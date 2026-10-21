SPK’den üç aracı kuruma geçici durdurma kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç aracı kurumun sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdururken HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası verdi. Kurul ayrıca Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ’yi yetkili kuruluşlar listesinden çıkardı ve Fiba Yatırım’ın 1 milyar liralık borçlanma aracı ihraç tavanı başvurusunu onayladı.

SPK, 20 Ekim 2026 tarihli bülteninde aracı kurumlar ve değerleme şirketlerine yönelik kararlarını duyurdu. Açıklanan kararlar kapsamında Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Durdurma işleminin 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla uygulanacağı bildirildi.

HSBC Yatırım'a 354 bin lira ceza

SPK, yaptığı incelemeler sonucunda HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Nakit ve kıymetlerde zamanaşımının tespitine yönelik yeterli araştırma yapılmaması ve mesleki özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gerekçeleriyle şirkete 354 bin 803 lira 96 kuruş ceza verildi.

Metas Gayrimenkul yetkili listesinden çıkarıldı

Kurulun kararları arasında gayrimenkul değerleme sektörüne yönelik bir düzenleme de yer aldı. Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ, gayrimenkul değerleme alanında yetkili kuruluşlar listesinden çıkarıldı.

Fiba Yatırım'ın 1 milyar liralık ihracına onay

SPK, Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tahvil ve finansman bonosu ihraçlarına ilişkin başvurusunu da onayladı. Şirket için 1 milyar lira nominal tutarlı ihraç tavanına izin verilirken, ihraçların tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

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