevlendirildi

SPK, Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Türkiye İş Bankası AŞ'yi görevlendirdi.

Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecini yürütme görevi ise T.C. Ziraat Bankası AŞ'ye verildi.

Böylece, önceki tasfiye kararlarının kapsamı dışında kalan fonlar için de tasfiye süreci başlatılmış oldu.

Eylül ayında da tasfiye kararı verilmişti

SPK, 17 Eylül 2026'da Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün de aralarında bulunduğu yedi portföy yönetim şirketinin bazı fonlarının tasfiye edilmesine karar vermişti.

Kurul, o dönemde alınan karar doğrultusunda Tera Portföy'ün fonlarının tasfiyesi için Türkiye İş Bankası'nı, Pusula Portföy'ün de aralarında yer aldığı diğer altı şirketin fonlarının tasfiye işlemleri için ise Ziraat Bankası'nı görevlendirmişti.

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